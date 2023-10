Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

escuchar

Como todos los días, esa mañana Rodolfo Amigorena se levantó temprano para visitar las obras sobre la playa en las que su empresa estaba trabajando. Hizo los controles de rutina, conversó con los empleados y cerca del mediodía un hecho inusual lo desconcentró por completo de sus responsabilidades.

Ese día, que sería distinto a todos, en Pichilemu, sexta región de Chile, un gatito de no más de un par de meses de vida comenzó a seguirlo. “Yo caminaba, él me seguía. Me sentaba y se me subía a los hombros. Maullaba, por lo que supuse que tenía hambre. Le di algo de comer en ese momento y al día siguiente le llevé también alimento. Así fueron pasando los días hasta que decidí llevarlo a casa y adoptarlo”.

.

“Ronroneaba y amasaba hasta que le daba de comer”

Era la primera vez en su vida que compartía sus días y su espacio con un animal. Rodolfo estaba fascinado: desde que subió al auto y hasta que bajó, el gato maulló todo el tiempo. Junto a su esposa Beatriz, lo bautizaron con el nombre de Garfield y pasó a formar parte de la familia. Esa semana lo llevaron al veterinario para control y se aseguraron de brindarle todos los cuidados necesarios para la especie.

.

“Durante los primeros meses, todas la mañanas, se acurrucaba en mi cuello. Me ronroneaba y amasaba hasta que me levantaba y le daba su porción de comida. Luego se acostaba al lado de Beatriz. Vivimos en un bosque rodeados de dunas, laguna y mar. Creo que Garfield es un gato feliz en nuestra compañía”.

Con el gesto de “amasado”, llamado así por su similitud con el amasar, por ejemplo, pan, los gatos masajean con las patas delanteras el vientre de una persona o una superficie, con un ritmo relajante. Los gatos comienzan a amasar por primera vez cuando están en la etapa de amamantamiento. Está asociado con la succión y ayuda a estimular el suministro de leche de una madre a través de la liberación de oxitocina. El amasado también tiene otra ventaja evolutiva como una forma de comunicación táctil y de feromonas entre el gatito y la madre.

.

“Estamos vinculados”

Los gatos tienen glándulas odoríferas en las almohadillas de sus patas, y cuando amasan, estas glándulas liberan feromonas (mensajes químicos que se usan para comunicarse). Amasar a su madre libera feromonas asociadas con el vínculo, la identificación, el estado de salud o muchos otros mensajes. Pero, ¿por qué lo siguen haciendo de mayores?

Hoy se sabe que es un comportamiento común en los gatos adultos, debido a lo que se da en llamar neotenia, algo que sucede cuando un animal conserva sus rasgos físicos o de comportamiento juveniles hasta la edad adulta. Es probable que estos rasgos sean ventajosos para los gatos cuando necesitan socializar con humanos u otros gatos o animales en el hogar. El amasado, en particular, puede preservarse hasta la edad adulta porque les ayuda a comunicar mensajes. Cuando lo hace sobre una persona, es la manera que tiene un gato de decir “estamos vinculados” o “estás en mi grupo social”.

Con su mamá Beatriz.

“Jamás lo dejamos solo en dos años”

Así transcurrió la vida para ellos tres, tranquila y apacible. “Jamás lo habíamos dejado solo en dos años, hasta que hace poco decidimos hacer un viaje a Europa por un mes”. Quedó al cuidado de los hijos del matrimonio. Aunque Garfield es muy cariñoso también con ellos, Rodolfo y Beatriz supieron que durante su ausencia, sus hijos solo veían al gato por la mañana y la noche, cuando le daban su ración de comida.

.

“Volvimos hace unos días y desde entonces Garfield no se me separa. Se mantiene fiel a su rutina de las mañanas: se acurrucar en mi cuello, me abraza, amasa, me besa y solo se despega de mi para salir a hacer sus necesidades. No sé si tiene relación con el apego de los últimos días. Garfield se me sube arriba y se echa. Y justo me acaban de encontrar unos tumores en la vejiga que me operan la semana que viene. Estas manifestaciones de amor deberían poblar el mundo”.

Compartí una historia

Si tenés una historia de adopción, rescate, rehabilitación o ayudaste a algún animal en situación de riesgo y querés contar su historia, escribinos a bestiariolanacion@gmail.com

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project