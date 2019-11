Horóscopo de diciembre: qué le espera a tu signo en el cierre del año

Crédito: Ilustraciones de Vero Escalante.

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona nueve de tu rueda zodiacal, vas a tomar decisiones con máxima libertad. Un encuentro sorprendente va a ser emisor de algo que va a alterar tus sentidos y tus creencias.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un cambio radical dentro de un grupo de trabajo mejora el ambiente y la efectividad de todos. Novedades económicas inesperadas van a favorecer tu bolsillo a partir del 16.

AMOR Y SEXO. Quitales dramatismo a los desencuentros, a veces enriquecen la relación. A partir del 12, mejora la convivencia. Si no estás en pareja, del 12 en adelante se abre un horizonte posible en el amor.

EL DESAFÍO. Atreverte a meterte a fondo con tu sombra.

LA OPORTUNIDAD. Un regalo difícil de aceptar..., pero alucinante.

TU ALIADO. Escorpio te hace una revelación.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Vas a saltar como si fueras salvaje ante la menor provocación. Con tu sol en la casa ocho, vas a mostrar tu poder en todo y con todos. No te calles nada, pero no confundas intensidad con conflicto.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Lo legal pendiente llega a una resolución: ahora sí, todos los papeles están bien acomodados. Además, un cambio favorable y de mayores responsabilidades en tu trabajo a partir del 19.

AMOR Y SEXO. Un encuentro sorprendente con alguien impactante va a traerte una experiencia que te va a dejar -por lo menos- despeinada. Estés o no en pareja, sabé esto: este mes el deseo barre todos tus pudores.

EL DESAFÍO. No desestimes los consejos de los que no piensan como vos.

LA OPORTUNIDAD. Usá tu intuición, está afilada como nunca.

TU ALIADO. Sagitario te protege.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Tensiones en relaciones de trabajo. Acordate de que todo tiene un porqué y un para qué. Tal vez sea la señal de que es tiempo de salir de lo que ya te queda chico para ir por algo más enriquecedor.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. El mejor momento para tomar decisiones importantes respecto de comprar, vender o alquilar una propiedad es a partir del 22. Si es antes, mirá bien qué firmás.

AMOR Y SEXO. Seducción a pleno con tu amor y situaciones que te hacen ir por más. ¿Legalizar una relación, tal vez? Si aún no estás en pareja, mirá bien a tu alrededor, hay alguien que está intentando acercarse.

EL DESAFÍO. Comprometerte con lo que sentís.

LA OPORTUNIDAD. Una oportunidad económica imperdible.

TU ALIADO. Libra te hace una propuesta interesante.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en cuatro y el Sol en seis, vas a estar ordenando tus roperos y tu enorme y sensible universo emocional. Además, una reunión en tu casa para celebrar la llegada de alguien de afuera.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, reconocimientos por tu efectividad. A partir del 20, más responsabilidades y un rol de más autoridad, con tu autoafirmación en alta.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, un romanticismo que va a ser generador de momentos de placer y de mayor sintonía fina. Si no estás en pareja, preparate para un cambio. Llega un nuevo tiempo en el amor.

EL DESAFÍO. Atreverte a soltar el refugio de la estrechez.

LA OPORTUNIDAD. Un contacto abre puertas laborales insospechadas.

TU ALIADO. Acuario aporta creatividad a tus proyectos.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tres planetas en la casa del YO van a darle vuelo a la expresión de tu creatividad. Con tus creaciones, movés la energía y la emoción de muchos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Se viene un cambio contundente en tu trabajo. Allí legalizás una situación y firmás papeles que te garantizan continuidad y estabilidad. Hasta el 18, algunos desafíos ponen a prueba tu paciencia.

AMOR Y SEXO. Espacios de intimidad permiten una profunda franqueza que pone a prueba la calidad de tu relación. Si no estás en pareja, no vas a estar con ganas de demasiada compañía, al menos hasta el 20.

EL DESAFÍO. No desactivar tu frescura con las personas que sean menos luminosas.

LA OPORTUNIDAD. Mostrarle al mundo quién sos y de lo que sos capaz de hacer.

TU ALIADO. Piscis descifra tus secretos.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona cuatro de tu rueda zodiacal, vas a estar incursionando en el pasado, que va a revelarte algo muy sorprendente. Un viaje en familia va a ser reparador para todo tu clan.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Del 20 en adelante, una decisión económica va a aliviarte de una carga que venís llevando en tus espaldas desde hace tiempo. En un proyecto laboral con amigos..., ¡una buena noticia!

AMOR Y SEXO. No idealices, no te confundas y no te pierdas de vos: así todo puede marchar sobre ruedas con tu amor. Esto vale también para quienes aún están sin compañero. El ser fiel a vos misma te acerca al amor.

EL DESAFÍO. Romper el orden preestablecido.

LA OPORTUNIDAD. No dejes de buscar, finalmente vas a encontrar algo que creías perdido.

