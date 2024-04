Test visual: elegí una de las dos opciones y conocé si sos una persona que perdona con facilidad

Escuchar

Un nuevo test visual pondrá a prueba tus conocimientos y en cómo darte cuenta si sos una persona que perdona con facilidad. Con tan solo simples pasos, el usuario podrá acceder a estos ejercicios donde una imagen se presentará enfrente suyo y deberá dilucidar qué es lo primero que observa en ella.

Sin un límite de tiempo -como si sucede en los acertijos-, el test de personalidad buscará ejercitar la determinación de una persona para elegir entre dos opciones y así adentrarse en el mundo del autoconocimiento. En esta ocasión, la imagen de dos manos estrechándose, sumado a la aparición de unas notas musicales, le da un color diferente a este ejercicio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El acertijo que te hará saber si sos una persona que perdona con facilidad

Con la particularidad de no tener ninguna pista, ni instrucción para completar el desafío, la decisión será solo de quien acceda a este nuevo test de personalidad y no habrá ninguna traba para llegar al resultado final entre estas dos opciones que no tienen conexión alguna y pueden confundir al usuario que esté del otro lado de la pantalla.

De color amarillo y violeta, los dos brazos que se cruzan entre sí, tienen la particularidad de tener varias notas musicales en su conformación, lo que genera un efecto confuso que puede condicionar la decisión y generar un mar de dudas en la persona que deberá elegir una de las dos variables.

Por otra parte, tras finalizar este ejercicio visual y conocer si estás preparado para perdonar a otra persona por alguna actitud que te pudo haber perjudicado, los creadores de este contenido establecieron la pauta de que cada uno de estos juegos interactivos sean replicados en los perfiles públicos de cada persona y así contribuir a la viralización; además, como parte de este método, se podrá compartir cada ejercicio en WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que da la posibilidad de crear grupos con familiares, amigos y hasta compañeros de trabajo para así generar una comunidad alrededor de estas imágenes.

Qué significa cada variable

Sin más preludios, dicho test visual ingresó en su etapa final y al elegir una de las dos opciones se conocerá el diagnóstico que te hará saber si estás preparado para olvidar algún suceso que te marcó y pudo haber condicionado una relación.

Si elegiste la opción de las manos : Sos una persona que no tolera quedarse quieta. Necesitás estar al aire libre y detestás estar en la zona de confort. Transitas tus días como si no existiera un mañana. Sabes perdonar con facilidad y no guardas ningún tipo de rencor.

: Sos una persona que no tolera quedarse quieta. Necesitás estar al aire libre y detestás estar en la zona de confort. Transitas tus días como si no existiera un mañana. Sabes perdonar con facilidad y no guardas ningún tipo de rencor. Si elegiste la opción de las notas musicales: Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y sos sumamente fiel en todos tus vínculos. Inspiras confianza, respeto, seguridad y generas mucha conexión con tu círculo íntimo. De tal manera, el hecho de perdonar no está en tus planes y eso te convierte en una persona con muchos principios morales.

LA NACION