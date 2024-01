escuchar

Hace dos años, Nay Viera, una joven del partido de San Martín, se destacó durante su participación en Canta conmigo ahora, el programa de talentos vocales conducido por Marcelo Tinelli, que salía al aire por ElTrece. Aunque no llegó a ganar el concurso, la cantante continúa dedicándose a la música y ahora se hizo viral con un clip de TikTok que muestra el momento en el que se enamora de una voz y le hace una curiosa propuesta.

Con casi siete millones de reproducciones hasta el momento, el video que subió @nhay_okoficial, tal como se hace llamar en la plataforma china, comienza con la joven en primer plano caminando y relatando la sorprendente experiencia que acababa de tener mientras daba un paseo por su barrio: “No sabés, pasé por una calle y estaba el barrendero limpiando y lo escuché cantar y ahora le quiero pedir su número”, cuenta impactada y emocionada la tiktoker, que se cuestiona si debería ir a hablar con él. Nay, además de trabajar como cantante, produce contenido para su perfil que cuenta con más de 112 mil seguidores.

“¿Vuelvo o no vuelvo? Ay no, me da mucha vergüenza”, continúa la joven en la filmación. Vale aclarar que hace unas semanas, Nay subió a su canal de YouTube el video de una primera canción de estilo cumbia moderna, París, parte de lo que será su nuevo trabajo. De ahí, entonces, el interés al escuchar una voz que la enamoró y con la que imaginó un feat perfecto. Si bien dudó antes de acercarse, no se dejó llevar por la timidez y aprovechó la oportunidad: “Ya fue, se lo pido”, anunció la cantante antes de pasar a la siguiente escena donde se la ve acercándose al barrendero de canto irresistible.

Mientras camina hacia el joven, a quien se lo ve barriendo el cordón de una vereda, Nay intenta darse ánimos: “Ahí está. Alta vergüenza. Ya fue, ya fue”, se la escucha decir nerviosa. “Hola, disculpá que te moleste”, lo saluda con la voz entrecortada y agrega: “Perdón, me da mucha vergüenza. ¿Te puedo pedir tu número? Porque te escuché cantar”. El muchacho la observa incrédulo frente a la insólita solicitud: “¿Me estás cargando?”, le responde. Dispuesta a todo, ella le revela la verdad: “Quiero grabar un tema con vos”.

Alan, el Tatum, tal como fueron revelados el nombre y el apodo del joven en los comentarios, le explica que no tiene el celular encima, que, en todo caso, le podía pasar el Instagram. La cantante responde desesperada: “Sí, obvio, pará que lo anoto”. A los días de quedar en contacto, la historia continuó con otro video que publicó la tiktoker que, si bien tuvo menos reproducciones que el primero, narra el final feliz del inesperado encuentro.

“Gracias a las millones de reproducciones y a quienes compartieron el video, miren con quién estoy”, comienza la segunda filmación con Nay dando saltos de alegría mientras presenta a Tatum, el barrendero, con el que se juntó para hacer realidad la propuesta: “Vamos a grabar un tema”, le dice entusiasmada al muchacho. Con sentido del humor, él le contesta: “Hoy no traje el escobillón, ¿no pasa nada?”.

Entre los miles de comentarios que generaron las dos publicaciones se destacaron los que le desearon suerte a la iniciativa de los artistas, quienes pidieron escuchar pronto la colaboración, aquellos que imaginaron una historia romántica, algunos que se preguntaron cómo el barrendero no se sabía su teléfono de memoria y también los que subrayaron la actitud directa y sin complicaciones de la cantante: “Por más mujeres así”, es una de las frases que más se repite entre los mensajes.

