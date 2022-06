Boleta única, Marta, otro camino

Boleta única

¿Cuál será el motivo por el cual Cristina Kirchner y Alberto Fernández no quieren que se instaure la boleta única? ¿Será acaso que no saben el costo de la impresión de las boletas partidarias, o que, con la boleta única, la posibilidad de fraude se limita sensiblemente? De la misma forma que intentan recusar, amedrentar y destituir a los jueces que investigan a la vicepresidenta y a muchos de su entorno, ahora van contra la boleta única. En la campaña 2019 se gastaron 185.000.000 de pesos en las boletas electorales. Con la boleta única se podría bajar el costo a 18.500.000 de pesos, aproximadamente, es decir, habría un ahorro para el país de 166.500.000 de pesos. ¿Es posible gastar esa cifra, que no tenemos, porque es con deuda que la pagamos, solo por caprichos u oscuros intereses? Hay gente que se muere de hambre, por falta de agua en el norte del país, cada vez vemos más personas durmiendo en las calles y estos legisladores, sin ética ni moral, siguen dilapidando el dinero que no tenemos. Y de paso quisiera informarles al Presidente y a la vicepresidenta que la inflación se combate únicamente gastando menos de lo que se recauda, no inventen un control de precios o la extorsión a los productores. Ustedes generaron la inflación gastando más de lo que recaudaron, y solo ustedes saben qué hicieron con el dinero que se recaudó. Que haya gente con hambre o sin educación con políticas de baja moral son pecados sin perdón.

Miguel Baghdasarian

DNI 8.537.176

Marta

Hace tiempo que la vemos durmiendo en el refugio, donde están los cajeros del Banco Nación. Durante el día vaga por el barrio y hace sus necesidades en el desagüe pluvial de Congreso y Cabildo. Los vecinos y los negocios le dan de comer, recibe alguna limosna, con la cual compra cigarrillos. Es una mujer rubia, más que vieja, avejentada, y con problemas psiquiátricos. Habla sola y agradece lo que le dan. Hace unos días mi mujer llamó al 108, de la Ciudad, para que la ayuden, nos pidieron información, pero al otro día, ella estaba ahí, sola, siempre sola.

Sus ojos celestes miran sin ver. Ahora que llegó el invierno, los vecinos le dieron ropa de abrigo. Igual, ella sigue durmiendo junto a los cajeros electrónicos del banco. Una mañana fui temprano a sacar dinero y la encontré. Detrás de mí, llegó la policía, un chico y una chica de la Policía de la Ciudad. La llamaron Marta y le dijeron que se despertara, que tenían que limpiar el lugar porque en poco tiempo abriría el banco. Marta juntó los cartones que le sirven de colchón y sus trapos que la abrigan y salió rumbo a ninguna parte. Le pregunté a la joven policía si no era posible llevarla a algún lugar más cómodo, donde haya calor y comida. Me dijo que ella no quería, que no se la puede obligar.

No conozco el contenido de la ley de salud mental, por lo que no puedo opinar, pero les pido a los senadores y diputados que busquen una solución, para las personas de la calle. Son muchos, y son los heridos del sistema. Marginados de toda protección, pordioseros en la ciudad más rica del país.

Algo estamos haciendo mal.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Otro camino

Creo que es el momento de definir claramente la diferencia entre kirchnerismo y cristinismo. La vicepresidenta y su hijo Máximo usan y abusan de la aureola y el apellido que les legó el presidente Néstor Kirchner, cuyo recuerdo permanece en forma positiva en gran parte de los adherentes al peronismo y al FDT. De estar presente el expresidente Kirchner en la actualidad entiendo que el rumbo del país tomaría un camino alternativo, distinto al actual.

Eduardo Daniel Teubal

DNI 5.593.805

Dos riquezas

Atento a la falta de ideas en el Gobierno, la Argentina tiene dos riquezas productivas que pueden poner en marcha a nuestro país casi de un año a otro. Son la agricultura y Vaca Muerta. ¿Cómo se haría? Así: 1) Los agricultores argentinos se comprometen a sembrar 38 millones de hectáreas (como ya lo están haciendo). 2) El Gobierno elimina las retenciones, o sea, “precio lleno”. 3) Los agricultores retiran un 50% del producido en cosecha. Del otro 50%, 25% va a pagar los impuestos a las rentas y 25% se lo prestan los agricultores a un fideicomiso internacional (sin intervención del Estado). Números esperados, para facilitar cálculos. Todo soja: 38 millones de ha a 3 t p/ha a US$600 p/t = 68.400 millones de dólares. De los cuales: 34.200 millones retiran los agricultores para gastos y retiros; 17.100 millones quedan como pago de impuesto a las ganancias; 17.100 millones lo prestan los agricultores al fideicomiso internacional que pone en marcha acelerada Vaca Muerta, oleoductos, gasoductos etcétera.

Estas dos riquezas, sin la intervención del Estado, pueden poner rápidamente en pie a nuestra desvalida Argentina.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Genocidio armenio

Leí con placer el martes pasado el artículo de la periodista Diana Fernández Irusta donde menciona un film, Armenia, que recuerda el genocidio de ese país. Fue llevado a cabo por Turquía, y el primero efectuado en el siglo XX. Turquía no lo reconoció nunca oficialmente. Pero por suerte está el arte, que plasma realidades aunque sean dolorosas. El escritor austríaco y judío Franz Werfel escribió una voluminosa y emotiva novela, titulada Los 40 días del Musa Dagh, que detalla el horror de la deportación de habitantes armenios desde Estambul y otras grandes ciudades turcas, hacia ese monte cercano al Mediterráneo, para que buques de las potencias europeas en misión humanitaria los evacuaran. Los deportados iban a pie; la mayoría murió de hambre y sed en el camino. Werfel escapó de Austria para huir del nazismo, se refugió en Brasil, y allí escribió la mencionada novela, como advertencia humanitaria contra otros posibles genocidios en Europa. Fue profético...

Ariel Sánchez

DNI 5.950.908

