Agatha y Yuyito. Cómo se gestó el encuentro entre la diseñadora española y Javier Milei: “Te voy a cumplir el sueño”

Agatha Ruiz de la Prada a presentó sus memorias en Recoleta

Paula Ikeda Para LA NACION

Ayer, lunes 2 de agosto, Agatha Ruiz de la Prada presentó su biografía, “Mi historia”, en el Patio Bullrich. Habló de moda, de arte... y también de política. Es que el mundo de la política no le es ajeno a la diseñadora que estuvo casada durante 30 años con el exdirector del diario El Mundo y actual del diario digital El Español de España, Pedro J. Ramírez, a quien ella, hoy divorciada, llama “el Innombrable”.

Amalia "Yuyito" González, invitada especial de la diseñadora a la presentación de su libro Paula Ikeda

Condujo el evento Javier Negre, el periodista español que desembarcó con mucho ímpetu en Casa Rosada, que se hizo notar en las conferencias de prensa de Manuel Adorni y compró parte del paquete accionario de La Derecha Diario. Contó que conoció a Agatha cuando trabajaba para su exmarido en El Mundo. Y sentenció: “Javier Milei está haciendo un esfuerzo grande para que la gente venga e invierta en la Argentina. Y la moda no tiene ideología”.

Destacó, además, que los recientes comentarios de Agatha a favor del presidente Javier Milei en su pelea con Pedro Sánchez y en especial con el ministro de Transportes “se volvió viral” en España. “Tan viral que en España están todos ya hablando de eso. ¡Me están esperando!”, comentó entre risas la diseñadora. “Y es que he dicho que el ministro de España era una m... de ministro. El caso es que yo creo que una debe ser coherente en su vida, yo siempre he sido coherente en mi forma de ser, así como en mi trabajo”, aseguró, sin pelos en la lengua.

Sorprendió la presencia, en primera fila, de Amalia “Yuyito” González. El contacto con la nueva pareja de Javier Milei se gestó previo a la llegada de Agatha Ruiz de la Prada al país. La diseñadora española sabía de Amalia y, según contó, quería “Agathizarla”. El primer contacto entre ellas se generó antes de que la española recorriera los medios contando que el presidente argentino era visto como “un rockstar” en Madrid. “El es el presidente más mediático, el más cachondo y divertido del mundo”, comentó.

Así recibió Agatha Ruiz de la Prada a Amalia "Yuyito" González Paula Ikeda

Su admiración por Javier Milei la llevó a comentar a LA NACION que “ahora en España ahora mismo el mayor héroe que hay es Milei”, “hace poco vino a Madrid dos veces y fue como si hubieran venido los Rolling Stones, la gente se tiraba por verlo”, “en España todo el mundo flipa con Milei, es el gran personaje”.

Los elogios de la diseñadora llegaron a los oídos del presidente argentino. El domingo último, en entrevista con Luis Majul, Javier Milei dijo: “Hemos estado en el G7, hemos firmado acuerdos de libre comercio... fíjese, soy considerado el máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad en el mundo. De hecho, en estos días vino Agatha Ruiz de la Prada y todos los periodistas sorprendidos por las cosas maravillosas que dicen de mí”.

Tras la presentación de la biografía, en la que recorrió gran parte de su vida y su carrera, Agatha volvió a repetir un deseo que exteriorizó en cada una de sus presentaciones: “Me gustaría cruzarlo a Javier Milei, así sea un rato”, dijo.

Esta vez, desde primera fila, llegó la respuesta: “Yo te voy a cumplir el sueño”, devolvió Amalia “Yuyito” González. Horas después se concretaría el encuentro...

Agatha Ruiz de la Prada presenta sus memorias en Buenos Aires Paula Ikeda

Una agenda porteña recargada

“En mi libro hablo mucho sobre la importancia de los planes en tu vida, que eso me lo he tomado yo de mi abuela. Y esta semana en Buenos Aires ha sido una semana de grandes planes. Y admito que he quedado rabiosa de los planes a los que me han invitado y que he llegado a ir”, comentó la diseñadora.

De la mano de sus amigos, Carminne Dodero y Darío Campidoglio, artífices de la venida de la española a la Argentina, la agenda de Agatha en esta semana porteña, estuvo cargadísima: inauguró su muestra de bocetos y textiles en el Centro Cultural Recoleta, visitó programas de televisión, asistió con ellos a una función en el Teatro Colón, recibió la distinción de embajadora internacional de BAFA, fue nombrada Huésped de Honor por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y dio una charla en una universidad. “Yo no puedo medir el nivel de emoción que llevo yo con esta visita a la Argentina que me organizaron, no lo puedo medir con palabras”, destacó Agatha agradeciéndoles a Carminne y Darío, sentados en primera fila. También se vio a Hernán Lombardi, quien fuera funcionario de la Ciudad en la primera venida de la diseñadora a la Argentina.

