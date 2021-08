La casa que parece un galpón, no tiene ventanas y se vende por un millón de dólares

Los vecinos que pasan por el frente de esta diminuta casa sin ventanas no pueden imaginar que la propiedad tiene en su interior un enorme espacio que justifica el precio de venta de un millón de dólares.

Desde el exterior, esta vivienda ubicada en el norte de Londres no parece un lugar placentero para vivir. Pero al ingresar el interior se transforma de manera radical para ofrecer un espacio amplio y luminoso.

Vista desde afuera, la propiedad parece un pequeño galpón, una caja de metal gris, con una fachada de cuatro metros de ancho. Aunque detrás de la puerta principal se esconde una insólita sorpresa: una planta baja oculta y mucho más espacio del que cualquier persona podría esperar.

Al ingresar por la puerta de entrada, el interior se transforma de manera radical para ofrecer un espacio amplio y luminoso Savills

En la planta baja hay una cocina y un comedor abiertos, además de una zona de estar. También se encuentran dos habitaciones dobles y dos baños. En la parte trasera de la vivienda hay un pequeño patio que ofrece un espacio luminoso al aire libre.

La casa, ubicada en el municipio de Islington al norte de Londres, tiene 240 metros cuadrados y está a la venta en la inmobiliaria Savills por el valor de un millón de dólares.

En la ficha de la descripción, la propiedad está definida como “tipo Tardis”, que son las viviendas que tienen un interior más espacioso de lo que podría imaginarse viendo el exterior, gracias a su apariencia engañosa desde el nivel de la calle.

“Definitivamente no es la típica casa. Esta parte de Londres es muy peculiar. Hay muchos edificios antiguos y huecos que se rellenan, especialmente después de los daños causados por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. El relleno es muy típico, pero esta propiedad en particular y su estilo no son comunes”, aseguró Paul Williams, agente inmobiliario de Savills al periódico Metro.

La casa tiene 240 metros cuadrados Savills

“Cuando mirás la propiedad desde fuera, la das por sentada. Ingresás directamente en la sala de estar y toda la planta baja es un gran living. Tiene espacio para una mesa en el comedor lo suficientemente grande como para ocho personas y tiene muchas ventanas y luz, lo que no se espera viendo solamente la parte delantera”, manifestó Williams.

“Desde el exterior podría ser cualquier cosa. Sólo tiene unos 4 metros de ancho. Pero por dentro, el color, el acabado y todo lo que tiene es genial. No tiene jardín, pero sí una pequeña terraza”, dijo el agente inmobiliario.

Según el especialista, es una propiedad clásica para una persona soltera o una pareja joven porque son los compradores que adquieren por primera vez una vivienda para vivir durante algunos años para luego pasar a una casa más grande.

El actual propietario de la vivienda, quien pidió permanecer en el anonimato, indicó: “Cuando vinimos a nuestra primera visita estábamos muy emocionados por ella. No solo por la propiedad que está en una gran zona, sino porque ofrece tal versatilidad que, después de algunas refacciones, el comprador podría crear algo realmente muy especial con ella”.

En cuanto a las comodidades actuales de la casa, el dueño contó los detalles de la transformación que realizó en el pasado. “Nos tomamos el tiempo necesario para diseñar el espacio de la mejor manera posible y creamos una zona de estar en el piso de arriba que es ideal para un espacio de entretenimiento, mientras que en la planta baja tenemos dos dormitorios dobles de buen tamaño y dos baños, uno de los cuales es una ducha exterior”, puntualizó.

Además, reveló que las personas que visitan la casa se sorprenden cuando entran en el enorme espacio interior porque “no se lo imaginan cuando traspasan la puerta principal”.

El propietario indicó la razón por la que puso en venta la casa. “Después de haber pasado mucho tiempo aquí adentro, es el momento para que alguien más la disfrute tanto como lo hicimos nosotros”, dijo.

Otro de los puntos fuertes de la vivienda es que está ubicada cerca de varios enlaces de transporte público, tiendas de ropa y restaurantes. Además, está a quince cuadras de Clissold Park, un espacio abierto de 23 hectáreas.

Para finalizar, el agente de la inmobiliaria Savills informó que están dispuestos a escuchar ofertas por esta “diminuta” casa sin ventanas.

