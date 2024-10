Pía Scarnato: quién es la tik toker que se hizo viral con un video que “desarmaba” su cuerpo y hoy tiene millones de seguidores

Hace un año y medio, Pia Scarnato decidió mudarse sola. Nos recibe en su hogar, un espacio impecable, y antes de comenzar la charla, aclara que el orden del lugar es excepcional, producto de nuestra visita. En su living, que también es su oficina, Pia planea, graba y descansa, una rutina que sigue con la misma naturalidad con la que suma seguidores en las redes. Con un millón de seguidores en Instagram, dos millones en TikTok y 800 en YouTube, Pia es una creadora de contenido que ha conquistado a una audiencia masiva, a pesar de que nunca se lo había propuesto como una carrera.

Pia Scarnato

El desembarco de Pia en las redes fue en 2020, en plena pandemia. “Estaba en el último año de la escuela y me aburría mucho. Siempre tuve la idea de crear videos, incluso armaba guiones en las notas de mi celular, pero nunca los compartía porque me daba vergüenza y no encontraba un espacio donde sentirme cómoda”, recuerda. Esa búsqueda de un lugar para expresarse la llevó a TikTok: “Cuando empezó, y fue el auge durante la pandemia, todos se mostraban porque nadie te conocía. Arrancás con cero seguidores, no tenés ningún conocido como en Instagram”, explica.

Los primeros pasos en TikTok no fueron simples. “Empecé subiendo un poco de todo, fue progresivo. No es que el primer video que subí fue un boom”, cuenta Pia. Desde sketches de humor hasta bailes y personajes, su contenido fue variando hasta encontrar su estilo propio. “Hacía videos de humor, baile, tipos de personajes, personas jugando al Uno o al Tutti Frutti. Tuve la suerte de que mi hermano es editor, entonces cuando le dije que quería hacer guiones y todos estos personajes, él me ayudó a transformarlos en videos”, recuerda con gratitud.

El boom de Pia

Pia Scarnato

El video que cambió todo fue uno en el que, mientras Pia bailaba, las partes de su cuerpo parecían “desprenderse”. “Es extraño, pero llama la atención”, dice entre risas. La edición, a cargo de su hermano, fue meticulosa: “Se pasaba horas recortando cada parte de mi cuerpo en Photoshop y armando todo en el video. La gente se quedaba mirándolo, se preguntaban cómo lo hacíamos”.

Sobre el éxito en las redes y el paso de hobby a trabajo, Pia admite que al principio no lo veía como una opción laboral. “Disfrutaba mucho hacerlo. Mi rutina en la cuarentena era levantarme, pensar ideas, guionarlas y luego grabar todo el día con mi hermano. Él se iba a editar y yo seguía pensando ideas hasta la madrugada”, detalla.

Le preguntamos qué significa ser “tiktoker” para ella, y su respuesta es clara: “Creo que es alguien que tiene relevancia en TikTok porque de alguna forma llama la atención con su contenido, ya sea de entretenimiento, cocina o lifestyle. Se convierte en un trabajo cuando empezás a tener seguidores y trabajar con marcas”, dice, consciente del poder de su presencia en redes.

El living de su casa, su “oficina”, es el lugar donde pasa la mayor parte de su día. “Guiono, grabo, viene mi hermano y me ayuda. Después de grabar, ordenamos todo”, explica. Este mismo espacio es también su refugio personal: “Acá también duermo la siesta y miro series”, agrega.

Objeto personal

Pia Scarnato

Entre los objetos de su casa, uno tiene un significado especial: su bata beige. “La amo. Desde que me levanto, me la pongo. Uno de mis personajes siempre la lleva, el personaje de ‘La mamá’. Es su uniforme, la define”, confiesa.

Antes de finalizar, le preguntamos sobre un detalle que puede parecer trivial, pero es clave en la vida digital: ¿cómo se llama su red de Wi-Fi? “Se llama ‘Pionono Wi-Fi’ porque mis hermanos y mi novio me ponen muchos apodos, y uno de ellos es Pionono. Apenas me mudé, me puse a pensar en el nombre de la red. Para mí es súper importante identificar tu casa con un buen nombre en el Wi-Fi”, asegura, divertida.

Finalmente, Pia deja un mensaje para quienes sueñan con incursionar en las redes sociales, pero no se animan: “Que no los frene el qué dirán. Cuando empecé, recibía comentarios burlones. Hoy miro para atrás y pienso: menos mal que no les di bola. Si quieren arrancar, que se animen y confíen en ustedes”, concluye.

Pia Scarnato es, sin duda, una joven que ha sabido encontrar su voz en el vasto universo digital, donde la autenticidad sigue siendo la clave del éxito.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.