Cartas de lectores: Cuidar a la Argentina, promesa, usurpaciones

Cuidar a la Argentina

Es imposible estar orgullosos hoy de nuestra realidad como país. De la misma manera, es imposible no estarlo de nuestro glorioso pasado y de nuestro venturoso futuro. Volver a estar orgullosos de nuestra querida patria depende solo de nosotros, los votantes. Hace tiempo que no alcanza con decir: “Yo cumplo con mi patria porque pago mis impuestos”. Ahora debe decirse: “Yo cumplo con mi patria porque me comprometo a que las cosas cambien, porque hago escuela por el voto que nos ayudará a volver a ser una gran república, porque genero responsabilidad y conciencia en el futuro voto con aquellos que utilizan el “voto bronca” en las urnas y después se arrepienten cuando ya es tarde y esconden la mano de la urna. En fin, para volver a estar orgullosos de nuestro país y permitir que gran parte de los jóvenes que se fueron decepcionados quieran volver, debemos trabajar todos. Hay que entender que la recuperación llevará mucho tiempo, porque fue enorme el daño realizado. No hay lugar para los tibios. En agosto se presentará una nueva batalla, con el voto como único armamento. Si queremos ganar la guerra de la democracia y la república y que vuelvan la paz, la seguridad, el trabajo y la verdadera justicia social al país, todos los votantes de bien debemos combatir el populismo y la corrupción, el enemigo que nos hizo retroceder muchos pasos hacia atrás con la pobreza, fruto de la venalidad y el cinismo de algunos políticos.

¡Luchemos por la Argentina que se viene! La Argentina es de todos. Tuya también. Cuidala.

Mauricio Maurette

Promesa

Quiero agradecer al Presidente por bajar su candidatura a un nuevo mandato. Ha cumplido con la primera promesa electoral: devolver la alegría a la gente.

Gustavo Gil

Usurpaciones

La lectura del artículo sobre las usurpaciones en Santiago del Estero de la edición del 22 abril no puede más que dejar conmovido al lector. Cómo es posible que la autoridad de aplicación cierre los ojos, que ni la policía ni la Justicia intervengan ante tamaño atropello. ¿Dónde está el gobierno nacional? ¿O es que es cómplice de tamaña injusticia, como también está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y la Patagonia?

Estos productores ven perder su propiedad y además son agredidos. Es de esperar que el futuro gobierno, si es de otro signo, intervenga de urgencia y desaloje por las buenas o por las malas a los intrusos.

Mario Josovic

La afiliación gremial

Leo un titular que reza: “Gerardo Martínez se juega por Massa”. Me quedo pensando y repensando, masticando sin poder deglutir… Si yo fuera miembro del gremio liderado por este señor (y de otros similares), ya me estaría desafiliando, porque: 1) entiendo que los gremios representan a todos los afiliados; 2) no todos los afiliados son simpatizantes de Massa.

¿Estas declaraciones y actitudes no son una falta de respeto hacia los trabajadores de ese sector?

Teresa Vírgala de Arijón

Domicilio

Nos engañaron. Nos hicieron creer que eran buenos y diferentes, y terminaron haciendo lo que hacen todos los políticos ambiciosos. En una entrevista radial, Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno de la ciudad, intentó justificar su domicilio diciendo que hace años que lo tiene en CABA. Él tiene una propiedad en Vicente López, localidad de la que es intendente “con licencia”. Si le va mal en CABA, volverá a Vicente López. ¿Y qué domicilio va a tener entonces? ¡Qué desilusión!

María Silvia Marzinelli

Despotismo salteño

No hace falta explicitar sobre la crítica situación institucional, económica, política y social del país; se vive a diario, se percibe en la calle y está en la tapa de todos los medios. Ahora bien, hay realidades similares de las que no se habla y son tan graves como la nacional. La provincia de Salta desde hace 28 años es gobernada por un mismo grupo de poder, que cambia de carátulas, pero mantiene los mismos personajes, con cargos que se heredan y designan a dedo. Los medios de comunicación están comprados por una millonaria –y no investigada– pauta oficial, y la Justicia yace tuerta sin siquiera un mínimo amague de imparcialidad, constituyéndose como parte de la coraza cómplice de este corrupto ecosistema que utiliza fondos estatales para campañas personales, partidarias y proselitismo político.

La sociedad padece una realidad sin proyección ni servicios básicos como el agua o la salud pública, mientras sus recursos se pierden en las porosas manos del sistema o son despilfarrados por una pésima administración provincial y municipal.

David San Román

Suena igual

Milei igual a “Mi ley”, suena lo mismo. Para pensar.

Ana Braceras

Discusiones internas

Buena parte de la prensa se muestra escandalizada porque los intercambios entre los candidatos de la oposición exponen abiertamente sus diferencias. Argumenta que estas discusiones internas están lejos de los intereses de la gente, denostando el debate público y descarnado entre los referentes de la oposición. Esto revela, a mi juicio, en el mejor de los casos, inmadurez política y, en el peor, un oscurantismo medieval. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer a quienes vamos a votar en su real dimensión y que no nos vendan falsas imágenes políticamente correctas.

No queremos que nos impongan más candidatos ni representantes totémicos a quienes venerar.

María Isabel Di Biasi

En la Red Facebook

Hay 755 partidos políticos en todo el país y más de 200 en trámite para ser reconocidos

“En busca de ingresos extraordinarios y sin trabajar... ¡sin palabras! Ojalá tuvieran la capacidad de unirse, trabajar y gestionar por y para el pueblo”- Estela Mazzucco

“Todos quieren vivir del Estado. ¡Vergonzoso!”- Gladys Mabel Largo

“Y... ser político es muy redituable”- Moisés Alberto Monzón

