El peligroso reto de TikTok que preocupa a los odontólogos: “Es demasiado”

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios y, con el paso del tiempo, la aparición de nuevas plataformas hizo que el crecimiento de los mismos sea exponencial. Aunque algunos de ellos se relacionan con el canto y el baile, otros van por más dando algunos consejos sobre diversas cuestiones y, en ocasiones, pueden ser realmente peligrosos y perjudiciales para quienes lo pongan en práctica.

En esta ocasión, un viral generó preocupación. Todo se dio a conocer mediante la plataforma de TikTok, donde una influencer, @delfiausevd, compartió un clip que recibió una lluvia de críticas. Resulta que la joven se mostró junto a una amiga “blanqueándose” los dientes, pero usando esmalte de uñas. “Mi amiga tiene un hack para blanquearse los dientes”, comenzó diciendo la usuaria.

En el video se puede ver como la chica que estaba junto a ella tomó un esmalte para pintarse las uñas de color “piel blanca” y se lo colocó sobre los dientes, lo que generó mucho impacto en su amiga, que la miraba sorprendida. “Le pones gotitas de esmalte blanco, pero el que es francesita y te queda el color perfecto”, lanzó.

La joven se puso esmalte de uñas en los dientes para “blanquearlos” (Captura: TikTok)

“En cualquier momento se le caen todos los dientes”, dijo inmediatamente Delfina, realmente atónita por la técnica que llevó adelante su amiga. Esta particular práctica no está validada por ningún odontólogo, ya que este tipo de productos contienen sustancias químicas peligrosas como los acrilatos, que pueden causar reacciones alérgicas y no están preparadas para estar en contacto con la boca. “El Delfi tip de hoy no es muy seguro para tu salud, si lo prueban me cuentan”, fue el mensaje que escribió la joven a la hora de publicar el video que generó mucha controversia.

Cabe señalar que, para aquellos que desean obtener una sonrisa más blanca, existen productos diseñados y aprobados para ese fin. Por lo tanto, no es aconsejable recurrir a mezclas poco convencionales que podrían dañar la salud bucal. Es preferible optar por opciones probadas y seguras que fueron desarrolladas justamente para el blanqueamiento dental.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Tras la publicación del video, los internautas no se quedaron callados y cuestionaron lo perjudicial que puede ser esa técnica para las personas, ya que algunos pueden verse influenciados y llevarla a cabo. “Acá, estudiante de odontología llorando lágrimas de sangre”; “Ya cuando dijo esmalte para uñas no me importo más el tip y me dio miedo por su salud”; “Ay no, es demasiado” y “No está bueno comunicar esto”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

En esa misma línea, el periodista Lucas Morando compartió el clip en su perfil de X y dejó una reflexión sobre el contenido: “TikTok le está rompiendo el cerebro (y la salud) a mucha gente. Creo que esto es peligroso de verdad. Chicos, no lo hagan en sus casas”.

La contundente reacción del periodista Lucas Morando (Captura: X)

Luego de eso, sus seguidores y demás usuarios coincidieron con él y dejaron sus opiniones en las respuestas del post. “Me da vergüenza saber que son de mi generación”, exclamó una usuaria, desconcertada.

LA NACION