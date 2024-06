¿Buena o mala para el corazón?: la pastilla azul y los usos alternativos que nadie imaginaba

Los médicos hablan del tema y explican por qué puede ser beneficiosa para los deportistas

Carolina Rossi PARA LA NACION

Se habla bastante de los riesgos cardíacos que implican tomar Viagra, (nombre comercial más conocido de la droga Sildenafil) pero pocos saben que en algunos casos la pastilla azul puede ser efectiva para ciertas patologías del corazón. El Dr Guerrero Ahuad, reconocido cardiólogo con vasta experiencia en tratamiento de pacientes suministrando Sildenafil lo explica claro y completo. El Sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y genera de esta manera vasodilatación en ciertos tejidos, dentro de los cuales encontramos al pulmón, y al cuerpo cavernoso: un tejido esponjoso ubicado en el pene.

Es conocido principalmente por su uso para la disfunción eréctil pero también se indica para pacientes con Hipertensión Pulmonar, dentro de ellas para el tipo 1. Actualmente se están realizando estudios para demostrar su beneficio en otras patologías tales como la insuficiencia cardíaca congestiva o la hipertrofia miocárdica. Los beneficios del Sildenafil son similares para los pacientes con hipertensión pulmonar en ambos sexos. Y los pacientes ancianos, al tener mayor rigidez arterial, se ven más beneficiados.

En las alturas las condiciones climáticas, los metros sobre el nivel del mar y la presión pueden cambiar el desenvolvimiento de los corredores

Actividad sexual y riesgo cardiovascular

Existe una asociación entre la actividad sexual y el riesgo cardiovascular, por lo cual se debe realizar una evaluación acorde antes de iniciar cualquier tratamiento con este tipo de fármacos. Ahora bien: ¿Qué precauciones se deben tomar al medicarse con Sildenafil?

El Dr Ahuad aclara que administrado solo, tienen efectos pequeños en la presión arterial, pero es importante tener precaución con pacientes de presión baja o en tratamiento con antihipertensivos u otros vasodilatadores, especialmente con nitratos, los cuales por riesgo de hipotensión severa están contraindicados. Y agrega que la dosis recomendada para la disfunción sexual es de 50 mg, aproximadamente una hora antes de la actividad sexual. La dosis máxima es de 100 mg, y se recomienda tomar una vez al día.

Por su parte, la dosis recomendada para la hipertensión pulmonar es de 20 mg 3 veces al día. Otra opción es la utilización de Tadalafilo, cuya dosis es de 20 o 40 mg en una toma diaria, con menos efectos adversos que el Sildenafil.

Un punto interesante que destaca el prestigioso cardiólogo es que la disfunción eréctil y la enfermedad coronaria comparten factores de riesgo predisponentes, por lo cual muchos de los pacientes que tengan una de estas afecciones, muy probablemente tengan la otra también. Al ser la disfunción eréctil en muchos casos causada por enfermedad arterial, es importante considerar que la enfermedad arterial puede estar presente en otros sitios con el riesgo de generar infartos o un ACV (accidente cerebro vascular).

El beneficio que puede aportar en deportistas

El Dr especialista en cardiología afirma que se ha descartado toda mejora del rendimiento deportivo en condiciones de ejercicio realizado a nivel del mar. Pero que varios estudios han tratado de demostrar que podría aumentar el rendimiento en el ejercicio en condiciones de hipoxia (falta de oxígeno), como es el caso de los montañistas. Por su parte, el Dr Néstor Lentini, de extensa trayectoria en el ámbito de la medicina del deporte, brinda también su valioso aporte sobre el tema.

Lentini explica que cada vez que un equipo de fútbol debe competir a más de 3000 m de altura sobre el nivel del mar como sucede por ejemplo en La Paz, Bolivia, aparecen las distintas formas de intentar superar los trastornos que se producen como consecuencia de la hipoxia. Las llamadas enfermedades agudas como el Soroche o mal de altura o incluso el edema de pulmón, tanto más grave, que obliga a quien lo padezca a bajar rápidamente por el riesgo de vida que significa.

