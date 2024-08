“Tomen mi corazón”. La entrañable relación entre Ashton Kutcher y su hermano gemelo, que nació con parálisis cerebral leve

Michael Kutcher nació cinco minutos después que el actor y el vinculo entre ambos fue inquebrantable, aunque tuvo sus altibajos

Desde chico, y durante años, a Ashton Kutcher la culpa, disfrazada de duda, lo perseguía: “¿Cómo pude tener tanta suerte? Mi hermano nació con una lesión cerebral, luego tuvo un trasplante de corazón y después un coágulo de sangre... Pero a mí no me pasó nada de eso”, comentó hace un tiempo Ashton en el programa The Checkup del Doctor David Agus, en Paramount+. Y habló sin vueltas de su relación con su hermano gemelo Michael, quien padece parálisis cerebral.

El actor, protagonista de El efecto mariposa, reconoció que esta situación lo marcó profundamente. Sin embargo, después de una charla con su hermano, su visión cambió. Ashton tenía 20 años y se había mudado de su Iowa natal a Nueva York para trabajar como actor y modelo, cuando su hermano fue a visitarlo y le dijo: “Mike ‘cada vez que sientes lástima por mí, me estás menospreciando. Esta es la única vida que he conocido, así que dejá de compadecerte por lo único que tengo’”, contó el actor.

Christopher Ashton y Michael Kutcher contaron su historia en el programa del doctor David Angus The Checkup (Foto: Paramount)

El nacimiento de Michael y Ashton fue una gran sorpresa para sus padres, Diane y Larry. “Nuestra madre no sabía que esperaba gemelos, en la primera ecografía solo vieron a uno”, cuenta el actor. El día que nacieron, Michael llegó cinco minutos después de Ashton. Las diferencias entre los dos bebés eran evidentes: Ashton pesaba más de cuatro kilos, mientras que el pequeño Michael apenas alcanzaba un kilo ochocientos gramos.

Los médicos dudaron de la supervivencia del gemelo de Ashton. “Mis padres realmente no sabían si sobreviviría esa primera noche”, comentó Michael en una entrevista en 2015 con Great Day de KCW. Y contó que pasó un mes internado en el hospital. El gemelo de Ashton nació con una parálisis cerebral leve que con el tiempo se hizo más evidente. “Fue a los tres años cuando mi madre se dio cuenta. Observaba que Ashton se desarrollaba a un ritmo mucho más rápido que yo”, relató Michael. “Tenía lentitud, me faltaba algo de habilidad motora, y mi habla era diferente. Realmente podía notar que había diferencias. Me estaba quedando atrás”, cuenta. A esa edad, a Michael le diagnosticaron un caso leve de parálisis cerebral que afecta su lado derecho, su movilidad y su visión.

Christopher Ashton y Michael Kutcher nacieron el 7 de febrero de 1978 en Cedar Rapids, Iowa. Bengochea Constanza (Redactora Soft News)

A los 3 años, Michael Kutcher fue diagnosticado con parálisis cerebral.

Aun así, los padres se esforzaron por criar a ambos en un ambiente familiar donde se sintieran iguales. Diane y Larry le inculcaron a Michael la importancia de confiar en sí mismo y se enfocaron en destacar sus otras habilidades. Ashton, por su parte, asumió un rol protector, siendo su mayor apoyo de su hermano frente a las dificultades que enfrentaba con sus compañeros en la escuela.

En una entrevista con el programa Today, Michael reveló que Ashton solo accedía a quedarse a dormir en la casa de un amigo si su hermano gemelo también estaba invitado. “La mayoría de las veces aceptaban, pero en ocasiones decían que no, y él respondía: ‘Bueno, entonces no voy’”. Hasta llegó a pelear por él. “Quería que me trataran con respeto, y eso significó mucho para mí”, contó Michael.

Ashton y Michael Kutcher en su adolescencia.

Los hermanos tenían un lazo indestructible. A tal punto que, a los 13 años, Asthon estuvo a dispuesto a quitarse la vida para intentar salvar a su hermano. A Michael le habían diagnosticado un problema cardíaco, su corazón era demasiado grande y requería un trasplante urgente para poder sobrevivir. Solo le quedaban cuatro semanas de vida si no se encontraba un donante. Durante ese tiempo, Ashton estuvo en el hospital y no se separó de su hermano. Uno de esos días les dijo a sus padres: “Tomen mi corazón” y momentos después su padre lo salvó cuando intentaba tirarse por el balcón del hospital donde estaba internado Michael.

