Coleccionistas. El nuevo objeto de culto que cautiva a fanáticos argentinos

Los cyclekarts, réplicas de autos de carrera de hace 100 años, están de moda: en la Argentina hay cerca de 100, se suman nuevos mes tras mes, hay competencias y clubes que agrupan a los fanáticos de estos rodados

Alejandro Rapetti PARA LA NACION

escuchar

Los cyclekarts son réplicas de los autos de carrera que existían antes de la Segunda Guerra Mundial. Verdaderas piezas de autor, construidas artesanalmente siguiendo una línea inspirada en las grandes escuderías como Bugatti, Alfa Romeo o el Bloody Mary de John y Richard Bolster, todos de la preguerra, preferentemente de las décadas de 1920 y 1930.

Desde hace unos años, el gusto por manejar estos vehículos tan particulares desembarcó en la Argentina, donde ya existen grupos en diferentes regiones del país como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, donde intercambian información, promocionan la actividad y realizan diferentes acciones.

Son réplicas de los autos utilizados para carreras en los años 20 y 30

“‘Hacemos que corremos’, es nuestro lema. Después de presentar las máquinas y la indumentaria de época, la idea es dar unas vueltas y ver el paisaje, que la familia disfrute y si hay público, que esté ordenado y seguro. Lo que más me gusta de estos encuentros es el ambiente familiar que se genera en los distintos grupos, el compañerismo y la pasión por los fierros pura sangre vintage”, explica el mendocino (radicado hace 12 años en Córdoba) Carlos Ernesto Puebla, jubilado y propietario de uno de los vehículos que participa del grupo Cyclekart Regional Sudamericano (CKRS).

Los vehículos estás construidos mayormente en acero inoxidable, fibra de vidrio o madera y utilizan motores estacionarios o “varilleros” de motos. En condiciones óptimas pueden alcanzar los 65 a 75 kilómetros por hora.

Son vehículos monoplaza, que se ajustan a la medida internacional de 2,5 metros de largo por 1,10 metros de trocha delantera

“El cyclekart está construido a escala del cyclecar (con c y sin la t final), como se llamaban los autos que circulaban aquellos años, y eran el equivalente a un auto de la Fórmula 1 de la pre Guerra. Son vehículos monoplaza, que se ajustan a la medida internacional de 2,5 metros de largo por 1,10 metros de trocha delantera. Es una categoría, por así denominarla, en crecimiento. Desde nuestro grupo buscamos unir criterios entre todos los entusiastas del país, sin egoísmos, para un mayor y sano divertimento. En mi pueblo hay tres autos terminándose. También tenemos un proyecto para asesorar escuelas técnicas para que construyan un cyclekart, dándoles el apoyo necesario, planos y asesoría técnica.”, sigue Puebla, que empezó a relacionarse con el mundo de los cyclekarts en diciembre de 2015, y desde hace unos años tiene su propio modelo, un DeSoto Special 1928 “de estilo más moderno y progresista”, con suspensión de elásticos transversales en los dos ejes y motor trasero Zanella 150 cc.

La tendencia es mundial, y la Argentina ya está subida a la ola. Actualmente, se estima que hay en el país casi un centenar de cyclekarts, ya terminados o en estado avanzado de construcción, y se considera que es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de estos vehículos, después de Estados Unidos.

“Como hay autos que no cumplen con todos los requisitos que plantea el reglamento, sino que cada uno lo hizo a su gusto, creamos la categoría “Turismo Sport”, donde pueden participar algunos biplaza, y así el que quiera ir con el nieto, con el hijo o con la esposa, tiene su lugar también. Somos abiertos, aunque no estén a reglamento, ya que no cumplen con los requisitos mínimos para compartir equitativamente con el de al lado”.

Entre los constructores de cyclekarts menciona a Carlos Sánchez, autor de su DeSoto Special 1928, cuyo taller se encuentra en San Juan, hoy dedicado a la construcción de otros modelos como el Bloody Mary (total metálico, de acero inoxidable con motores estacionarios o varilleros); el Alfa Romeo P3 (con carrocería de fibra con tratamiento aeronáutico y metal y los mismos motores); el Fiat 509, con carrocería de fibra y metal con motores varilleros y el Alfettina, con la misma carrocería y chasis tubular en ejecución. Otros constructores artesanales son Daniel Cignoli, de Santa Fe; Pablo Schnidrig, de Rafaela, provincia de Santa Fe), Francisco Pérez, de General Arenales, provincia de Buenos Aires y Julio Zuriaga constructor de Bialet Massé, Córdoba,.

Un cyclekart construido artesanalmente, con un mix de elementos usados y nuevos, va de los 400 a 700 mil pesos

Respecto del valor de los vehículos, un cyclekart construido artesanalmente, con un mix de elementos usados y nuevos, va de los 400 a 700 mil pesos, porque los costos son variables según la calidad de la pintura y los detalles de terminación. También dependerá si el motor es usado y tiene documentación, los materiales utilizados, si es un taller de aficionado, entre otras muchas variables.

Vale aclarar que los cyclekarts no pueden circular en la calle, ni por ninguna ruta nacional o provincial, sino que son vehículos de pista, y pueden circular solamente en un circuito cerrado.

“Es como si fuese un karting, que para las distintas competencias se lo lleva en un tráiler. En eso somos precavidos, porque por ejemplo, el cuatriciclo está reglamentado por la Ley de Turismo y nadie la da bola, andan sin casco, andan sin luces, andan en rutas, lo manejan niños, y es un problema, porque muere mucha gente”, explica el piloto sobre las competencias, reconocidas por el Cyclekart Worl Championship.

Se estima que hay en el país casi un centenar de cyclekarts, ya terminados o en estado avanzado de construcción, y se considera que es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de estos vehículos, después de Estados Unidos

Y concluye: “Una vez que me jubilé, caminando por estos paisajes de Villa Yacanto de Calamuchita, cerca del cerro Champaquí, vi unos lugares fantásticos para correrlos. El primer año hicimos un circuito netamente de tierra, con una parte arenosa y otra de ripio, como para aprovechar los vehículos y aventurarnos con el manejo. Y así fuimos ganando experiencia y se fueron organizando distintos circuitos de entre 3 y 5 kilómetros, de dificultad baja / intermedia, con pisos mixtos. Si bien tratamos de que haya premios para todos, siempre destacamos al primero, el segundo y el tercero de los grupos mejores vestidos, que en general son familias; a la máquina mejor presentada y al primero, segundo y tercero de la clasificación”-

La tendencia es mundial, y la Argentina ya está subida a la ola. Actualmente, se estima que hay en el país casi un centenar de cyclekarts, ya terminados o en estado avanzado de construcción, y se considera que es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de estos vehículos, después de Estados Unidos.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project