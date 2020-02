Creó una plataforma online que le dio trabajo a más de 20 mil mujeres

Crédito: Gentileza

7 de febrero de 2020

Silvina Moschini es CEO y fundadora de SheWorks! y presidente de TransparentBusiness. Después del éxito de su primer proyecto se animó a más y recaudó en forma directa 5 millones de dólares para lanzar una plataforma que ya usan los gobiernos de 32 estados de Estados Unidos. Su lema: pensar en grande, siempre.

Se ganó fama en los medios especializados en tecnología como @Miss_Internet, y hoy es una multipremiada emprendedora tecnológica y presentadora internacional. Su afán de cambiar cómo trabaja el mundo en la economía digital la llevó a crear un ecosistema de compañías innovadoras que utilizan Inteligencia artificial y el poder de la nube para conectar empresas con talento on demand y que hacen de la gestión de la fuerza de trabajo remota algo simple, transparente e inclusivo.

Pero los comienzos no fueron fáciles. Aunque títulos y estudios no le faltaban, tuvo que armarse de coraje y estrategia para lograr superar las barreras de género propias del mundo tecnológico y del ambiente de los grandes negocios. Ella estaba decidida a apuntar alto, no quería una empresa ni pequeña ni mediana, quería conquistar el mundo.Y lo está logrando.

Silvina Moschini creó las plataformas SheWorks y TransparentBusiness, es licenciada en Relaciones Públicas en UADE. Máster en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad de Houston y obtuvo un título en Marketing en la Universidad de Nueva York (NYU). En 2018 fue la única emprendedora convocada para el W20 de Argentina con el fin de presentar su plataforma como un caso de estudio que muestra cómo a través de tecnologías disruptivas, se pueden generar oportunidades laborales para las mujeres y achicar la brecha de género en el empleo.

Muchas mujeres hoy están trabajando a través de SheWorks! para empresas con base en todas partes del mundo, teniendo un desarrollo profesional sin descuidar a su familia. La idea fue apuntar a ayudar a las mamás que en un 51% abandona sus puestos de trabajo por falta de flexibilidad. Por eso se enfocó totalmente en el talento femenino, conectando a mujeres calificadas con empresas que buscan contratar determinados perfiles para proyectos, generando oportunidades laborales flexibles en la nube, que rompan las barreras que separan el talento de las oportunidades.

El servicio es gratuito para las usuarias y la plataforma se financia y genera ganancias a través del servicio de reclutamiento y tecnología que pagan los clientes que están interesados en su contratación.

Entre las usuarias argentinas felices con la plataforma está la directora de arte Natalia Duarte, quien consiguió trabajar con grandes marcas sin moverse de su pueblo ya que esta opción de empleo remoto le permite concentrarse en sus responsabilidades como madre y al mismo tiempo estar vinculada a grandes compañías. Otro ejemplo es Maricruz Tabbia, una mamá que vive en Franck, un pueblo de 5500 habitantes de Santa Fe y está trabajando para compañías como Google en Mountain View sin moverse de su casa, gracias al contacto que estableció mediante SheWorks!.

SheWorks! en números

100.000 oportunidades laborales con el compromiso de generar empleo inclusivo y transparente sobre todo para Latinoamérica busca crear junto con EY Women Fast Forward.

20.000 mujeres trabajan actualmente para compañías de todo el mundo a través de SheWorks!

Las usuarias se localizan en 93 países.

65% de las usuarias son latinoamericanas, oriundas principalmente de México, Argentina y Brasil.

$0 es lo que pagan. SheWorks! no cobra a las mujeres que representa por ser parte de la plataforma.

Los consejos de Silvina para emprender a lo grande

Después de afirmarse con SheWorks! Silvina se propuso seguir creciendo y fundó TransparentBusiness, una plataforma de facturación de horas trabajadas por los empleados de las empresas que tiende a transparentar la forma en que se les paga a los recursos humanos. Este portal, en inglés por el momento, digitaliza el proceso pagos y aloja toda la información en la nube, para evitar la sobrefacturación que muchas veces ocurre en las empresas aumentando sus gastos.

Para llevarlo adelante tuvo que recaudar $5 millones y enfrentar la desigualdad de género en capitales de inversiones de riesgo (venture capital). "Solo el 2,2% de los fondos de capital de riesgo va a mujeres emprendedoras", señala Silvina. En 2018, la suma de empresas fundadas por mujeres recibieron solo $2,9 mil millones en fondos de capital riesgo, una cifra $10 mil millones menor que la que recibió Juul, la controvertida compañía de cigarrillos electrónicos. Y no solo eso, sino que para las emprendedoras latinas, la expectativa es aun peor: este porcentaje es menor al 0,4%". Pero no hay que asustarse, hay que ir por más.

"Mis consejos para mujeres emprendedoras que se sienten frustradas por el desaire de los fondos de inversión, es que se atrevan a ser asertivas para captar la atención que necesitan para llevar su negocio al siguiente nivel", explica Silvina y enumera:

1. Que aprendan a buscarle la vuelta a las reglas. No digo romperlas sino ser creativas, encontrar la forma de resolver los desafíos uno a uno.

2. Que usen sus poderes empáticos para construir una red que les abra puertas y las catapulte al éxito.

3. Que no subestimen su oportunidad. Todavía pedimos con tono tímido, inseguro, como si no fuéramos merecedoras, solo la cantidad mínima necesaria; esto pasa al mismo tiempo Travis Kalanick, tan observado por sus actitudes machistas, recauda $24 mil millones antes de la salida a bolsa para Uber.

4. Que piensen en grande. Mentes fuertes, tacos firmes y el foco puesto en superar condicionamientos vetustos, como el de que no sabemos negociar o liderar empresas.

5.Que funden compañías tecnológicas. Podemos hacerlo aunque no tengamos títulos de ingenieras o sepamos escribir lineas de código. Mira mi caso: ¡tengo una empresa 100% tecnológica y soy experta en comunicaciones!.

6. Que encuentren su pasión y la conviertan en una idea de impacto. A mí me ayuda pensar que estoy transformando la industria para facilitar oportunidades a millones de mujeres. Personas, Profit y Planet, es el motor de mi día a día como emprendedora.