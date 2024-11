En qué mes nacen las personas más felices, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ingresó de todas las formas en el día a día, e incluso hizo un análisis sobre la vida de las personas en diferentes temas. De acuerdo con un reciente estudio, que fue basado exclusivamente en inteligencia artificial, señala que el mes de nacimiento de cada quien puede jugar un papel en si se es feliz o no. Aunque no es determinante, esto combina cultura, desarrollo biológico e incluso el clima para señalar si una persona es feliz o no de acuerdo con su fecha de nacimiento.

Todas las personas buscan de alguna forma encontrar la felicidad y ahora desde la inteligencia artificial se investigó si el mes en el que se nace tendría impacto en esta búsqueda. Según estos análisis en la IA, los ciclos culturales pueden desempeñar un papel en el desarrollo emocional de las personas, al igual que el clima del lugar en donde se vive puede determinar cómo se desarrolla la vida en las personas.

El mes en el que una persona nace puede decir mucho de su personalidad, según la inteligencia artificial (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

De acuerdo con lo determinado con la IA, algunos meses parece que tienen más relación con el bienestar emocional, entre estos están mayo, junio y septiembre, ya que coinciden con periodos del clima más agradables y en los que se puede establecer más relaciones sociales. Es por ello que la inteligencia artificial establece estas características en estos meses y que tendrían las personas que nacieron en dicho periodo de tiempo.

En estos meses, se presentan especialmente las estaciones de primavera o el inicio del verano en el hemisferio norte, tiempo que ofrece más luz solar y temperaturas moderadas, por lo que se puede tener una exposición a los nutrientes que de por sí ofrece el sol, como la vitamina D. Esto favorece en el estado de ánimo porque en este tiempo es más fácil realizar actividades al aire libre y tener más contacto con el exterior y las personas en general.

Según la IA, para los nacidos en septiembre hay más beneficios en ámbitos como la educación y las relaciones sociales, pues su fecha de nacimiento se alinea en algunos países con el inicio de la temporada escolar y en edades tempranas puede ayudar a impulsar la constancia y disciplina en este aspecto.

A pesar de esta información, aportada por la inteligencia artificial, expertos aseguran que el mes de nacimiento no tienen nada que ver o no puede ser un factor determinante en si una persona es feliz o no, puesto que otros aspectos como la personalidad, las experiencias de la vida y las elecciones que cada persona haga durante su existencia tienen un peso que tiene más valor que el mes en el que haya nacido.

Los nacidos en septiembre tienen más beneficios en ámbitos como la educación y las relaciones sociales, pues su fecha de nacimiento se alinea en algunos países con el inicio de las clases (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Asimismo, las personas nacidas en otros meses, también pueden alcanzar niveles similares o incluso más altos de bienestar emocional, si desarrollan hábitos saludables, mantienen relaciones positivas y encuentran su propósito en la vida.

Aunque algunos meses pueden presentar desafíos para las personas, son factores que se puede superar, puesto que cuando se tiene educación, apoyo familiar y un entorno emocional seguro se puede actuar frente a cualquier influencia externa, negativa.

Igualmente, los expertos mencionan que esta información de la IA no puede tomarse como una verdad absoluta, pues cada persona tiene la forma de construir su vida con los elementos que se le vayan presentando.

Autor: Luz Ángela Domínguez Coral.