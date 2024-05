Los medios en tiempos de redes e IA: cómo contar hoy la verdad

Escuchar

Escribir sobre la transformación de los medios supone siempre un desafío de múltiples dimensiones. Es un camino que en general no permite unir el punto A con el punto B en una armónica línea recta, sino que adopta la forma de un trayecto sinuoso, no exento de baches y cruces peligrosos, en el que muchas veces hay que retroceder algunos casilleros para luego avanzar con mayor impulso.

Hacer etnografía sobre estos procesos de cambio y narrar en primera persona permite entender sin maquillaje el extraordinario momento que vive una industria que hace tiempo dejó su fase industrial para adentrarse en el foco digital, en la multiplataforma, en la emergencia de las redes sociales y en el impacto de la inteligencia artificial, entre otros fenómenos que inciden en la relación entre productores de contenidos y las audiencias.

Desde su revelador Hackear al periodismo. Manual de laboratorio (La Crujía, 2011), Mancini suma un nuevo capítulo a la aventura de escribir sobre la profesión que lo (y nos) apasiona. En Off The Record. Verdad, sangre, algoritmos y negocios (Ampersand, 2024), el autor describe con lujo de detalles qué y cómo piensan los líderes de medios de la actualidad, cuáles son sus motivaciones y sus miedos, qué prioridades los movilizan y de qué manera priorizan el trabajo en equipo sobre el lucimiento personal.

Mancini trabaja hace seis años en uno de los nodos de innovación tecnológica de mayor influencia en los medios llamado Amazon Web Services, propiedad del magnate Jeff Bezos, el mismo dueño de The Washington Post, uno de los medios más influyentes del mundo que implosionó la política norteamericana de los años 70 con el caso Watergate. Además de esta experiencia laboral reciente, el CV del periodista dice que desarrolló proyectos digitales en los argentinos Perfil, Infobae y Clarín, y El Comercio de Perú, entre otras organizaciones de prensa.

En 2013, Jeff Bezos pagó 250 millones de dólares por la compra del diario norteamericano The Washington Post John Locher - AP

¿Quiénes imaginan, planifican y producen los principales medios periodísticos online del mundo? La obra es una crónica minuciosa que se alimenta –como dice su autor– de lo ocurrido en “pasillos de redacciones, reuniones de equipo, aeropuertos, bares y encuentros furtivos”. Y en ese ejercicio intenta responder el siguiente interrogante: ¿Cómo son los mejores en este ecosistema? La respuesta está a la vista, casi en el más común de los sentidos: “Los mejores son los más profesionales, pero sobre todo los que logran vencer a la resistencia, esa fuerza interior que detiene, paraliza e intenta distanciarte de lo que tenés que hacer (…) Lo difícil no es hacer lo que tienen que hacer, sino sentarse y hacerlo”.

A través de diálogos y anécdotas, pero también del desarrollo de cuatro conceptos que le dan sustancia al título del libro (verdad, sangre, algoritmos y negocios), Off the record es una caja de herramientas indispensable para aquellos que recorren sus primeros kilómetros en el oficio y también a quienes se asumen protagonistas de una transformación que aún no tocó su techo.

Otro aporte significativo del trabajo de Mancini es que muy lejos de los manuales, las listas de recomendaciones, los gurúes y el anecdotario, se ofrece como una suerte de GPS para transitar con pasión, sin nostalgia y cauto optimismo un sendero plagado de disrupciones y profecías. Una vez más se pone a prueba la capacidad de resiliencia y reconversión en tiempo real de un periodismo que tiene mucho para ofrecer en tiempos de desinformación, infoxicación y dardos desde el poder. La búsqueda de la verdad y la singularidad son dos conceptos que el autor propone revalorizar, en tiempos de automatización, inteligencia artificial y “comoditización” del contenido.

Si el buen periodismo incomoda, Off the record logra también esa misión, pero funciona, a la vez, como un llamado de atención para no caer en viejas tentaciones y abrazar el futuro que ya no es promesa sino realidad.