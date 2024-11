Calendario Pirelli: revelan las fotos para 2025, que vuelven a los orígenes para “celebrar el cuerpo y mostrar la piel”

En Londres, ante más de 200 periodistas, las autoridades de Pirelli presentaron la 51 edición de su clásico almanaque

LA NACION Jorge Martínez Carricart Escuchar Nota

Es imposible imaginar el calendario Pirelli como un simple almanaque que va perdiendo sus hojas a lo largo del año. La presentación en sociedad de su edición número 51, correspondiente al año 2025, reunió en el Mandarin Hotel de Hyde Park, un cinco estrellas en el corazón de Londres, a más de 200 periodistas de todo el mundo. Fue un estreno con toda la pompa, a la altura de las presentaciones de los grandes tanques de Hollywood.

Vincen Cassel, protagonista del Calendario Pirelli 2025

Para su imagen "de estudio", Vincent Cassel comenzó a mostrar su habilidad con el capoeira

Comenzó con la proyección de una película que reveló el backstage, cómo se hace este objeto-arte que se convirtió, con el correr de los años, desde 1964 hasta hoy, en un ícono del mundo de la moda. En esta oportunidad, las fotografías fueron tomadas en Virginia Key Beach, Miami. El video reveló además los nombres y las caras (y también los cuerpos) de sus doce protagonistas, uno por cada mes. Son celebridades, algunas más reconocidas que otras, personalidades del cine, la música, la televisión y el fashion.

El joven fotógrafo norteamericano Ethan James Green, de 34 años, fue el responsable de plasmar en imágenes el concepto “Refresh and Reveal” que le propuso Pirelli, que supone volver a los orígenes y simplemente “celebrar el cuerpo y mostrar piel”. En los últimos años, las propuestas se habían vuelto exageradamente teatrales y estaban cargadas de mensajes.

La modelo y actriz norteamericana Hunter Schafer, protagonista del Calendario Pirelli 2025

Hunter Schafer en The Cal25

The Cal (el verdadero nombre del calendario, que es “marca registrada”) explora de forma magistral dos temas incómodos en esta época: belleza y desnudez. Sus creadores parecen haber tomado todos los recaudos para no ofender ni relegar a nadie. Entre los 12 modelos seleccionados por Green y su equipo hay negros, asiáticos, indios, blancos y latinos. La selección incluye hombres y mujeres, entre ellos un ícono de la comunidad LGBTQ+. Además, ente todos cubren un amplio rango etario, que va hasta más allá de los 60. Y juntos escapan a un concepto de belleza único, hegemónico. La intención es clara: que todos puedan sentirse representados en algunos de los modelos. Está pensado para ser “inclusivo”.

El actor británico John Boyega, quien interpretó a Finn en la última trilogía de Stars Wars, también fue protagonista del Calendario Pirelli 2025

John Boyega en su imagen "de estudio" para The Cal25

En la recepción, mezclados entre los periodistas, aparecieron John Boyega (actor británico con raíces en Nigeria que multiplicó su fama internacional luego de participar en la tercera trilogía de Star Wars) y Padma Lakshmi (productora y conductora de televisión nacida en India que trascendió las páginas de espectáculos cuando se casó con Salman Rushdie).

Padma Lakshimi, como todas las celebridades que participaron en el Calendario Pirelli 2025, hicieron dos sesiones de fotos; una en la playa y otra en estudio

Padma Lakshimi, en The Cal25

Los dos hablaron con los periodistas, que se presentaron en grupos, divididos por idiomas o por región geográfica. Los norteamericanos fueron con los ingleses. Los asiáticos, con clara predominancia de chinos, todos juntos. Los italianos fueron mayoría y formaron un grupo solos, mientras que los sudamericanos se unieron con los españoles y los rumanos.

