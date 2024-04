Los tres errores que jamás deberías cometer si estás buscando trabajo de manera activa

Escuchar

Lindsey Mustain, una extrabajadora de recuros humanos de Amazon y actual directora ejecutiva de la empresa de asesoramiento profesional Talent Paradigm, reveló que existen diferentes estrategias para enfocar tu perfil y actitud ante las empresas y que además hay tres errores principales por parte de los candidatos a la hora de buscar empleo de forma activa.

Por tanto, la experta ofrece tres claves a la hora de buscar empleo. De acuerdo con Mustain existe un fenómeno llamado la ‘búsqueda de validación’ que también se conoce como la desesperación y que ese mismo repele la oportunidad.

Hay errores comunes durante una entrevista laboral que no contribuyen a conseguir empleo (Foto Pexels)

Para evitarlo, la experta recomienda no presentarse a puestos de trabajo en una empresa una y otra vez, pues es probable que un reclutador de talentos no lea su hoja de vida y el repetir la candidatura ‘juegue en contra’. Otro consejo que entregó es no poner en tu foto de perfil de LinkedIn el detalle que indica que estás abierto a trabajar o Open to Work, ya que con esa señal estarías demostrando que necesitás algo.

Mustain explicó que de esa manera se da la impresión de que buscás cualquier empleo y a las empresas les podés parecer un candidato menos valorado. “Además, cambia la dinámica de una entrevista laboral: ya no es la empresa quien ofrece un puesto de empleo, sino que sos vos quien ofrece a la empresa un trabajador”, explicó.

En tercer lugar, la experta señala que si estás desempleado, evitá publicar tu estado de desempleo en las redes sociales, especialmente si lo hacés desde un lugar donde te sentís herido. También dice que es importante no publicar tu opinión sobre tu situación laboral. Para Mustain, el mostrarte tan vulnerable y herido en redes sociales es contraproducente y puede hacer que las empresas te rechacen.

La experta dio tips para que la búsqueda laboral sea efectiva (Foto Pexels)

En este tipo de situaciones de desempleo activo, Mustain apunta que es mejor mostrar trabajos pasados, compartiendo tus experiencias y cualidades. “Demostrar adaptabilidad y una mirada positiva hacia el futuro está muy bien valorado por los contratadores, ya que buscan gente dispuesta a aceptar la oferta por sus condiciones y no por la necesidad. Recuerdá, no necesitás cualquier trabajo, sino que querés un buen trabajo”, apuntó.