Reseña: Fantagas, de Carlos Nine

“Es más fácil leer las obras de Nine en Francia que en la Argentina”, dice Lucas Nine, hijo de Carlos Nine y también autor e ilustrador. Es que, después de tres ediciones francesas, recién ahora es posible conseguir en las librerías locales una edición en español (de excelente calidad gráfica) de Fantagas integral, el libro clave del artista argentino que murió en 2016 con un gran reconocimiento europeo, y más escaso en su país.

El libro reúne en su formato original las historietas Fantagas y Siboney. Son dos libros en uno que se disfrutan como una sola gran historia, y que incluyen deliciosas descripciones de los personajes y del contexto en el que deambulan: una ciudad en la que “los habitantes chapotean alegremente entre la droga, la prostitución y, por sobre todo, el alcohol”. Un escenario imaginario que parece una mezcla explosiva de la peor Buenos Aires y Ciudad Gótica.

Fantagas y Siboney son dos criminales peculiares que compiten y se atraen con ferocidad. Los persigue el detective Pernot, que no tiene cargo oficial pero igual asume la tarea de manera obsesiva con su bombín negro y su nariz de payaso. En la galería de extrañas criaturas de Nine habita también un sillón Luis XV que toquetea a las mujeres, un juez alcohólico con familia y amante y una secretaria con aires felinos. Con un estilo de dibujos “típicamente Nine” (se los reconoce, incluso, fuera de contexto por su paleta ocre y sus formas animaladas), la historieta tiene poco texto y muchas escenas mudas. Fantagas, que es una sombra con polainas y gorro, y deja un habano Partagás como firma de sus crímenes, mantiene una especie de baile erótico con Siboney sin intercambiar palabras. No hace falta: con la expresividad de las ilustraciones alcanza. Por fuera de los diálogos, las breves narraciones que aparecen en algunos cuadros del primer libro son reflexiones (o lamentos, según el caso) de Pernot. En la segunda parte, el que aporta su voz y su mirada es el sillón que se perturba cuando ve bailar a Siboney.

Nine publicó Fantagas por primera vez en Francia en 1995. Entre otros importantes premios internacionales, fue distinguido como mejor obra extranjera en el prestigioso Festival Internacional de la Historieta de Angoulême, donde en marzo pasado le rindieron homenaje al autor en un acto del que participó su hijo Lucas. En la Argentina se había publicado por entregas en la revista Fierro. En 2011, la editorial de cómic Moebius presentó Fantagas, reeditado en Francia en 2006, en la Feria del Libro de Buenos Aires. La continuación salió en aquel país en 2008.

La versión integral francesa es de 2017 y esta es la primera edición nacional completa. Gran rescate de una obra única a casi treinta años de su publicación original.

Fantagas integral

Por Carlos Nine

Hotel de las Ideas

120 páginas, $3300

