Reseña: Cuestiones candentes, de Margaret Atwood

escuchar

Cada tanto, Margaret Atwood (Ottawa, 1939) reúne en un libro sus “ensayos”, dicho esto en sentido amplio: artículos periodísticos, conferencias, prólogos de novelas, presentaciones en congresos. Cuestiones candentes es el último. La autora divide cronológicamente en cinco partes los textos que escribió entre 2004 y 2021. En una traducción límpida, estos textos abordan desde el análisis de sus propios libros (El cuento de la criada, Oryx y Crake, entre otros) y los de otros escritores (Ana, la de las tejas verdes; El hombre ilustrado, de Bradbury, entre otros), a comentarios sobre autores (Shakespeare, Kafka, Alice Munro), pasando por ideas sobre ciertas películas, la cuarentena, la relación entre literatura y mundo y mucho más.

Hay temas únicos (una invasión extraterrestre) y también otros que se repiten: explicaciones inteligentes sobre sus métodos de escritura; ideas sobre el cambio climático y la relación entre ser humano y naturaleza; análisis de las distintas etapas del feminismo; la defensa de una democracia con igualdad, tanto a nivel individual como a nivel de los países (se habla mucho de historia, sobre todo de dictadura, colonialismo y sexismo en el Occidente de los siglos XX y XXI).

Atwood tiene una prosa clara, un manejo excelente de las citas (como corresponde a una académica) y variaciones del discurso según el público. Por otra parte, es canadiense y eso importa: Canadá no es un país del margen, pero tampoco un centro de poder global como Estados Unidos o Europa y Atwood es muy consciente de eso. Se interesa por América Latina y África, y hasta nombra la dictadura argentina.

Como se dijo, la variedad temática del libro es grande pero hay tres hilos de análisis que pueden seguirse de un ensayo a otro, de un año a otro: la relación de la literatura con lo que podríamos llamar “mundo” (ella la considera fundamental); la relación de toda obra de arte con el momento histórico en que se la crea y, por supuesto, la situación de la mujer. En cuanto al último, su feminismo es ubicuo, crítico e inteligente. En cuanto a lo demás, tres de los ensayos son centrales: la breve nota de despedida a Ursula K. LeGuin, “¿El escritor como agente político?” y “Literatura y medio ambiente”. Los tres describen la poética de Atwood: el o la que escribe no es siempre un agente político pero sí uno politizado; la escritura deriva del momento de producción (el mejor ejemplo es el fascinante análisis de su novela El cuento de la criada); en muchos sentidos, los libros pueden ayudar a cambiar el mundo. Cuando discute utopía/distopía, por ejemplo, se hermana con LeGuin, que también luchó por una sociedad que no dependa del sufrimiento de nadie y que respete lo no humano. Atwood cree en la importancia de esos valores, sobre todo en este momento de crisis.

Cuestiones candentes

Por Margaret Atwood

Salamandra. Trad.: David Paradela López

496 páginas, $ 8999

Temas Libros