En el caso de los jugadores de fútbol, se han probado distintos métodos para enfrentar la hipoxia de la altura como por ejemplo llegar justo unas horas antes de la competencia y así no dar tiempo a que la altura avance con sus efectos negativos con demasiada antelación. O por el contrario, llegar tres días antes de la misma propiciando una mayor estadía previa de adaptación. Pero ningún sistema resulta adecuado a implementar generalizadamente ya que está demostrado que algunas personas no padecen tanto los efectos de la altura, y otras en cambio, no se adaptan con ningún sistema. En este último caso lo más adecuado es sencillamente que no compitan para no poner en riesgo su salud.

Desde hace algunos años en algunos equipos de fútbol en Europa comenzaron a utilizar el Sildenafil para evitar las consecuencias de la hipoxia en la altura con resultados aceptables. Esta innovación fue certificada por trabajos de investigación donde se pudo demostrar que el Sildenafil al inhibir a la enzima 5 - fosfodiesterasa facilita la acción vasodilatadora en los vasos disminuyendo la hipertensión pulmonar que se observa por la hipoxia en la altura.

Esta acción vasodilatadora evita el edema agudo de pulmón y otras enfermedades de la altura como el Soroche o mal de altura.

Algunos equipos le han administrado Sildenafil con cafeína a los jugadores y lograron mejorar el rendimiento disminuyendo los síntomas y signos tan desagradables de la hipoxia en la altura; más acentuados aún cuando se exige al organismo en una actividad física competitiva.

El Dr Lentini concluye que si bien esto no representa ninguna panacea, teniendo en cuenta que el uso del Sildenafil es una forma de colaborar para disminuir los síntomas del mal de altura y no estar considerado dopaje, algunos equipos y deportistas tanto individuales como de conjunto, lo han adoptado.

Casos de éxito femenino

Fernanda tiene 33 años y es atleta amateur. Junto a su pareja decidieron participar de una carrera de montaña en el norte argentino, el Raid de los Andes. Habían escuchado que tomar Viagra podría mejorar su desempeño y adaptación a la altura contrarestando o minimizando los efectos adversos causados por correr a más de 2.500 m sobre el nivel del mar. Consultaron a un especialista en deportología quien afirmó la teoría y les indicó tomar Sildenafil los días que estuvieran en la altura. A Fernanda le preocupaba algún efecto negativo para la salud que podría tener la medicación o mismo que la toma propiciara un deseo sexual descontrolado sacándolos del foco de la competencia. Pero el Dr los tranquilizó explicando que el medicamento a sus efectos sexuales no actúa por sí solo sin un estímulo concreto en situación propicia, en el sentido de que cuando corrieran, el foco seguiría estando en correr. Y también les aportó confianza aclarándoles que mientras la dosis fuera la indicada, no debería presentar riesgos. Y así fue. Los dos corrieron muy bien incluso en la última etapa de la carrera que se desarrollaba a 3500 m sobre el nivel del mar, con muy buenas sensaciones, sin los dolores de cabeza o descomposturas asociadas al mal de altura, y sin efectos colaterales.

Por otro lado, Rosa, de 80 años, también es una mujer que se benefició enormemente con la pastilla azul. Sufrió un ACV en 2019 y posterior a eso comenzó a tomar 2 comprimidos todos los días por indicación de su cardiólogo. Lleva cinco años de tratamiento diario con Sildenafil y desde entonces su afección cardiaca relacionada a la arteria pulmonar se mantiene estable. Ya no padece la hinchazón de pies terrible por retención de líquido que la aquejaba anteriormente ni los frecuentes episodios crónicos de descompensación que requerían internaciones frecuentes. Todo esto conllevó a una notable mejora de su calidad de vida.

Estos y tantos otros testimonios de casos reales de personas de diversas edades, género, y condiciones físicas, sumado a la evidencia científica, concluyen en que todo o casi todo es relativo y el Viagra, puede ser malo, o muy bueno...para el corazón

Asesoraron: Dr Rodolfo Ahuad Guerrero, médico cardiólogo y Dr Néstor Lentini, médico especialista en medicina del deporte