La escalofriante declaración de Charles Manson que salió a la luz gracias a una llamada recién publicada

Una de las historias que conmocionó al mundo entero fue la de Charles Manson, líder de la secta conocida como “La Familia Manson”, encargada de materializar una serie de asesinatos en 1969. En los últimos días, se dio a conocer una escalofriante revelación que realizó el criminal cuando cumplía cadena perpetua en la prisión, en el marco del tráiler de la serie documental Making Manson (2024).

Muchos recordarán el caso de Charles Manson, autor de una serie de asesinatos, incluidos el de la reconocida actriz Sharon Tate, quien se encontraba embarazada. Este hombre logró convencer a varios seguidores de que una guerra racial estaba a punto de estallar y, gracias a ellos, pudo cometer sus crímenes sin matar a nadie con sus propias manos. Los autores materiales fueron los integrantes del clan, Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten. Es por eso que cuando fue a juicio se lo consideró autor intelectual de conspiración y de los asesinatos extremadamente violentos y sin sentido.

En 1971, Charles Manson fue condenado a cadena perpetua

Todos fueron condenados a cadena perpetua, incluido Manson, quien murió en prisión en el 2017. La Familia Manson dio mucho de qué hablar en los años siguientes y se convirtió en uno de los casos más controvertidos en materia de historia criminal norteamericana. Sin embargo, todavía hoy se siguen recopilando pruebas de los asesinatos que cometieron. En el marco de la presentación de la serie que abordará la historia de esta secta, se revelaron audios escalofriantes donde Charles confesó una serie de crímenes no conocidos.

En el fragmento compartido, que es de una llamada que realizó desde la prisión, el criminal manifestó: “Viví en México durante un tiempo. Fui a Acapulco, robé algunos autos. Me involucré en cosas que no me correspondían. Estuve involucrado en un par de asesinatos”. Asimismo, añadió: “Dejé mi Magnum .357 en la Ciudad de México y dejé a unos muertos en la playa”.

Charles Manson en la cárcel de Corcoran, en 2013 Mansondirect.com

Pero lo que más generó escalofríos fue su revelación: “Tal vez debería haber matado a 500 personas, habría sentido que realmente ofrecía algo a la sociedad”. El criminal acostumbraba a dialogar con amigos y conocidos desde la prisión, desde donde se refería a sus crímenes e historia.

Para los apasionados de las historias criminales, el fiscal Vincent Bugliosi, encargado de la acusación por los crímenes del “Clan Manson”, escribió un libro de 600 páginas llamado “Helter Skelter” (1974), que se convirtió en un best seller y que narra toda la historia detrás de los criminales. En cuanto al documental, Making Manson estará disponible para ver el próximo 19 de noviembre.

Cabe destacar que Charles Manson murió a los 83 años en 2017, tras estar 45 años encerrado, aunque nunca se mostró arrepentido por sus actos. Según el diario Los Angeles Times, cometió una infinidad de violaciones a las normas durante su estadía en la prisión de Corcoran: agresiones, posesión reiterada de arma, amenazas al personal y escupitajos a los guardias; asimismo, generó conflictos, intentó provocar una inundación y prendió fuego un colchón. Estos son solos algunas de las terribles anécdotas que tiene uno de los criminales más temidos de finales del siglo XX.

LA NACION