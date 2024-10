Libertad de prensa, desafíos tecnológicos y sostenibilidad de los medios, ejes de la asamblea de la SIP

Escuchar

CORDOBA.- Por primera vez, la ciudad de Córdoba será la sede de una asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Se trata de la 80ª reunión y el temario incluye, entre otros, el deterioro democrático de las libertades de prensa y de expresión, la sostenibilidad de la industria de los medios y los retos que la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías presentan para el periodismo.

La asamblea se extenderá desde este jueves al domingo. La apertura estará a cargo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien ha protagonizado algunos cruces con la prensa de su país. Uno de ellos fue cuando acusó a los medios de “denostar a la clase política”. Fue cuando se publicaron cuestionamientos a la rendición de cuentas del gabinete. Para el Sindicato de Periodistas, ese reproche era una muestra de una “campaña de violencia” impulsada por el oficialismo.

Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas de noticias de Google, aportará su visión sobre el papel de la compañía en la evolución de la prensa en la era digital. Precisamente, el lema de la asamblea es “periodismo del presente, periodismo del futuro”.

La reunión será la oportunidad para actualizar la Declaración de Salta sobre Libertad de Expresión en la era digital, que fue aprobada también en la Argentina hace seis años. “El nuevo texto buscará reflejar el compromiso continuo de la SIP con la libertad de expresión ante los desafíos de las nuevas tecnologías, y en especial de la inteligencia artificial”, indicaron desde la Sociedad.

La asamblea contará también con las presentaciones de reconocidos editores, como Martin Baron, exdirector de The Washington Post (dejó el cargo a comienzos de 2021), quien ofrecerá su perspectiva sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Está presentando su primer libro, Collision of power, Trump, Bezos and The Washington Post.

“Seamos lo más transparentes posible en la forma en que llevamos a cabo nuestro trabajo, y lo hagamos de manera rutinaria, todos los días, en cada historia. Siempre nos hemos dedicado a contar a la gente lo que está sucediendo y no a mostrarle nuestro trabajo, y tenemos que mostrarle nuestro trabajo”, dijo en una entrevista con LA NACION hace unos días.

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, abordará el informe del organismo sobre “Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet” y Gina Chua, editora ejecutiva de la startup de noticias Semafor, hablará sobre la inteligencia artificial aplicada al periodismo. En el panel sobre Cómo innovar en un contexto en permanente cambio participará Gastón Roitberg, de LA NACION y Julián Gallo, desarrollador de Ualter AI de Clarín.

A lo largo de las jornadas se entregarán los premios SIP a la excelencia periodística, en sus 13 categorías. Distingue trabajos periodísticos de “excepcional calidad” producidos por reporteros y medios de comunicación del continente.

También se otorgarán el Gran Premio a la Libertad de Prensa, concedido este año al Periodismo en el Exilio y el Gran Premio Chapultepec, la distinción más alta de la organización, que será para el Comité para la Protección de Periodistas (lo recibirá la CEO de la institución, Jodie Ginsberg). El Centro Knight para el Periodismo en las Américas será distinguido con el premio Gran Amigo de la Prensa por el “papel fundamental” en la formación y el desarrollo de periodistas en América Latina y el Caribe.

Este miércoles, antes de la apertura de la asamblea, se realizó una jornada académica en el campus de la Universidad Siglo 21 en la que académicos y representantes de medios analizaron los desafíos del actual contexto para el management en el sector.