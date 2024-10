Qué tan saludable es el atún para los gatos

Escuchar

El momento en el que se decide adoptar una mascota es crucial que el dueño tenga herramientas de conocimiento para poder criar al animal de la mejor manera posible y garantizar su bienestar. En el caso de los gatos, se deben tener en cuenta -desde su nacimiento- las vacunas que deben aplicarles, los espacios que necesita y el alimento que le aportará nutrientes esenciales para vivir. En todo este marco, existen algunas comidas que, según el sentido común, serían buenas, como es el caso del atún. Sin embargo, ¿qué tan saludable es?

Existen alimentos que de alguna manera parecieran ideales para el gato, como lo es la leche o el pescado, pero los especialistas se encargaron de estudiar los pros y los contras del tipo de alimentación que se le da a este animal. En este sentido, muchos dueños se preguntan si el atún es un alimento apto para su mascota.

El atún no debe ser el alimento principal de un gato Unsplash

Según el sitio especializado Expertoanimal, “el atún es uno de los pescados más saludables, nutricionalmente hablando, ya que no solo aporta proteínas, sino también grasas beneficiosas para la salud del gato”. A su vez remarcan que, a pesar de que a los gatos les guste, no se trata de una vía libre para darle cualquier tipo de atún. Si bien es cierto que pueden comer pescado, la inclusión de este alimento debe darse de manera cuidadosa y no debe ser el principal alimento de su dieta.

Muchos dueños se dieron cuenta de las reacciones de su gato al alimentarse con atún, pero, ¿cuál sería el problema? El atún enlatado. Esta sería la peor manera de suministrarle este alimento rico en nutrientes. Según el sitio especializado, son tres los aspectos negativos.

Su contenido de mercurio . El atún en lata contiene este metal pesado que es tóxico y que puede afectar al sistema nervioso si se consume de manera excesiva.

. El atún en lata contiene este metal pesado que es tóxico y que puede afectar al sistema nervioso si se consume de manera excesiva. Bisfenol A o BPA . Este alimento en lata contiene este otro tóxico, cuyo efectos todavía se estudian por la ciencia. Esto puede alterar el bienestar del animal.

. Este alimento en lata contiene este otro tóxico, cuyo efectos todavía se estudian por la ciencia. Esto puede alterar el bienestar del animal. Sodio. Su alto contenido en sodio puede comprometer la salud general del gato.

Una lata no puede afectar de manera significativa al gato, pero hacerlo de manera regular sí. En este sentido, es mejor optar por otras opciones, aunque su consumo debe ser moderado. La opción menos viable es que el atún sea crudo, producto de una pesca fresca, lo cual no está al alcance de todos.

Una opción es utilizar el atún congelado, que primero debe descongelarse y luego ser cocinado ligeramente antes de dárselo al gato. Lo importante acá es que no quede tan cocinado como si fuera para una persona.

El atún se debe servir una vez cada tanto al gato Unsplash

En resumen, el atún no es un alimento malo para el gato si es que se le da en ocasiones especiales. El gran problema es cuando se acostumbra a la mascota a este producto y, peor aún, cuando se trata de su versión enlatada que contiene algunos tóxicos que pueden alterar su salud.

Antes de tomar la decisión de incorporar o quitar un alimento de la dieta del gato, lo ideal es consultar con un veterinario.