Boyega dijo que la propuesta lo sorprendió. Que había hecho “cosas de modelos”, pero jamás de esta manera. “Por lo general, me vestían con las mejores ropas. Y acá me quitaron todo”, aclaró. Contó que lo consultó con su hermana, quien sí había protagonizado algunos calendarios, y que fue ella quien lo empujó a aceptar. Y dijo que no tuvo problemas con el desnudo: “Si ves todas las fotos verás que el calendario se basa en la belleza de ser diferente. La desnudez es un detalle, y tiene que ver con el confort”.

La actriz británica Simone Ashley, reconocida por su trabajo en Bridgerton, protagonista del Calendario Pirelli 2025

Padma, que ilustra las páginas del mes de julio, contó que su sesión de fotos comenzó de manera calma, pacífica… y terminó con una tormenta eléctrica. Tampoco tuvo problemas con el desnudo: “No hubo negociación, no fue complejo. Me dijeron que tenía total control y total aprobación sobre las fotos. Pero yo ya había trabajado con Ethan y confío absolutamente en él. Hay otras fotos donde se veía mucho más ¡y eran perfectas! Yo no hubiese tenido problemas con ellas, pero Ethan eligió las que llegaron al calendario”, dijo. Como todos aquí, cuestionó el concepto de belleza hegemónica: “Ethan capta con su lente la sensualidad de las formas humanas. No es nada sexual. La percepción de la belleza es muy arbitraria, yo lo comprobé en carne propia: muchos comenzaron a verme linda recién cuando alguien me puso en una publicidad. Necesitaron que alguien más les dijera que era linda”.

Cada uno de los “modelos” tiene dos fotos en el calendario: una de ellas tomada en el mar, en plena naturaleza, y otra hecha en un estudio improvisado cerca de la playa, con luces y otro tipo de producción. Vicent Cassel, que aparece con el agua al cuello en el mar, baila capoeira con su torso descubierto en su foto de estudio. No participó del evento.

La actriz británica Jodie Smith, posando en Miami para el Calendario Pirelli 2025

Si bien Pirelli es tan italiana como el mejor plato de pasta, The Cal es una creación inglesa. Sí, el primer calendario fue una idea de Pirelli UK Limited, la filial británica del grupo. En 1964, buscando una estrategia de marketing que los ayudara a diferenciarse de la competencia, convocaron al fotógrafo Robert Freeman, famoso por sus retratos a Los Beatles, y le encargaron la producción de un almanaque “refinado, exclusivo y con connotaciones artísticas y culturales”. Freeman viajó a Mallorca con tres modelos y volvió con doce fotos que marcarían época y se convertirían en el comienzo de una tradición.

Simone Ashley, protagonista de Bridgerton, en su foto de estudio para The Cal25

Desde entonces, se produjeron 51 calendarios, ejecutados por 41 artistas diferentes, entre ellos leyendas de la fotografía como Peter Lindbergh, Mario Testino, Bruce Weber, Richard Avedon, Patrick Demarchelier y Annie Leibovitz. “Ahora es el turno de Ethan James Green. Apostamos por él porque nos encanta su trabajo y además porque es joven, representa de algún modo nuestra apuesta por el futuro”, dijo en la presentación Marco Tronchetti Provera, también leyenda pero en el mundo de los negocios, CEO de Pirelli desde hace más de dos décadas.

La artista Connie Fleming, protagonista del Calendario Pirelli 2025

El calendario no se vende. Sólo se reparten 20 mil en todo el mundo. Viene en una caja y es técnicamente imposible colgarlo de una pared. “Es un objeto, una pieza de arte. Es otra forma de comunicar nuestra marca”, asegura Tronchetti.

Dice que se involucra personalmente en la elección del fotógrafo. Que lo habla con empleados de Pirelli y amigos del mundo de la moda. Que suele tener tres nombres cada año, y finalmente decanta por uno. Que luego trabaja el concepto con el elegido. Y que si la propuesta que recibe no se adapta a lo que la marca quiere, busca a otro fotógrafo. “Es como son las cosas en las empresas”, insiste.

Así logró sostener una tradición por más de 60 años, una obra de arte que refleja las tendencias estéticas de cada época, cuyas ediciones suelen ser muy anticipadas y comentadas. Ahora aquí, se ha dicho, hay más de 200 periodistas de todo el mundo...

