SIGO QUERIÉNDOLO

Hola Kiron, buenas tardes. Muchas veces te he escrito por este tema y por suerte me has respondido. Ha pasado un poco más de un mes que la relación con mi ex novio ha terminado. Cada tanto hablamos y bien, por suerte, pero mis sentimientos no han cambiado nada sigo queriéndolo. Mi pregunta es saber primero si el sigue queriéndome y segundo y ya con los días pasados, saber si volveremos a estar juntos de nuevo como una pareja de novio. Él es nacido el 28 de marzo de 1982 y yo el 11 de enero de 1974 a las 00.01 hora. Que tu respuesta sea con un seudónimo de los dos por una cuestión personal. Desde ya muchas gracias. L

Hola L. Sos de Capricornio con Luna en Leo, muy ardiente aunque también orgullosísima, vital luchadora, espléndida. Tu Ascendente en Libra, el signo del matrimonio, de la pareja, te inclina a hacer la vida de a dos, en equipo. Él es de Aries con Luna en Tauro, también de Fuego y Tierra como vos, por lo tanto muy pasional, aunque esa pasión no la expresa en las emociones sino en temas de trabajo y supervivencia. Las personas con Luna en Tauro son estables emocionalmente, les cuesta cambiar, así que si te propuso tomarse un tiempo es algo que meditó largamente. Júpiter, un planeta que ayuda a “ver” porque ilumina, orienta, está ingresando en tu Casa 8, la de las crisis y las pérdidas. Tiendo a pensar que la crisis en la relación es profunda. Harán falta transformaciones muy de fondo para que el vínculo resista. Diría que si en unos pocos meses, cuando Júpiter alcance por grados su Luna, la situación no cambió… aceptes que fue una etapa y dejes ir el pasado. La relación como estaba no daba para más. Ojalá todo se resuelva de la mejor manera. Te abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

