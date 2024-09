Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 12 de septiembre de 2024

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que busque momentos de soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se sentirá demasiado irritable.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 12 de septiembre

Amor: Su pareja le pondrá límites claros a su espíritu aventurero. No lo tome a mal, reconozca que esos límites son necesarios; de lo contrario, podría quedarse solo.

Riqueza: Atrévase a poner en práctica su creatividad cuanto antes. Así, podrá tomar esa decisión que le permitirá generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Si se siente abrumado por las responsabilidades, considere que la actuación podría ser una terapia positiva para canalizar sus emociones negativas.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará un día complicado. Evite involucrarse en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para dar su opinión.

Amor: Cuando dialogue con su enamorado, maneje las palabras con cuidado para no irritarlo. Sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Si ya cuenta con el dinero que necesitaba, es el momento de tramitar el pago de esa deuda que lo preocupaba y no lo dejaba dormir.

Bienestar: No dude en cancelar compromisos si se siente demasiado agotado. No se esfuerce por complacer a los demás si no tiene la energía suficiente.

