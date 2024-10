La historia de un amor “como no hay otro igual”: fue una tragedia familiar y 70 años después resuena con fuerza

Escuchar

“Historia de amor” es un bolero escrito por Carlos Eleta Almarán, en 1955. Para componer la clásica canción, el autor panameño se inspiró en la tragedia que vivió su hermano.

“Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte, por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más”, así comienza la letra desgarradora que narra el duelo de un hombre que perdió a su amada.

La magia melancólica en este bolero está en que es una historia de la vida real. Carlos Eleta Almarán se inspiró en el amor entre su hermano, Fernando, y su esposa, Mercedes Casanovas.

De acuerdo con César Muñoz, del canal de YouTube La Cata Musical, la mujer murió pocos días después de dar a luz y agonizar por una enfermedad durante un año. En conversación con BBC, Aurora, fruto del amor de los protagonistas de la tragedia, reveló que su tío solía decirle que ella era el producto de la última etapa de su mamá.

Un parto, una muerte y un dolor eterno

Su madre había dado a luz el 3 de septiembre de 1954. Ese día se quejó de que no sentía sus piernas, fue trasladada a un hospital y, tan solo tres días después, el 6 de septiembre, murió. “Mercedes era una de las víctimas de un brote de poliomielitis que golpeaba al país”, relató el medio británico.

“Carlos, tú que eres el hermano mayor, por favor, no desampares a tu hermano, Fernando, y a mis tres hijos. Yo me estoy muriendo”, fueron las últimas palabras que le dijo Mercedes a su cuñado cuando fue a visitarla al hospital.

Después del encuentro, el panameño se fue a su oficina conmocionado y comenzó a componer una canción, a pesar de no tener formación musical alguna. Los dos hermanos habían fundado la primera cadena de radio en Panamá, así que se dirigió al tercer piso del edificio, lugar en donde se encontraba el piano, para escribir el tema. A las tres horas de su visita, Mercedes murió.

“Lo difícil del bolero, como lo explicaba el mismo compositor, es que se trata de una poesía bien concentrada en la que hay que decirlo todo en dos o tres estrofas, pero también contaba que esta canción, en particular, le salió del alma y por eso sintió que la canción salió sola”, narró Muñoz en su video de YouTube.

“Mi papá era muy sensible. Él vivió el dolor de su hermano como si fuera de él, sintió el dolor del tío Fernando tanto, tanto, tanto, que logró transmitir en la canción toda esa sensibilidad”, agregó Raquel Eleta de Arias, la hija menor del autor de la canción para la BBC.

¿Cómo se mantuvo vivo el recuerdo de Mercedes Casanovas?

En conversación con el youtuber, Aurora Eleta Casanovas, también conocida como Loli, comentó que ninguno sus hermanos pudo conocer bien a su madre. “Mi hermana Bhatti tenía tres años, mi hermano Fernando tenía uno y yo tres días, o sea que ninguno de nosotros tiene recuerdo de mi mamá, imposible”, rememoró.

A pesar de esto, Loli dijo que su papá fue uno de los encargados de mantener vivo el recuerdo de Mercedes. Solía grabar videos y, como en el estudio de la casa tenían una pantalla, proyectaba los clips para que los niños los vieran.

“Mi papá documentó mucho esos primeros años de la familia. Recuerdo que nos sentábamos en las tardes, en las noches, y mi papá nos proyectaba lo que tenía de mi mamá y de alguna manera la conocimos a través de la maravilla del video. La veía tan natural, tan sencilla. Soy fiel creyente de que Dios te trae y te lleva por algo. Muchas veces trato de imaginarme cómo hubiese sido mi vida teniendo a mi mamá, siempre es una añoranza. Cuando mi papá escuchaba “Historia de un amor” su cara cambiaba, su expresión era de nostalgia, tristeza, pero de emoción también”, mencionó para la BBC.

Loli habló con César y dijo que la canción era una mezcla de sentimientos. Cuando era pequeña, sentía melancolía y causaba tristeza en sus abuelos y en su padre. La mujer reveló que ahora también le trae alegría, ha recibido mensajes de amigos y conocidos que escuchan el tema en otros países y ella misma tuvo la oportunidad de escuchar el bolero cuando estaba en Turquía. Agregó que le causa felicidad saber que hay varias versiones de “Historia de un amor” en distintos idiomas.

“Cuando yo la veo en fotos, siento ese gran pesar de no haber podido compartir con ella. De pequeña me hizo mucha falta. Me hace falta”, concluyó Aurora.

La letra completa de "Historia de un amor"

