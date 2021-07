La furia del dictador. Testimonio de la represión del gobierno cubano contra la protesta social

LA HABANA

鈥淟as calles est谩n militarizadas鈥, ha estado repitiendo la prensa independiente en Cuba desde hace a帽os y nadie escuchaba. No hab铆a suficientes militares o los uniformes no parec铆an tan agresivos como para tomar en serio las noticias de la militarizaci贸n. En las im谩genes que acompa帽aban esas advertencias no se pod铆an definir bien las armas largas ni el odio con que act煤an las fuerzas especializadas, entrenadas durante a帽os para 鈥渄efender鈥 al pa铆s del enemigo llamado pueblo.

Incluso antes de que el dictador Miguel D铆az-Canel dijera 鈥淟a orden de combate est谩 dada, a la calle los revolucionarios鈥 o 鈥渢ienen que pasar por encima de nuestro cad谩ver鈥, ya las Boinas Negras, como se le conoce popularmente, hab铆an actuado en San Antonio de los Ba帽os, el municipio de la provincia de Mayabeque donde ocurri贸 la primera protesta del domingo 11 de julio.

"El hambre, los apagones y los contagios fueron detonantes"

La manifestaci贸n fue espont谩nea. Cientos de personas salieron a la calle a gritar 鈥淟ibertad鈥 o 鈥淣o tenemos miedo鈥 o 鈥淒铆az-Canel, singao鈥, una ofensa que se ha hecho popular en los 煤ltimos meses para expresar el disgusto desde la burla. El dictador se present贸 en el lugar con la esperanza de repetir la proeza de Fidel Castro en 1994, cuando en el Maleconazo los manifestantes cambiaron el discurso al verlo. Pero a D铆az-Canel la maniobra populista no le result贸. Fue recibido con gritos de descontento, le aventaron pomos pl谩sticos y termin贸 dando la orden de golpear.

San Antonio de los Ba帽os desat贸 una reacci贸n en cadena. El acceso a internet hizo que en menos de media hora la transmisi贸n en vivo de uno de los manifestantes alcanzara las 20.000 visualizaciones. El segundo municipio en reaccionar fue Palma Soriano, al otro extremo de la isla, en Santiago de Cuba. Luego se supo de Alquizar, Bauta, G眉ira de Melena y otras localidades que esperaban la reacci贸n de La Habana.

El hambre, los apagones y el tercer pico de contagios fueron los detonantes m谩s inmediatos, aunque se trata de un proceso acumulativo de represi贸n y mala gesti贸n gubernamental.

"Los videos en que las personas mor铆an en sus casas o que mostraban la tardanza en recoger los cad谩veres comenzaron a circular"

Las tiendas de MLC (Moneda Libremente Convertible) con productos americanos pese al pretexto de 鈥渆l bloqueo鈥, asfixian a una mayor铆a que no puede acceder a ellas. La limitaci贸n de la circulaci贸n del d贸lar americano. Los cortes de energ铆a el茅ctrica por supuestas aver铆as en las instalaciones generadoras. La negaci贸n de una emergencia sanitaria en la provincia de Matanzas y con ello la apertura al turismo ruso, mientras se anuncia la disminuci贸n del equipaje de los cubanos que pretendan viajar a la isla sin eliminar los aranceles sobre las medicinas o los alimentos.

Matanzas lleg贸 a tener m谩s de mil contagios diarios. Los videos en que las personas mor铆an en sus casas o que mostraban la tardanza en recoger los cad谩veres comenzaron a circular. La ciudadan铆a no solo pidi贸 un corredor humanitario internacional porque no hay aqu铆 insumos m茅dicos ni medicamentos, sino que tambi茅n exigi贸 que las mismas brigadas m茅dicas que el gobierno contrata en el resto del mundo acudieran a solidarizarse; adem谩s, se moviliz贸 con el fin de compartir los productos a los que pod铆a acceder desde la gesti贸n personal.

La Habana se comenz贸 a manifestar ese mismo domingo 11 de julio y con ella el resto del pa铆s. A retazos llegaban las manifestaciones en Camag眉ey, Las Tunas, Villa Clara, Matanzas, la Isla de la Juventud y as铆 el resto.

Nadie sabe qui茅n organiz贸 la primera manifestaci贸n, pero todos pueden se帽alar qui茅n dio la orden de sitiar en sus propios hogares a periodistas, activistas, artistas; de encarcelar o desaparecer a siete periodistas independientes, y la detenci贸n y desaparici贸n tambi茅n de lo que se estima ser铆an 500 manifestantes en toda la isla, aunque solo se han podido reconocer a poco m谩s de 200, entre ellos algunos l铆deres de la oposici贸n. Se sabe qui茅n dio la orden a las Tropas Especiales, orgullosos de su armamento, andamiaje y uniforme antimotines, para que salieran a reprimir a los manifestantes o irrumpieran en la casa de los j贸venes en edad de servicio militar obligatorio para reclutarlos. El sello del dictador tambi茅n est谩 en los militares vestidos de paisanos con bates y maderos en las manos golpeando a quienes se encontraban a su paso en las manifestaciones que comenzaron siendo pac铆ficas.

Al cabo de 72 horas comienzan a circular las im谩genes de los muertos y los heridos, aunque aun no se han podido enumerar. La prensa oficial solo reconoce uno y lo justifica con los supuestos antecedentes penales del asesinado.

Seg煤n la versi贸n oficial, del domingo al mi茅rcoles en Cuba no ha pasado nada. Ha sido un estallido construido desde las redes sociales y en servidores norteamericanos. Conf铆an en que los cortes de internet masivos hayan impedido que circulen las im谩genes del horror que desataron las miles de patrullas contra gente desarmada.

La furia del dictador, aunque parece controlada, ya amenaza con bloquear las redes sociales por considerarlas subversivas y criminalizar la libertad de expresi贸n junto a la represi贸n contra artistas, periodistas, activistas.

Camila Acosta, una de las periodistas encarceladas, enfrenta cargos contra la seguridad del estado, varios artistas fueron liberados con medidas cautelares y sujetos a futuros procesos judiciales. El artista Luis Manuel Otero Alc谩ntara, coordinador del Movimiento San Isidro, est谩 sujeto a investigaci贸n en el centro procesamiento Villa Marista. De Jos茅 Daniel Ferrer y otros opositores no se sabe su situaci贸n legal, aunque siguen detenidos o desaparecidos. De muchos manifestantes, los familiares saben poco o nada. El dictador ha bajado el tono y ante la cr铆tica ha comenzado a hablar de reconciliaci贸n, pero la realidad es que algunas madres a煤n no saben d贸nde est谩n sus hijos.

Escritora y periodista independiente que vive en La Habana. El texto se obtuvo gracias a la gesti贸n de CADAL

Mar铆a Matienzo Puerto

Conforme a los criterios de Conoc茅 The Trust Project