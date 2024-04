Así fue el primer video de la historia que se subió a YouTube: “Me at the zoo”

Escuchar

Hace 19 años, donde el uso de la tecnología aún no era tan esencial como ahora; con los primeros celulares con cámara anunciándose en el mercado, un grupo de chicos cambiaron el rumbo de su vida al crear una plataforma de video.

YouTube es una plataforma donde se comparten todo tipo de videos y en los últimos años se convirtió en una fuente laboral Shutterstock - Shutterstock

Exactamente, el día 23 de abril del 2005, a las 20.25 hs, se registró el primer video en la plataforma YouTube, en el canal de uno de sus tres creadores, Jawed Karim. Dicho video se titula Me at the Zoo y tiene una duración de dieciocho segundos.

Hace 19 años se subió el primer video de YouTube

YouTube es una de las plataformas más famosas de internet, el sitio fue creado por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, el 15 febrero del 2005 fue activado y no fue hasta el 23 de abril del mismo año cuando Jawed subió el primer video a la plataforma.

Me at the Zoo es un clip de 18 segundos, donde Karim muestra a unos elefantes del Zoológico de San Diego, mientras dice a cámara: “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”.

El primer video de YouTube se tituló "Me at the Zoo" y es un clip de 18 segundos en el que Karim muestra a unos elefantes del Zoológico de San Diego (Captura video)

Actualmente, el video cuenta con 317 millones de reproducciones, se encuentra en el canal oficial de Jawed, cabe destacar que este es el único video que hay en su cuenta, en la cual tiene 4.6 millones de suscriptores.

Desde ese primer video, YouTube creció enormemente hasta lo que es ahora, un lugar en donde millones de usuarios pueden localizar contenido de todo tipo en alrededor de 100 países y en más de 80 idiomas.