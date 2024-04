Un médico reveló lo que nunca hay que hacer al tirar la cadena del inodoro: “Repugnante”

Escuchar

Cada uno tiene una manera determinada de hacer cada cosa, algo que lo convierte en un hábito. Este no es un problema, siempre y cuando no sea alarmante para el bienestar, pero ¿por qué algo tan simple como tirar la cadena del inodoro puede significar una complicación? Un médico contó el motivo y no tardó en viralizarse.

Por qué es importante cerrar la tapa del inodoro al tirar la cadena (Foto ilustrativa: PEXELS)

A través de su cuenta de TikTok, el doctor Karan Raj, cirujano del NHS y profesor de la Universidad de Sunderland, Reino Unido, explicó por qué tirar la cadena con la tapa levantada puede ser algo totalmente antihigiénico y se convirtió en tendencia.

“Cada vez que tiras la cadena del inodoro con la tapa abierta, creas un volcán de aguas residuales furioso. Esto permite que el jugo del inodoro en aerosol viaje por todas partes”, comenzó diciendo desde su red social, donde ya acumula 5.3 millones de seguidores.

Por qué es importante cerrar la tapa del inodoro cuando se tira la cadena (Foto: captura TikTok)

Y siguió: “Para capturar este repugnante maremoto de desechos microscópicos y patógenos, los científicos utilizan láseres y cámaras que captaron el movimiento de pequeñas gotas de agua”. Es que, según contó, los investigadores descubrieron que las gotas de agua del inodoro podían moverse a dos centímetros por segundo y alcanzar 1,5 metros por encima del mismo en tan solo ocho segundos.

Pero lo peor de todo es que mencionó que las partículas permanecen en el aire “más de varios minutos”. Y aclaró que esto “puede provocar que patógenos como E. coli, norovirus y adenovirus, (infecciones por diarrea) sean arrojados a nuestros baños”. Sin embargo, todo podría terminar gracias a algo tan simple como cerrar la tapa del inodoro cuando se tira la cadena.

Además de los 150.000 likes, Raj obtuvo todo tipo de comentarios. “Por eso tengo miedo de dejar que alguien use mi baño”; “Esta es mi regla número uno para los invitados que entran a mi casa. Mi familia sabe que me volveré loco si veo que el inodoro se levanta” y “Siempre cerraba la tapa primero y luego tiraba la cadena... pensé que todos lo sabían”, fueron solo algunos de ellos.

Por su parte, Elanor Potter de Plumbworld, la empresa especializada en baños, avaló los dichos del doctor y en diálogo con The Mirror aclaró: “Es evidente que este simple ajuste en nuestros hábitos de baño puede tener un impacto profundo en nuestra higiene general y seguridad de la salud”.

Además, agregó: “Esta práctica, aunque aparentemente menor, juega un papel crucial en la mitigación de la propagación de gérmenes e infecciones dentro del hogar”.

Cabe destacar que investigadores del University College Cork, Irlanda, realizaron un estudio en 2019, que concluyó que cerrar la tapa del inodoro reducía la cantidad de gotas liberadas al aire entre un 30 y un 60%.

Por qué usar el celular en el baño puede ser peligroso para la salud

Entre otros malos hábitos, se instaló el de utilizar el celular mientras se está sentado en el inodoro. Roshini Raj, un gastroenterólogo del centro médico Lagone de Nueva York y autor del libro Gut Renovation (Renovación intestinal), reparó en los riesgos.

Mucho tiempo en el baño con un celular puede llevar a problemas de salud.

“Generalmente, uno no quiere pasar más de 10 minutos en promedio dentro del baño”, le afirmó a The Washington Post.

El profesional explicó: “Al estar sentado, la zona anorrectal queda colgando por debajo de la parte que la sostiene, los muslos. En esa posición, la gravedad provoca mayor presión sobre las venas”.

Otro detalle no menor es la higiene. Según distintas investigaciones, la descarga de un inodoro puede esparcir patógenos a las superficies cercanas fácilmente.

LA NACION