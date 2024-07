Escucharon un ruido detrás de la ventana, la movieron y tuvieron que salir corriendo: “Película de terror”

Escuchar

Las redes sociales son una plataforma ideal para los contenidos extravagantes, fuera de lo común y hasta insólitos. Así las cosas, una familia vivió una historia en este sentido cuando decidió aventurarse a saber qué había detrás de una madera que recubría un ventanal ubicado en el frente de su vivienda.

Todo comenzó cuando la madre de este grupo familiar empezó a escuchar ruidos extraños detrás de la ventana. Con el paso de los días, los chillidos eran cada vez más recurrentes y para saber qué sucedía detrás de este objeto solo existía la solución de correrlo de la pared.

Con mucha intriga de lo que podía suceder, uno de los integrantes de la familia decidió grabar el video de este momento, que se convirtió en viral al enterarse de lo que había detrás de esta ventana misteriosa.

Al estar a una altura pronunciada, la mujer decidió buscar una escoba para mover la ventana con las cerdas y así poder develar el misterio que consternó al grupo familiar durante varias semanas.

Mientras se disponía a realizar la acción, otra persona colaboró con este momento y con la punta de un palo movió lentamente la ventana hasta encontrar algo inesperado: una enorme plaga de murciélagos que hicieron su nido en esa pared y salieron disparados, asustados por mover este postigo que los mantenía a salvo.

Ante la exposición de luz, esta bandada de murciélagos salió volando en busca de un lugar lúgubre, mientras las personas que estaban en el video huyeron despavoridas ante semejante escena, digna de una película de terror. Con un grito ensordecedor de una mujer invadida por el miedo, el video terminó y los usuarios de las redes sociales reaccionaron ante este contenido que se convirtió en uno de los más vistos de TikTok, con 26 millones de visualizaciones.

Como sucede en las plataformas digitales, los usuarios dejan su parecer en los comentarios y, en esta ocasión especial, quedaron asombrados ante la gran cantidad de murciélagos que estaban alojados contra la pared.

“¿Quién más salto del susto cuando salieron los murciélagos?”; “A veces olvido que esos animales realmente existen y no solo son decoración de Halloween”; “Pensaba que eran cucarachas”; “Me espantó más los gritos de la chica que los murciélagos”; “A mí me pasa eso y me recorro el mundo entero” y “Ese grito fue de película de terror”, fueron las menciones más destacadas del posteo que despertó muchísima curiosidad en los foristas por el modus operandi que llevaron a cabo los protagonistas del video.

Este video se sumó a tantos otros que están publicados en las redes sociales y conmueven al público que está del otro lado de la pantalla. En este caso particular, la aparición de murciélagos no solo llamó la atención de las personas, sino que también se focalizó en la reacción desmedida de la mujer, quien intentó solucionar un problema que aquejaba a su madre y quedó completamente anonada por la estampida de los murciélagos, los cuales volaron por el aire ante la gran cantidad de luz que entró en esa guarida entre el postigo y la ventana.