TU ALIADO. Tauro sabe qué necesitás.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Tres planetas en Sagitario en tu casa tres van a dejarte aguda y con un magnetismo que va a atraer la mirada de muchos. Vas a tener cosas brillantes para transmitirnos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Frente a una situación laboral que te puede generar inseguridad, vas a endurecer todas tus corazas. No es el mejor modo. Aflojá el miedo, ponete tus zapatos de poder y enfrentá la situación. Lo que quieras lo vas a lograr.

AMOR Y SEXO. En el amor, mes de decibeles elevados y de un misterio interior que va a atrapar el deseo de otros. No le pongas freno a tu sensualidad, pero ojo con la histeria y con los celos.

EL DESAFÍO. Derribar barreras para vivir con una perspectiva más equilibrada.

LA OPORTUNIDAD. Apoyate en la red que te protege.

TU ALIADO. Leo te transmite una fuerza incalculable.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Buena mediadora entre tus intereses y los de la empresa en la que trabajás. Tu punto de vista equilibrado genera apertura en posturas muy duras e inflexibles.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar abrochando el proyecto de hacer un viaje lejos muy importante para vos, a un lugar al que querías ir desde siempre. Es para concretar más cerca del otoño de 2020.

AMOR Y SEXO. Con Venus en dos, pegado a Júpiter, los viajes y el amor se juntan seguro. Además, una estabilidad afectiva capaz de bancar todos los desafíos y todas las pruebas que el universo les proponga. No es un año para estar sola.

EL DESAFÍO. No ponerte inflexible.

LA OPORTUNIDAD. Ganar por lo que pensás sin importar lo que otros digan, piensen, crean.

TU ALIADO. Aries te orienta bien.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en Escorpio en tu casa doce, vas a estar metiéndote a fondo con tu sombra. Cuando una limpia tóxicos adentro, también limpia tóxicos afuera. Además, una liberación en lo laboral.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con amigos, una propuesta de placer termina convirtiéndose en un proyecto productivo con posibilidades de abrir campo fértil fuera de Buenos Aires.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, charlas de esas en las que se dicen cosas memorables. Un viaje repentino juntos antes de que termine el mes. Si no estás en pareja, prestá atención a esto: después del 12, un encuentro donde menos lo imagines.

EL DESAFÍO. Sacar a la luz lo que sabés que está oculto.

LA OPORTUNIDAD. Lográs la estabilidad que deseás.

TU ALIADO. Géminis te inspira creatividad.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tres planetas en Sagitario en la casa doce van a llenarte de confianza todo este mes. Por tu trabajo, vas a estar muy expuesta, a partir de lo cual se va a abrir una oportunidad óptima que hoy no está ni en tu imaginación.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Una propuesta de la mano de amigos, de mucha exposición, te va a generar una lucha de principios interna. No te precipites a la hora de ir por el sí o por el no.

AMOR Y SEXO. Atenti: un amor del pasado va a aparecer de pronto donde menos te lo esperes. Esto va a estar bueno para poner en evidencia qué tanto creciste, cuánto aprendiste y si soltaste de verdad esa relación.

EL DESAFÍO. Repartir tareas.

LA OPORTUNIDAD. La creatividad sale de vos más allá de tus pudores.

TU ALIADO. Cáncer te cuida todo el tiempo.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Imprevistos en tu trabajo te generan inestabilidad y tensión. Apoyate en tu sabiduría respecto de cómo atravesar el cambio. Tranquila, todo se equilibra en esta área a partir del 19.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar integrando a tu vida cotidiana tecnología que parece de ciencia ficción. Además, llegan amigos de afuera y se arma la fiesta, con encuentros que emocionan y que dan felicidad.

AMOR Y SEXO. Después de un par de pruebas, se fortalece la relación con tu amor. Si no estás en pareja, una situación va a reconfortarte y a generar un vuelco a favor en tu estado de ánimo.

EL DESAFÍO. Aceptá la distancia, es prudente.

LA OPORTUNIDAD. Un enfoque diplomático genera más tranquilidad.

TU ALIADO. Capricornio reconoce tu talento.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en ocho, vas a estar investigando temas que se mantienen ocultos. Con tu antena brujeril, preparate para encontrarte hasta con lo más escandaloso.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con toda tu creatividad puesta al servicio de tu actividad laboral, éxito asegurado y un reconocimiento enormemente merecido e importante. Tu talento queda a la vista de todos.

AMOR Y SEXO. Sentimientos profundos con tu amor. Un viaje que requiere preparación y que hoy no está planificado se va a poner en marcha para su realización. Si estás sin pareja, podrías conocer a alguien de afuera que le dé apertura al amor.

EL DESAFÍO. Elegir a quién contarle un secreto.

LA OPORTUNIDAD. En una sociedad, apertura para compartir proyectos.

TU ALIADO. Géminis aliviana tu energía.