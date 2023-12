escuchar

Conociste a un chico en Tinder, comenzaron a comunicarse y se cayeron bien. Luego de sentirte en confianza, le compartís tus perfiles de redes sociales. La conversación se mudó de lugar y ahora llevan semanas hablando por Instagram.

De vez en cuando, al publicar una historia en esta plataforma, él te deja un emoji. Y, cuando compartís una foto, no solo marca “me gusta”, sino que te deja comentarios. Hay veces que, a través de un mensaje directo, te da los buenos días. Y, en otras ocasiones, te envía fotos mientras está en su trabajo para mostrarte algo de su vida cotidiana.

Pensás que, como está enganchado con vos en esa red social y te gusta su forma de ser, es hora de dar el siguiente paso. Lo invitás a salir, a verse en persona, con la intención de emprender un nuevo tipo de relación.

Entonces, te da vueltas. Dice estar muy ocupado, tener la agenda llena de compromisos, incluso que está enfermo. Nunca puede quedar en un día. Aunque no acepta tus invitaciones, interactúa con vos de la misma manera en las redes sociales. Y vos le seguís respondiendo, con la esperanza de algún día verlo fuera del ciberespacio. Pero eso no sucede.

(Imagen ilustrativa). Los expertos definieron el breadcrumbing, o “migajas emocionales” en español Unsplash

Si este relato, que supone un ejemplo hipotético, te parece familiar, puede que fueras víctima de lo que algunos psicólogos llamaron breadcrumbing, o “migajas emocionales” en español.

Se trata, de acuerdo con Raúl Navarro Olivas, profesor de Psicología de la Universidad Castilla-La Mancha en España, de un patrón de comportamiento en el que una persona muestra interés en otra de forma intermitente, pero constante, sin tener la intención real de comprometerse emocionalmente ni establecer una relación formal.

Es, además, una práctica de manipulación. “La persona que hace el breadcrumbing envía señales a otra porque pretende tener su atención o su refuerzo intermitente. Busca, con mensajes inconsistentes en el tiempo, que el otro siempre esté presente”, afirmó el experto.

Su origen, aunque no se puede identificar, se sabe que no es actual. Lo que sí es reciente es el uso del término breadcrumbing. “Aparecen muchos términos, sobre todo en el ámbito anglosajón, que luego traemos a países de habla hispana, pero que no tenemos la manera de traducirlos exactamente. Esto, a veces, dificulta la investigación”, comenta.

Además del breadcrumbing, el profesor se refirió a conceptos como ghosting o love bombing, que son usados para englobar ciertos comportamientos que, si bien no son nuevos, se potencian con las redes sociales. Algunos de ellos se parecen y están relacionados, pero, como explicó Navarro Olivas, son separados en las investigaciones para comprenderlos mejor.

El breacrumbing ya es acuñado por expertos en la conducta de países tan distintos como España, India y Estados Unidos.

Para explicarlo, el psicólogo lo comparó con la manera en que funcionan las máquinas tragamonedas en los casinos, que se basan en la misma lógica de refuerzo intermitente. Estas máquinas le otorgan un premio a quien juegue, pero de forma aleatoria. Nunca se sabe cuándo va a ocurrir, así que la persona lo sigue intentando.

“En el breadcrumbing, hay un patrón de premiar a la otra persona, de ofrecerle algún tipo de contacto y luego, darle algo negativo o el silencio”, afirmó Navarro Olivas. Y, quienes lo padecen, dijo, podrían sufrir consecuencias de salud mental, por lo que es importante identificarlo y buscar ayuda para salir de dicho tipo de relaciones.

Los patrones

En un estudio de su autoría, publicado en 2020 en la revista académica Escritos de Psicología (Psychological Writings), Navarro Olivas y otros investigadores señalaron que “algo más de tres de cada 10 participantes” de un estudio realizado en España indicó haber sufrido breadcrumbing.

La investigación también reveló que el uso de apps de citas, las relaciones a corto plazo o el hábito de vigilar la conducta online de otra persona, aumentan la posibilidad de sufrir y también de ejercer este patrón de comportamiento.

En la actualidad, es común que alguien vigile el comportamiento de otro en las redes sociales cuando hay un interés romántico. De acuerdo con el estudio, es una forma de “reducir” la incertidumbre sobre la pareja. Pero esto puede provocar que alguien cuestione su relación, generar tensión y hacer que ocurra el breadcrumbing.

“El desarrollo tecnológico lo hace más prevalente. Es más fácil realizar este comportamiento en redes sociales y apps de citas, donde no necesariamente hay contacto directo con el otro”, sostuvo Navarro Olivas.

