Noviembre: 15 series que no vas a querer perderte

Ya cerca de fin de año (¡qué locura decirlo!), estamos frente al último mes de grandes estrenos. Es que, mientras diciembre es el escenario de los balances y especiales navideños, noviembre es, oficialmente, el mes en el que despedimos a las grandes series del 2020. Te compartimos 15 ficciones televisivas que vuelven o estrenan durante este mes y a las que deberías darles una oportunidad:

Speakerine

Dónde : Europa Europa

: Europa Europa Cuándo: martes 3 a las 22.00 h

Si fueron fanáticas de " Mad Men " entonces tienen que darle una oportunidad a esta ficción. Catalogada como miniserie, llega desde la televisión francesa y nos lleva a 1962. Ahí es cuando conocemos a Christine, una presentadora que es misteriosamente asaltada en los estudios en donde trabaja y empieza a ser acosada. Convirtiéndose en una fotografía de la época; así como la serie de Matthew Weiner nos mostraba el poder de la publicidad, esta ficción explora el poder de los medios.

Save Me Too

Dónde : OnDirecTv

: OnDirecTv Cuándo: jueves 5 a las 21.00 h

Segunda parte de la serie británica "Save Me", si les gustan los dramas oscuros, truculentos y bien pero bien ingleses, entonces no se la pueden perder. Creada, escrita y protagonizada por Lennie James, él da vida a un padre que ve su vida patas para arriba cuando se entera que su hija adoptiva desaparece. Como podemos esperar, esa búsqueda lo lleva a descubrir cosas mucho más oscuras de las que imaginaba. Fanas de "The Killing", anoten.

Foodie Love

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: viernes 6 a las 21.30 h (al día siguiente, va a estar disponible en Flow)

Una serie chiquita, sin mucha vuelta e ideal para desconectar y disfrutar de los escenarios de España y Francia . "Foodie Love" nos presenta a sus protagonistas ("él" y "ella") en el momento en que se conocen y los acompañamos en sus distintas citas. Contándonos su historia casi como si nosotras fuésemos sus diarios íntimos, cada encuentro se transforma en una exploración sobre el amor, las relaciones y la confianza ¿Lo mejor? Gracias a su gran fanatismo por la gastronomía, gran parte de la narrativa gira alrededor de mostrarnos y compartir sus lugares preferidos para ir a comer.

Condor

Dónde : FOX Premium Series

: FOX Premium Series Cuándo: viernes 6 a las 23.00 h (el lunes 6, la temporada completa va a estar disponible en Flow)

Si son de esas seriéfilas que sienten que "24" o " Homeland " dejaron un huequito imposible de llenar, pero que también disfrutan de la acción de "Hanna" o "Tom Clancy's Jack Ryan", entonces deberían darle una oportunidad a "Condor". Definido como un drama político, el protagonista es un analista de la CIA que descubre un potencial atentado que tomará la vida de millones de personas, pero al seguir investigando se encuentra con una red de corrupción y ahora su vida corre peligro. Con grandes escenas de acción y un Max Irons que está muy bien en su papel, es adrenalina asegurada.

Industry

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: lunes 9 a las 00.00 h (al día siguiente, va a estar disponible en Flow)

Definida como un drama financiero, nos metemos en el detrás de escena de las altas inversiones. Pero esta vez en vez de hacerlo a través de la mirada de hombres poderosos (como sucede en "Billions" o "Devils"), acompañamos a un grupo de jóvenes ambiciosos y dispuestos a todo. Rápidamente la ficción se anima a explorar cuestiones de género y privilegios en el lugar de trabajo ¿El datito de color? Lena Dunham dirigió el primer episodio.

The Sister

Dónde : OnDirecTv

: OnDirecTv Cuándo: lunes 9 a las 22.00 h

Las palabras claves para definir esta ficción serían: miniserie, thriller psicológico con toques fantásticos, serie británica y Russell Tovey. Si todo esto te copa, dale una oportunidad. Basada en la novela "Burial" de Neil Cross (y adaptada a la televisión por él mismo), la historia nos presenta a Nathan, un joven británico que tiene una vida súper normal hasta que un amigo del pasado vuelve para cambiarlo todo.

Alex Rider

Dónde : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cuándo: viernes 13

Basada en las novelas de Anthony Horowitz, "Alex Rider" es el espía teen que todos ya conocemos. En esta primera temporada vemos cómo es reclutado por el Departamento de Operaciones Especiales (MI6) para infiltrarse en una controvertida academia para hijos rebeldes de familias multimillonarias. No es ¡wow! pero tiene ese potencial de convertirse en un planazo si sos mamá de pre adolescentes o adolescentes y mirarla juntos.

