TIP AMEX PLATINUM Descubrí los restaurantes emblemáticos de la región de la mano de Amex Platinum.

Si sos cliente podés recibir asesoramiento o realizar tus reservas para cualquier restaurante a través de Platinum Concierge Services1 comunicándote para socios The Platinum Card al 4310-3636 opción 3, o desde el interior al 0-800-888-3636, todos los días las 24 horas.

Para socios The Corporate Platinum Card podés hacerlo al 4378-6015 o desde el interior, sin cargo al 0-800-333-0984 todos los días las 24 horas.

1) BENEFICIO VÁLIDO PARA THE PLATINUM CARD Y THE CORPORATE PLATINUM CARD EMITIDAS Y ADMINISTRDAS POR AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PLATINUM CONCIERGE SERVICES PARA THE PLATINUM CARD CONSULTE EN: https://www.americanexpress.com/ar/beneficios/the-platinum-card/ Y PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE THE CORPORATE PLATINUM CARD CONSULTE: https://www.americanexpress.com/es-ar/negocios/tarjetas-corporativas/tarjeta-platino-corporativa/?inav=ar_menu_card_corporate_platinum