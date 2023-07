Arqueólogos hallan una fascinante ofrenda cerca de un altar de sacrificios en México

escuchar

La semana pasada desde el Proyecto Kulubá, los arqueólogos a cargo de la investigación sobre restos prehispánicos en la península de Yucatán, México, anunciaron el hallazgo de un asombroso sitio de ofrendas y rituales. Además, el equipo encontró una serie de armas de más de mil años de antigüedad, que fueron utilizadas para distintas obras de sacrificios sobre un altar presente allí.

Este importante descubrimiento permitió a los científicos que procuran un trabajo centralizado en las comunidades originarias de México, determinar y comprender parte de los modos de vida y la cultura de aquella población que habitó la región sur del país. En el marco de XII Congreso Internacional de Mayistas que tuvo lugar en el Distrito Federal (D.F), se dio a conocer esta noticia a los amantes de la historia y al mundo en general.

El formato de los cuchillos de sacrificio hallados en Kulubá (Fuente: EFE)

Junto al altar de sacrificios, se hallaron 16 cuchillos en perfecto estado, dentro de los cinco palacios de Kulubá, que fueron recientemente descubiertos en el año 2022: El Palacio de Mascarones, de la U, de los Pilares, de la Ocupación de los Itzáes y Los Chenes. Tres de los elementos punzantes son de Sílex y los otros 13 son de obsidiana. Este último material no tiene existencia dentro de la región analizada, por lo que los investigadores aseguraron que las comunidades mayas se trasladaron en su búsqueda a sitios como el centro del país y Guatemala.

Aquello confirmó la teoría del comercio inter comunidades, ya que, Kulubá que era una antigua ciudad maya-tolteca, mantuvo el intercambio de materias primas con ciudades importantes de la época como Ek Balam y Chichén Itzá.

“La ofrenda se encontró en la plataforma de los depósitos semisubterráneos que forma parte de la plaza central de Kulubá, que pertenece al municipio de Tizimín”, señaló a la agencia EFE Alfredo Barrera Rubio, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Además, aseguró que los cuchillos encontrados durante las excavaciones datan del Clásico Tardío (600-900 a.C.) y el Clásico Terminal (850 a 1.050 a.C.).

Esto tenía un “simbolismo” para sus pobladores y dejó en claro, según el investigador, que los habitantes de Kulubá practicaban el sacrificio con animales y humanos. Dentro de la plataforma semi-subterránea se halló el altar de piedra con varios elementos para componer la ofrenda, desde sal, cacao y semillas.

Los palacios de Kulubá en Yucatán fueron descubiertos el pasado año y actualmente se mantienen trabajos de excavación (Fuente: Mauricio Marat / INAH/Gobierno de México)

En tanto, el arqueólogo Cristian Hernández González, investigador del material lítico del Proyecto Kulubá, destacó el valor histórico que presenta este estudio, que destaca a este sitio como un lugar de ofrendas como enclave de Chichén Itzá. “De acuerdo con un estudio macroscópico de huellas, los cuchillos nunca se utilizaron”, subrayó al tiempo que aclaró que sirvieron para una reserva especial en la plataforma de las ofrendas futuras.

Acerca de los restos humanos que aparecieron en las fosas comunes en torno establecimiento arqueológico, Alfredo Barrera Rubio detalló: “Encontramos entierros secundarios y una especie de osario, pero los 12 hallazgos más recientes en el Palacio de los Pilares no tenían ofrendas, lo que indica que fueron esclavos o cautivos sacrificados”. Los cráneos y huesos que se descubrieron en las excavaciones a un costado del palacio maya, dio el indicio de que no se trataba de personas de élite, ya que no había ofrendas.

LA NACION