Contra todos los pronósticos, Michael se salvó. Apareció un donante y logró recuperarse. Sin embargo, dos años después, desarrolló un coágulo de sangre y tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto.

Michael aboga por la concientización sobre la parálisis cerebral

La adolescencia no fue fácil para los hermanos debido a la separación de los padres los chicos vivieron una etapa de confusión y conflicto. Ashton empezó a tener problemas, hasta llegó a ser arrestado por intentar robar en la escuela. Buscando un escape, se volcó en el deporte y pronto empezó a incursionar en la actuación.

Al terminar la escuela, Ashton fue a la universidad para estudiar Ingeniería Bioquímica con el fin de encontrar una cura para la enfermedad de su hermano gemelo. Aunque completó la carrera, nunca llegó a ejercerla, porque su trabajo como modelo comenzó a ser muy lucrativo. Fue en ese tiempo cuando los hermanos empezaron a distanciarse. Michael sintió celos de su éxito y el reconocimiento que recibía Ashton, y eso afectó la relación. “Hubo un momento en el que noté que él recibía más atención que yo, y eso me hizo sentir celoso”, admitió.

Sin embargo, el verdadero distanciamiento ocurrió en 2003, cuando Ashton, ya convertido en un famoso actor, mencionó por primera vez ante las cámaras la enfermedad de su hermano. Eso llevó a que ambos se separaran durante dos años.

Michael Kutcher y Ashton Kutcher son hermanos gemelos

Michael contó que la situación lo enojó mucho, le había pedido a su hermano que no hablara de su enfermedad y que el sentir compasión por él lo que lo hacía sentirse inferior. El actor le reconoció que se había equivocado, que creía ayudaba a su hermano y otras personas al hablar sobre la enfermedad. Con el tiempo, Michael cambió de opinión.

“Me hizo el mayor favor que podría haber hecho por mí. Estaba preparado para compartir mi historia y sabía que, gracias a mi hermano gemelo, podría llegar a muchas personas”, afirmó Michael, que trabaja como portavoz de la Cerebral Palsy Foundation. Actualmente Michael Kutcher vive en Denver, Colorado, estudió administración de empresas y está felizmente casado y tiene tres hijos. En su tiempo libre disfruta de pasar tiempo con su familia, viajar y jugar al golf.

Ashton Kutcher y Mila Kunis están casados desde 2015

Ashton Kutcher y Mila Kunis junto a sus hijos Wyatt (9) y Dimitri (7) en un partido que jugaron las Indiana Fever con Los Angeles Sparks en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Desde ese entonces, el vinculo entre los hermanos se fortaleció. Aunque Ashton también debió enfrentar sus propios problemas de salud: en 2019 el actor padeció vasculitis, una enfermedad autoinmune. “Tuve una forma extraña de vasculitis, que destruyó mi visión, mi audición y mi equilibrio”, contó en el programa de National Geographic Running Wild With Bear Grylls: The Challenge.

En su cuenta de Twitter también aclaró: “Me recuperé completamente. Todo bien. Sigo adelante. Nos vemos en el maratón de Nueva York de 2022″. A pesar de dura experiencia, que le llevó un año en recuperarse, el actor asegura que no dejará que los desafíos de la vida lo derroten. Según él, ver los obstáculos como retos superables puede resultar incluso divertido. “Cuando lo asumes, empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”.

Asthon se encuentra casado con la actriz Mila Kunis, con quien tiene dos hijos. La pareja se conoció en el set de That ‘70s Show cuando ambos eran solo adolescentes. Aunque debieron pasar varios años para que estuvieran juntos. En 2005, Ashton se casó con la actriz Demi Moore, pero el matrimonio terminó de manera escandalosa con acusaciones de infidelidades del actor. Mientras tanto, Ashton y Mila eran amigos, aunque ella lo amaba en secreto desde el primer momento en que lo vio. Tras recorrer un largo camino juntos, desde el 2014 forman una de las parejas más sólidas de Hollywood.

