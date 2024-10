Horóscopo de Leo de hoy: domingo 20 de octubre de 2024

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 20 de octubre

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con mas tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche. No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero.

Otras predicciones para hoy