Ethan James Green, el primer fotógrafo en retratarse a sí mismo para el Calendario Pirelli

“Quería celebrar el cuerpo y mostrar piel”

Ethan James Green, radicado en Nueva York, forjó su nombre en el mundo de la fotografía trabajando en la belleza personal y esencial de sus sujetos. Sus retratos son a menudo íntimos y sensuales, el resultado de una estrecha colaboración con sus modelos, muchos de los cuales son amigos.

-¿Cómo te enteraste de que habías sido elegido para fotografiar el Calendario Pirelli 2025?

-Me llamaron el día de mi cumpleaños. Estaba cumpliendo 34 años y fue como un regalo inesperado que me dio una razón más para celebrar. Fue un día perfecto. Sinceramente, no esperaba que me pidieran fotografiar el Calendario Pirelli en este momento de mi carrera. Disfruté mucho de otros hitos, como mi primer libro o mi primera tapa de Vogue. Pero esto se sintió como un nuevo nivel de logro y un sello de aprobación.

La cantante italiana Elodie en The Cal25

-¿Cómo surgió el concepto de “Refresh and Reveal”? -Nuestro concepto de belleza se expandió mucho. Si estamos detrás de esta expansión, entonces debe ser capturada en la forma clásica en la que se hacía en el pasado, porque eso es lo que va a perdurar. Por eso tenía sentido para mí regresar a las raíces del calendario: celebrar el cuerpo, mostrar piel y realmente enfocarnos en la belleza.

La artista Martine Gutiérrez, protagonista del Calendario PIrelli 2025

-Después del movimiento #MeToo, ¿es aún más importante apreciar el cuerpo desnudo? -Sí, creo que se trata simplemente de abordarlo de la manera correcta. Todos comenzamos esta vida desnudos y no tiene que ser algo perverso. Cuando lo documentas y colaboras con las personas y ellas se sienten bien, puede ser algo muy hermoso. Creo que mucha gente, yo incluido, disfruta de verse sexy en una foto. Creo que es algo bonito. Es una experiencia agradable. Tener esa foto se siente bien. Entonces, si puedes hacerlo con alguien y conversarlo… ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo quieres ser visto? Eso lo convierte en algo realmente bueno.

-¿Cómo hacés para que tus modelos se sientan cómodos? -Puedes hacer que un modelo se sienta cómodo a través de una buena comunicación. Asegurándote de que sientan que pueden hablar si no se sienten cómodos. Escuchando cuando se entusiasman con algo. Y creo que te ajustas a la persona en lugar de intentar hacer que la persona encaje en tu molde. Tienes que ser un poco más libre y dejarte llevar.

-¿Por qué decidiste incluirte como modelo en el calendario? -Porque era la única persona a la que podía decirle que estuviera completamente desnuda. Y necesitábamos que un hombre estuviera completamente desnudo. Fue una de las últimas fotos que tomamos. Estuve rodeado de tantas personas que me sorprendió lo cómodo que me sentí. Había unas 40 personas mirando, incluyendo un fotógrafo que cubría el backstage, alguien haciendo video y otro grabando con un teléfono. Pero estar desnudo frente a tanta gente fue en realidad bastante liberador.

La modelo y actriz norteamericana Jimmy Shimizu, protagonista del Calendario Pirelli

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar en el calendario Pirelli?

-Me encanta trabajar en moda, pero el Calendario me sacó un poco de ese mundo y me sentí libre. En este proyecto hubo mucho tiempo para elegir el elenco y cómo íbamos a fotografiarlos. Ese es un lujo que normalmente no tengo. Trabajar en el calendario fue una oportunidad para crear algo que, con suerte, será considerado por más tiempo que un simple vistazo rápido. La gente espera las imágenes y se quedan con el calendario durante un año. Luego las fotografías pasan a formar parte del archivo y se garantiza que perduren.

Jorge Martínez Carricart Por

Temas Historias LN