Reseña: Reyes vagabundos, de Joseph O’Connor

Joseph O’Connor (Dublín, 1963) es uno de los más importantes escritores irlandeses de hoy, autor de muchas novelas, varias históricas. También es el hermano de la cantante Sinead O’Connor, dato biográfico que viene a cuento porque Reyes vagabundos (su antepenúltima novela en inglés, de 2014) está vinculada argumentalmente con el mundo de la música pop.

La trama gira alrededor de una banda imaginaria, Ships in the Night, que a comienzos de los años ochenta del siglo pasado, habría alcanzado una súbita fama a caballo de la new wave y el ska de moda, más la suma de toques punk y de blues. El narrador es Robbie Goulding que, tres décadas después, con el grupo ya extinto, se sienta a escribir sus memorias sobre aquellos días de gloria, cuando conoció a Sarah-Thérèse Sherlock, un símil de Madonna; su mellizo baterista, Sean, salido del reformatorio; y Fran Mulvey, un fabulador de origen vietnamita, que parece imbuido de toda la música habida y por haber.

Construida en retrospectiva –pero mezclando declaraciones de los protagonistas y sus cercanos en distintas etapas de la carrera de la banda–, el libro traza con melancolía y emoción los comienzos en los tiempos thatcheristas, y luego el auge y caída de la formación. Las fricciones de egos entre los integrantes que desembocarán –inevitablemente– en la disolución es un motivo que funciona a lo largo del libro como señuelo de suspenso. No abundan las novelas sobre música moderna de este nivel: es curioso que otra de ellas, The Commitments, también lleve la firma de un irlandés, Roddy Doyle.

Reyes vagabundos

Por Joseph O’Connor

Impedimenta. Trad.: I. Márquez Méndez

376 págs./ $ 31.300