Las razones por las que los gatos se frotan contra sus dueños

Los gatos, al igual que los perros, son de los animales más populares que integran las familias, ya que su independencia, curiosidad y capacidad para adaptarse a diferentes entornos los convierten en compañeros ideales para muchos hogares. Además, su personalidad se ajusta bien a la convivencia con las personas, ofreciendo compañía y afecto. Sin embargo, muchas de sus conductas aún generan más preguntas que respuestas, como el hecho de que froten su cuerpo contra sus dueños.

En relación con este comportamiento de los felinos, el sitio web especializado Mundo Animal abordó el tema, explicando que el acto de frotar su cara y el resto de su cuerpo contra sus dueños está vinculado a diversas razones. Según mencionaron, este gesto puede ir desde una muestra de afecto y cercanía hacia las personas hasta un aspecto territorial, ya que los gatos suelen dejar su olor como una forma de marcar lo que consideran parte de su entorno o familia.

El gato se frota con sus dueños por varias razones

Cuando un gato se acerca para frotarse contra su dueño o le permite acariciarlo, está demostrando cariño y seguridad. Este gesto indica que se siente a gusto con su persona de más confianza y sabe que no lo va a lastimar; de lo contrario, se alejaría rápidamente. Además, el ronroneo es otra señal de tranquilidad, lo que sugiere que, en general, no le molesta la compañía de su dueño. Sin embargo, es importante no confiarse demasiado, ya que los gatos también pueden ronronear cuando están estresados. Por eso, es fundamental prestar atención a su lenguaje corporal para interpretar adecuadamente su estado emocional.

Es crucial recordar que, en la dinámica social del gato, él ocupa un rol jerárquico y a las personas que conviven con él las consideran como otro animal con el que comparte su espacio. Por ende, esta relación para él se basa en que esa persona le proporciona alimento y, a cambio, él le permite vivir en su territorio, por lo que comprender el rol dominante del gato es esencial para mantener una convivencia saludable. También, es muy habitual que los felinos manifiesten ellos mismos cuando quieran ser acariciados, cuándo quieran jugar, comer o, en general, cuándo están de humor para interactuar.

Territorialidad: uno de los principales motivos por los que el gato se frota contra su dueño

Los gatos son animales muy territoriales, y su hogar, que incluye no solo la casa, sino también los patios vecinos, es un espacio que consideran suyo. En la naturaleza, el hecho de marcar el territorio es esencial para su supervivencia, y en su casa, los felinos aplican el mismo principio.

Aunque es común pensar que los gatos solo utilizan sus glándulas anales para marcar, en realidad, tienen un repertorio más amplio. A menudo, frotan su cuerpo contra objetos que consideran de su propiedad, dejando su aroma característico en cada rincón, lo que incluye también a sus humanos.

La delimitación del territorio es una tarea que los gatos toman muy en serio. No solo marcan visualmente al rasguñar muebles u objetos, sino que también emplean su propio olor. Esto se debe a que poseen glándulas en las almohadillas que segregan un aroma que identifica sus pertenencias. Así, cuando un gato utiliza sus uñas en superficies, no solo está afilándolas, sino que también está afirmando que esos espacios le pertenecen.

En el día a día, estas manifestaciones de cariño pueden ser interpretadas de diversas maneras. Cuando un gato masajea con sus patas, lo que en un principio puede parecer un gesto tierno es, en realidad, una forma de marcar su propiedad. Del mismo modo, al frotar su cabeza contra nosotros, el felino no solo está buscando afecto, sino también impregnarnos con su aroma.

