Inventó un truco creativo para que su perro aceptara el alimento balanceado y se viralizó en las redes sociales

¿Te enfrentaste alguna vez con un perro que se niega a comer? Una joven recientemente capturó la atención de usuarios de redes sociales alrededor del mundo al compartir su innovador método para animar a su mascota a atacar el alimento balanceado, al transformarlo en lo que parecía un delicioso “platillo gourmet”. Frente a la persistente negativa de su compañero de cuatro patas de aceptar su comida diaria, la dueña implementó una estrategia creativa que se ganó el interés de millones.

El proceso, claramente delineado en el video viral, muestra a la joven manipular el plato de su perro. Ella comienza con el balanceado ya en el plato, luego simula añadir varios ingredientes directamente de la heladera, para mezclarlos hábilmente antes de volver a servir la comida. Este espectáculo de cocina convence al animal de que está a punto de recibir un festín completamente nuevo, lo que lo estimula a consumir su alimento con visible entusiasmo.

El perro del video viral que aceptó comer su alimento después de la creatividad de su dueña @CeciWiser

La reacción en las plataformas digitales fue instantánea y abrumadora. El video, además de lograr acumular millones de visualizaciones, generó una avalancha de comentarios positivos. En estas interacciones, los usuarios no solo aplaudieron la creatividad de la dueña, sino que también compartieron anécdotas y consejos propios sobre cómo tratan con mascotas que tienen preferencias alimenticias particulares. Este no es el primer perro en negarse a comer su balanceado hasta que el dueño no haga algo especial, sino que es un comportamiento que cada tanto se puede ver en las redes sociales, y siempre con el mismo resultado tierno.

Este secreto "gourmet" llamó la atención de millones de espectadores en las redes sociales FOTO ilustrativa: PEXELS

¿Por qué algunos perros rechazan su comida?

Mientras que el video trajo un tono de humor al dilema de alimentación canina, es crucial reconocer que la selectividad alimenticia de los perros puede ser un reflejo de múltiples factores, que abarcan desde el malestar físico hasta complicaciones emocionales. Frecuentemente, la aversión hacia ciertos alimentos puede estar ligada a la insatisfacción con el sabor o la textura ofrecida, pero también podría indicar condiciones de salud más graves que requieren atención.

Un cambio en el entorno habitual puede ser una fuente significativa de estrés para los caninos, lo que podría llevar a una pérdida de interés en la comida. Eventos como mudanzas, renovaciones en el hogar, o la llegada de nuevas mascotas pueden perturbar su entorno y rutina diarios. Del mismo modo, la ansiedad por separación o cambios importantes en la dinámica familiar, como el fallecimiento de un miembro o cambios laborales de los dueños, pueden tener un impacto profundo en su comportamiento alimenticio.

Una de las razones por la cual los perros no comen el balanceado es porque buscan sabores más fuertes FOTO ilustrativa: PEXELS

Cuando un perro demuestra interés en lo que comen sus dueños o sus golosinas favoritas, pero ignora su comida regular, puede significar que el animal muestra una preferencia por sabores más atractivos. Ofrecer la comida en pequeñas porciones y a una temperatura que intensifique sus aromas puede ser una táctica efectiva. Sin embargo, es crucial consultar con un veterinario si se observa una falta de apetito persistente para descartar cualquier problema de salud subyacente.

Este episodio viral proporciona una solución creativa a un problema común entre los dueños de mascotas, y además destaca la importancia de comprender y atender las necesidades y preferencias dietéticas de nuestros compañeros caninos para asegurar su salud y bienestar general.