El patrón más claro de quien realiza breadcrumbing es la intermitencia en la comunicación, ya sea a través de las plataformas digitales o en persona. “La inconsistencia viene con un comportamiento muy errático. Cuando la persona más interesada en la relación propone planes, quien hace el breadcrumbing no es claro a la hora de quedar”, apuntó.

(Imagen ilustrativa). Más de tres de cada 10 personas indicó haber sufrido breadcrumbing en España Unsplash

El psicólogo señaló que otro patrón común de quien realiza breacrumbing es ofrecer información incompleta. En aras de evitar el compromiso, el “perpetrador” puede obviar detalles sobre su familia o amigos y evitar que la otra persona los conozca. También podría negarse a introducirse en el entorno íntimo de la víctima.

“Las personas que tiran esas migajas pueden dar algunos detalles de su vida personal, con el ánimo de mantener la atención de esa persona, pero no hay una comunicación emocional muy profunda”, comentó. Igualmente, las personas que realizan el breadcrumbing no plantean planes de futuro. “Aparecerán excusas para no comprometerse a largo plazo, lo que contrasta con su comportamiento de continuar hablándole a la otra persona”, señaló.

El breadcrumber

La falta de estudios sobre el tema dificulta elaborar perfiles sobre los perpetradores y víctimas del breadcrumbing. Sin embargo, Navarro Olivas señaló que, lo que se conoce actualmente bajo la etiqueta de “rasgos de personalidad narcisista” suelen aparecer en quien suelta las migajas emocionales. “Tiene cierta lógica, porque lo que quiere la persona es recibir el refuerzo positivo de la víctima”, sostuvo.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, el trastorno de la personalidad narcisista es una “enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad”. Ante esto, buscan llamar la atención de otros y que los admiren. Pero, en lo profundo, son poco seguras de sí mismas y les cuesta comprender los sentimientos de los demás.

“[A alguien que hace breadcrumbing] le gusta que le digan cosas, que estén pendientes de él, pero sobre todo tener el control sobre el refuerzo que le van a dar”, explicó Navarro Olivas.

Algunas investigaciones también indicaron que las personas con apego evitativo son más proclives a realizar breadcrumbing. “Se caracterizan por necesitar la validación, el refuerzo de los otros, pero tienen dificultades para realizar conexiones emocionales”, argumentó el experto.

“Estas dificultades no excusan su comportamiento. Pero sí hacen que se ajusten más a la idea del breadcrumbing, de que necesitan a otros pero tienen problemas para conectar emocionalmente. Evitan el compromiso porque les produce ansiedad o estrés”, añadió.

También podría relacionarse con el apego ansioso, que ocurre cuando alguien establece un vínculo de dependencia emocional con otra persona, pero teme fracasar en una relación o que les abandonen.

“No esperábamos que las personas que hacen breadcrumbing tuviesen apego ansioso, porque parecería más un rasgo de las víctimas. Pero encontramos que sí, que probablemente está relacionado con el hecho de que necesita conectar con otro que cubra sus necesidades emocionales. Pero, como teme al abandono, teorizamos que el breadcrumbing es una forma de probar si la otra persona realmente está interesada”, dijo el psicólogo.

Las consecuencias

Quienes sufren dependencia emocional o baja autoestima podrían estar en riesgo de permanecer más tiempo en una relación tóxica, incluso aquellas que se basan en el breadcrumbing, comentó el investigador. Sin embargo, añadió que cualquiera podría ser una víctima y experimentar consecuencias emocionales.

“Es dañino”, dijo Navarro Olivas, “porque ataca nuestra necesidad psicológica más importante, que es la de pertenencia y de vincularse con otros seres”. “Y, aunque no fue parte de los estudios, creo que puede generar indefensión aprendida. Es decir, cuando fracasas en tus relaciones, pensás que de alguna manera eso se va a repetir”, advirtió.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Environmental Research and Public Health, sufrir breadcrumbing puede causar insatisfacción con la vida, ampliar el sentimiento de soledad y el desamparo. Ante esto, el psicólogo español recomendó establecer una comunicación asertiva cuando alguien está interesado en establecer una relación.

Señaló que no se trata de “hacer un checklist” de cosas que debería cumplir la otra persona, más bien es dejar claro desde el principio las expectativas. Pero, sobre todo, Navarro Olivas opinó que cualquier víctima debe buscar apoyo de sus personas de confianza, así como de un terapeuta.

“Habla con tu entorno, comenta lo que ocurre para tener una visión externa. Cuando tienes un interés romántico, eso puede que no te haga ver lo negativo”, sostuvo.

Y añadió: “En psicología, a veces se insiste en que la persona tiene que ser resiliente, que tiene que sacar una fortaleza interior que le haga superar las adversidades. Pero a mí me gusta ver la resiliencia no como un rasgo individual, sino que se origina gracias a las personas que nos rodean”.