Así le dedicó la diseñadora su libro a Amalia "Yuyito" González. "Amalia, un millón de gracias" Gentileza Patio Bullrich

Agatha también participó de Buenos Aires Fashion Week con una presentación en el Museo Nacional Bellas Artes, tuvo una cena privada junto al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y su esposa, María Belén Ludueña, y el fin de semana visitó junto a Carminne y Darío, además de artistas como Nicola Costantino y Eleonora Cassano, la isla El Descanso en el Delta, en Tigre, aún después de la tormenta de “Santa Rosa”. En la presentación de su libro en Recoleta, Agatha admitió que “me he quedado con las ganas de ir a la milonga, porque no se ha dado, pero estuvo bien, porque cada tanto tienen que decirte que no y ponerte en tu sitio”, contó la española.

En primera fila Carminne Dodero, artífice de la visita de la diseñadora española a la Argentina, y Amalia "Yuyito" González en la presentación Paula Ikeda

El look de Agatha Ruiz de la Prada en la presentación de su libro en Patio Bullrich Gentileza Patio Bullrich

“En esta visita a la Argentina, una de la cosas que más me ha emocionado ha sido la visita a el portal de la serie ‘El Encargado’, porque lo que me encanta de esa serie es que es un homenaje a la arquitectura de Buenos Aires, el edificio es increíblemente bonito el que tienen aquí. Y esto me lleva a que, ya sea moda o arquitectura, cuando te gusta la cultura, pasan cosas buenas, pasan cosas malas pero siempre la cultura te mantiene”, destacó Ruiz de la Prada.

Y anticipó su regreso en 2025, a finales de marzo, para montar una muestra con 100 de sus trajes históricos en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

"Quiero contar toda mi verdad", la diseñadora y la que dice, es la primera parte de su biografía. "Planeo hacer una segunda" Paula Ikeda

La presentación del libro en el Patio Arts Gentileza Patio Bullrich

Segunda vez en Olivos

Tras volver a repetir su admiración por el presidente argentino, “que apuesta por la libertad”, Amalia González provocó el encuentro. Fue espontáneo, se gestó en el momento, tras la presentación.

Yuyito se acercó a la diseñadora, le pidió que le autografiase un libro y, sin rodeos, la invitó a Olivos. “Ahora mismo”, sugirió. Agatha canceló otros compromisos y se subió al auto de la novia de Milei. Parte de la “comitiva” que acompaña a la diseñadora en Argentina quedó fuera de programa, la agenda de Agatha Ruiz de la Prada sufrió cambios de último momento.

“Se reunieron en Olivos, no fue solo un ratito, estuvieron una hora y media. Fueron después de la presentación del libro, apenas un grupo reducido: Yuyito, Agatha y el periodista español Javier Negre que hizo la selfie. Amalia le confesó su admiración al presidente, quien se reconoció muy agradecido. Yuyito estaba feliz de haberle cumplido el sueño a Agatha”, contaron.

"Javier Milei está haciendo un esfuerzo grande para que la gente venga e invierta en la Argentina. Y la moda no tiene ideología", comentó el periodista Javier Negre, presentador del libro de memorias de Agatha Ruiz de la Prada sobre la diseñadora y "su comentario sobre Milei admirado por los argentinos y sobre España que se volvió viral". "La figura de Yuyito me parece fundamental en la vida de este presidente", comentó Negre Agatha Ruiz de la Prada

Luego, dos horas más tarde, trascendió la (hasta ahora) única foto del encuentro en la cuenta de X de Agatha Ruiz de la Prada. Debajo de la foto, una selfie que tomó Javier Negre, la diseñadora escribió: “Gracias presidente @javiermilei por la conversación más interesante de mi vida”.

En la imagen, de fondo puede verse uno de los cuadros de Conan que Javier Milei recibió como regalo en su campaña presidencial.

No fue la primera vez de Agatha en la Quinta de Olivos. La diseñadora, que lleva 20 años viniendo regularmente a la Argentina, contó que su última visita al país fue en 2023. “Fue medio secretillo, vine desde Uruguay y acabé cenando en Olivos, me invitó la mujer de Fernández, la primera dama. ¿Escuché que la habían golpeado? Fue una cena, ella estuvo muy educada y muy simpática conmigo, éramos solo tres o cuatro personas y me enseñó la finca de Olivos. Una cosa muy formal, porque no nos conocíamos y estuvo muy adorable, la verdad”, contó a LA NACION.

"Estoy fascinada con le serie 'El Encargado' y en especial con la arquitectura de Buenos Aires", destacó la diseñadora quien, junto a su amiga Carminne Dodero, visitó el edificio original en compañía de María Belén Ludueña. "Me ha acompañado la mujer del alcalde", contó Gentileza Carminne Dodero

Su muestra de bocetos y textiles en el Centro Cultural Recoleta. "El año que viene volveré con otra, con 100 de mis diseños a la Ciudad de Buenos Aires, en el Malba", anunció Fabián Malavolta - LA NACION

