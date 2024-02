escuchar

El Día del Soltero se festeja en distintas partes del mundo cada 13 de febrero. Se trata de una respuesta al Día de San Valentín o Día de los Enamorados del 14 de ese mismo mes, una fecha dedicada al amor y a las parejas. Aunque es menos conocido que esa fecha, en varios países se celebra la soltería durante esta jornada.

Por qué se celebra el Día del Soltero

El Día del Soltero busca impulsar a la gente a trabajar en su amor propio Shutterstock

En varios países se toma el 13 de febrero como el Día del Sotero, por el cual se le da relevancia a las personas que no están en pareja. Esta celebración surgió de forma espontánea y no tiene un origen claro. Sin embargo, se hace un día antes de San Valentín, una fecha que puede conllevar una gran campaña publicitaria, puesto que aquellas personas que tienen un enamorado le dan algún regalo u hacen un plan especial para celebrar su amor. Para las personas que están solas, puede ser una fecha poco alegre al no contar de una compañía amorosa.

Es por eso que surgió este festejo: para ir en contra del Día de los Enamorados. Además, conlleva un mensaje de amor propio, en el cual se impulsa a los solteros a quererse por cómo son y para recordarles que son válidos aunque no tengan pareja.

Otras celebraciones del Día del Soltero

De todos modos, en otras partes del mundo se suele hacer este festejo en otro día del calendario. En países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá ―donde es muy popular el sentimiento antiSan Valentín―, se celebra el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados. Este se conoce como “Single Awareness Day”, que en español se traduce a “Día de concientización sobre la soltería”. De forma humorística se abrevia a “SAD”, que en inglés significa “triste”. También sirve como complemento de San Valentín y resalta la importancia del amor propio, el cuidado personal y los aspectos positivos de estar soltero. Es por eso que las personas que no tienen pareja se juntan para darle valor a su estado civil.

El "Día del Soltero" se convirtió en una de las mayores jornadas de compras online en el mundo Reuters

En tanto, China tiene su Día del Soltero cada 11 de noviembre. Esta conmemoración nació en 1993 gracias a un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, en China. La iniciativa nació con la intensión de incentivar a que las personas solteras socialicen. Por ello usualmente se realizan actos y distintos tipos de actividades en relación con el Día del Soltero. Se eligió esta fecha porque concentra la mayor cantidad de números uno (11/11). En este caso, este dígito es la representación de una persona sola. Con el paso de los años, su actividad se fue extendiendo en el gigante asiático hasta volverse popular en todo el mundo. Vale mencionar que, en el año 2011 se llevó a cabo el “Día de los Solteros del Siglo”, ya que su fecha fue 11/11/11.

Con el tiempo el 11 de noviembre ganó mucha notoriedad y se convirtió en un suceso comercial. Eso se debe a que el sitio de ventas online chino, Alibaba Group, registró al 11.11 como marca y empezó a lanzar ofertas especiales durante esta jornada. Así se convirtió en un día de compras y ofertas del tipo Black Friday que se aprovechan en otros países, como Rusia, Estados Unidos, Francia, España y Brasil.

LA NACION