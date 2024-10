Leandro Leunis: abre las puertas de su casa en plena construcción

El bullicio de una obra en progreso no oculta la calidez del hogar. Aunque algunos espacios estén a medio terminar, el conductor y animador Chino Leunis nos abre las puertas de su casa en un momento muy especial: una mudanza en medio de una construcción que aún no terminó, pero que ya tiene alma propia. “Estamos en construcción desde hace casi un año y medio, pero cada vez falta menos”, nos dice al recibirnos con una sonrisa. “Hay partes que van queriendo… ¡Es un infierno! No terminamos más, pero estamos felices disfrutando el recorrido”, agrega entre risas.

Es evidente que para Leunis y su familia, este proceso no es solo una obra en desarrollo, sino una metáfora de vida. “Si no disfrutás todo el proceso, después cuando llegás a lo que querías lograr, es como que decís: ¿y ahora qué?”, reflexiona mientras nos invita a recorrer los espacios ya finalizados de su nuevo hogar. La vibra familiar, llena de alegría y cooperación, se siente en cada paso. “El albañil es un artesano full cuando lo ves laburando. Ver cómo se va materializando nuestro sueño hace que nos vinculemos de una manera muy linda con el equipo”, comenta, destacando la relación cercana que han establecido con los trabajadores de la obra.

De la construcción al living: el corazón de la casa

Chino Leunis

El recorrido empieza en la cocina, pero es en el living donde la charla se vuelve más íntima. “Este es el lugar donde todo pasa”, dice Leunis con orgullo. “El buen gusto lo adjudicamos a Maca [su pareja] y a mí, porque el lugar donde uno vive tiene mucho que ver con lo que sentís en el momento. Queríamos una casa adulta, con mucha madera”. Y es que el living no solo es un espacio físico, sino también emocional: “Es el lugar donde más energía hay, porque es donde nos juntamos con nuestros amigos y familia”, confiesa.

Al hablar sobre el diseño, Leunis es claro en sus preferencias: “Nos gusta que el espacio esté limpio, que te invite a quedarte. Tratamos de ser ordenados, aunque en una familia numerosa eso a veces se complica”, dice entre carcajadas. La realidad de un hogar ensamblado es parte fundamental de la vida cotidiana. Con hijos y la mudanza a cuestas, el Chino bromea: “En nuestro cuarto no va a entrar nadie. ¿Escucharon? ¡Toribio, Cristobal, Toto… no van a entrar!”.

La importancia del espacio propio

Chino Leunis

El desafío de equilibrar familia, trabajo y hogar no es sencillo, y menos en medio de una obra. “Es importante encontrar un espacio personal, pero también disfrutar del conjunto”, dice, mientras nos cuenta que su objeto más preciado es su mate. “Me acompaña todo el día, desde que salgo temprano a llevar a Delfi [su hija] al colegio hasta la noche cuando volvemos y preparamos la cena”. El mate es más que una tradición; es un ritual que lo conecta con su día a día y sus raíces. “Este me lo regalaron y tiene a Messi, el escudo de la AFA con las tres estrellas y el de Racing”, señala con orgullo.

Pero más allá de los detalles materiales, Leunis nos lleva a una reflexión más profunda: ¿Qué significa tener una casa propia? “Tengo 44 años y esta es mi primera casa. No sé si es algo muy tano o intrínseco de la argentinidad, pero para nosotros tener una casa es importante. En Europa no es tan común, pero acá es parte de nuestra cultura”, reflexiona. “No invitamos a cualquiera a nuestra casa. Cuando lo hacemos, es porque esa persona es especial para nosotros”, concluye.

