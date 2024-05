Estos son los riesgos de dormir en la cama con tu mascota, según los especialistas

Escuchar

¿A quién no le gusta dormir abrazado de su mejor amigo de cuatro patas? Hoy en día, las mascotas ya son parte de nuestra familia. Ya sea un gato o un perro, ya se ganaron el corazón de todos los hogares, por lo que -a veces- suele ser complicado decirles que “no” a sus “caprichos”.

Esto sucede en muchos casos, como cuando quieren quedarse un rato más en el parque, cuando se llevan un par de medias que encontraron en el suelo o cuando quieren dormir en la cama como uno más de nosotros. En relación con el último punto mencionado, este es mucho más profundo que el resto, pues compartir la cama con nuestra mascota puede conllevar distintos riesgos.

Dormir con la mascota puede ser placentero pero, también, riesgoso

“En estos tiempos, como profesionales, somos conscientes de que es muy complicado que las personas hagan algo porque uno se los recomienda. Esto se debe a que los humanos hemos generado un apego emocional extremadamente fuerte hacia nuestras mascotas, lo que hace que siempre queramos tenerlas cerca. No obstante, debemos tener en cuenta que no todos tenemos el sistema inmunológico elevado para combatir una bacteria, por lo que debemos conocer los riesgos que el hábito de dormir con nuestras mascotas puede ocasionar”, estableció Anghelo Centeno, médico veterinario de AC Vet.

¿Nuestras mascotas pueden contagiarnos enfermedades?

Según el doctor Daniel Angulo Poblete, Director de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener, las mascotas pueden transmitir múltiples infecciones y/o enfermedades a los humanos. “Un claro ejemplo son los parásitos intestinales y ectoparásitos, como las pulgas o las garrapatas. Lo mismo sucede con la toxoplasmosis o la rabia (por medio de la mordedura), así como pueden activar o exacerbar alergias”, sostuvo el doctor.

Los perros y gatos pueden contagiar hasta pulgas

En ese sentido, Rodrigo Rondón, Director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), hizo hincapié en que las afecciones mencionadas son más conocidas como enfermedades “zoonóticas” y pueden causar graves problemas en el ser humano.

En palabras de la Organización Panamericana de la Salud, la estrecha interacción entre hombres y animales, así como el aumento de la actividad comercial y la movilización de personas, animales, sus productos y subproductos han propiciado una mayor diseminación de las zoonosis, enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano. “Entre ellas, la más conocida -y temida- es la rabia, pero existen muchas más”, destacó Rondón.

¿Es recomendable dormir con mi mascota? ¿Por qué?

De acuerdo con el doctor Angulo Poblete, dejar dormir a las mascotas en la misma cama que sus dueños puede generar múltiples riesgos para la salud de las personas. “Los problemas parten desde el riesgo de contraer las infecciones previamente mencionadas hasta adquirir afecciones musculoesqueléticas por posiciones inadecuadas al dormir. Por lo tanto, no es lo realmente recomendable”, respondió el experto.

En esa línea, el director de la Carrera de Medicina Veterinaria de la UPC recalcó que las mascotas pueden traer distintas bacterias a la cama, por lo que deberían tener y utilizar su propio espacio para dormir por un tema de higiene personal, sobre todo si el dueño de la cama sufre de alguna enfermedad crónica o alguna debilidad. “Si hay niños o personas mayores en casa con alguna debilidad en el sistema inmune, debemos tener muchísimo cuidado. En un caso así, lo mejor es prohibir drásticamente que la mascota suba a la cama. De todos modos, como ya mencioné, en adultos jóvenes tampoco se recomienda, ya que puede causar complicaciones a largo plazo”, aseveró el especialista.

Hay que marcar, según los expertos, un comportamiento de autoridad para delimitar los lugares que corresponden a cada uno Phase4Studios

Aunque muchos crean que los gatos son animales más higiénicos que los perros, es importante aclarar que estos felinos podrían ser una fuente de transmisión de toxoplasmosis, infección que produce severas malformaciones al embrión durante los primeros trimestres de gestación en humanos. “Si la mascota no mantiene visitas periódicas al veterinario y no utiliza los medicamentos correspondientes durante el embarazo de su dueña, se corre el riesgo de contraer esta infección”, explicó el Director de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener.

De todas formas, Rondón comentó que no todos los veterinarios prohíben este comportamiento estrictamente. “Algunos pueden aconsejar que con limpiar a tu mascota antes de subir ya es suficiente para dormir con ella”, agregó. No obstante, Centeno afirmó que no es lo más conveniente, pues las bacterias del parque y la calle seguirán presentes.

¿Qué hacer si mi mascota ya se acostumbró a dormir en mi cama?

“En consulta veo muchos casos de mascotas que se han acostumbrado a dormir en la cama de sus dueños, por lo que suelen acudir a la agresividad si tratan de moverlos. Por ejemplo, imaginemos que el perrito está durmiendo al borde del colchón, su dueño estira las piernas y el perro -creyendo que lo quieren botar- se pone agresivo y lo muerde. Todos los seres somos reactivos de cierta manera. Por ese motivo, aconsejamos que todo cambio sea poco a poco”, declaró el médico veterinario de AC Vet.

Para revertir una situación así, Centeno hizo énfasis en la importancia de establecer una figura de orden en casa. “Yo puedo querer mucho a mi mascota, pero mi perro no puede quebrar aquella línea y hacer lo que quiera. Ahora, poner orden no es sinónimo de pegarle, gritarle o bajarlo, más sí se pueden tomar otras medidas, como cambiar su comportamiento de forma progresiva”, desarrolló.

Los especialistas recomiendan que, si hay niños o adultos mayores, no se debe dejar a las mascotas subir a las camas

“Así vayas con el mejor entrenador del mundo, el papel principal lo juega el dueño. Por ende, todo el hogar tiene que entender y trabajar en equipo para revertir la situación. No puede ser posible que uno lo deje subir y el otro no, pues solo va a terminar confundiendo a la mascota”, añadió.

Del mismo modo, Rodrigo Rondón aseguró que todos los comportamientos pueden modificarse con el tiempo si realmente estamos decididos a cambiar la situación. “La mejor opción es hacerlo con refuerzo positivo. Por ejemplo, cuando nos haga caso y se baje de la cama, podemos darle un premio o hacerle cariño. Los pequeños regalos son muy útiles en casos así y no necesariamente tienen que ser materiales, sino paseos o afecto físico”, señaló.

¿Existe un punto medio para poder dormir con mi mascota algunos días de la semana?

Rodrigo Rondón mencionó que, en algunos casos, los dueños ponen una sábana o un cubrecama para que el perro o el gato se pueda echar ahí sin problema alguno. “Aun en casos así, no lo recomiendo. Dejarlo subir hará que se acostumbre y lo haga haya o no un protector”, asintió.

“Debemos tener presente que la vida va cambiando con el tiempo. Más adelante, por ejemplo, puede llegar un bebé a casa y no vamos a querer que nuestra mascota suba a la cama cuando él o ella esté expuesto y sin protección alguna”, afianzó.

Para concluir, Anghelo Centeno reiteró que lo más importante es tener al día los controles de vacunación de nuestras mascotas. “Debemos estar pendiente a que esté actualizado en desparasitación y en control de pulgas y garrapatas para prevenir cualquier riesgo”, finalizó.

El Comercio (Perú)