The Crown

Dónde : Netflix

: Netflix Cuándo: sábado 14

Vuelve uno de los mejores dramas históricos de la televisión y sin duda llegamos a un jugoso momento de la corona británica. Con Margaret Thatcher al poder, conocemos a Lady Diana Spencer, veremos su casamiento con el príncipe Charles, así como también los sucesos que llevaron al enfrentamiento armado con Argentina ¿Esteremos listas para todo lo que se viene?

Gangs of London

Dónde : Starz Play

: Starz Play Cuándo: domingo 15

Con el bombón de Joe Cole como uno de los protagonistas, estamos frente a una de las series con más adrenalina y acción de la pantalla chica. Llevándonos a Londres de la actualidad, la historia se centra en el enfrentamiento de dos familias mafiosas. Fidelidad, romance, traición y venganza, la serie tiene un poco de todo y las escenas de acción te van a dejar sin aire.

His Dark Materials

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: lunes 16 a las 23.00 h (al día siguiente, va a estar disponible en Flow)

Estrena la segunda temporada de la serie que llevó la historia de Philip Pullman a la pantalla chica. Con un elencazo de grandes figuras como Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy y Lin-Manuel Miranda; esta entrega va a narrar hechos que suceden en el segundo ("La daga") y tercer ("El catalejo lacado") libro de la saga.

No Man's Land

Dónde : Starz Play

: Starz Play Cuándo: domingo 22

Producida y escrita por Ron Leshem (Euphoria), Maria Feldam (Fauda),Eitan Mansuri (The Day After I'm Gone) y Amit Cohen (Allegiance), cerramos nuestros recomendados con una serie demoledora. Definida como un thriller dramático, esta ficción nos lleva al centro de los trágicos eventos de Siria y lo hace desde la perspectiva de un joven ingeniero que sospecha que su hermana sobrevivió a un atentado suicida y viajará para encontrarla.

La llegada de DisneyPlus

El 17 de noviembre llega la plataforma de streaming del gigante del entretenimiento y tiene muchísimas series para disfrutar. Casi como un sneak-peak, te dejamos cuatro a las que les tenés que dar play:

The Imagineers Story : es una docuserie cortita en donde, a lo largo de sus episodios, nos lleva desde la concepción de los parques de diversiones de Walt Disney hasta los desarrollos tecnológicos del presente. Emotiva, dulce y muy interesante, quizá uno de los mejores documentales del año.

: es una docuserie cortita en donde, a lo largo de sus episodios, nos lleva desde la concepción de los parques de diversiones de Walt Disney hasta los desarrollos tecnológicos del presente. Emotiva, dulce y muy interesante, quizá uno de los mejores documentales del año. The Mandalorian : parte del megauniverso de " Star Wars ", Pedro Pascal da vida a este mandaloriano que -en medio de una misión- descubre algo que lo hace cambiar de rumbo. Bajo el género de aventura de western espacial, es una serie súper entretenida y visualmente impactante. Si son fanas de baby Yoda, ya saben de qué hablamos.

: parte del megauniverso de " Star Wars ", Pedro Pascal da vida a este mandaloriano que -en medio de una misión- descubre algo que lo hace cambiar de rumbo. Bajo el género de aventura de western espacial, es una serie súper entretenida y visualmente impactante. Si son fanas de baby Yoda, ya saben de qué hablamos. Wandavision : algo así como un spin-off del Marvel Cinematic Universe, esta nueva comedia trae a la pantalla chica a Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus roles de Maximoff y Visión. Jugando con diferentes géneros clásicos del cine, vemos a los superhéroes viviendo una tranquila vida suburbana ante la cual, rápidamente, sospechan que algo no está bien.

: algo así como un spin-off del Marvel Cinematic Universe, esta nueva comedia trae a la pantalla chica a Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus roles de Maximoff y Visión. Jugando con diferentes géneros clásicos del cine, vemos a los superhéroes viviendo una tranquila vida suburbana ante la cual, rápidamente, sospechan que algo no está bien. 616: si son fanáticas del mundo MARVEL y la literatura, esta docuserie es sencillamente espectacular. Pensada como una antología de ocho episodios, se convierte en una exploración del legado de la editorial y, en cada uno de sus episodios, explora distintos temas. Desde los artistas hasta las mujeres pioneras, para pasar a personajes olvidados (y que ni siquiera recordábamos que existieron).

