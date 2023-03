Cartas de lectores: Cultura del trabajo, destrato, Bukele

escuchar

Cultura del trabajo

Es lamentable comprobar la pérdida de lo que solía llamarse la “cultura del trabajo”. En la zona de la avenida Pueyrredón entre Santa Fe y Córdoba, pueden verse en varios negocios carteles solicitando empleados que permanecen durante meses. Dado que constantemente circulan vendedores implorando que les compren para dar de comer a sus hijos, suelo comentarles sobre los trabajos que se ofrecen en los alrededores, como una posibilidad de mejorar su situación. Lamentablemente la respuesta generalizada es: “Con lo que me dan y las changas junto para el guiso y me voy”; “no tengo horario y nadie me manda”.

Compruebo así que esta forma de vida, instalada en la sociedad desde hace tiempo, será muy difícil de revertir. Ojalá sea prioridad de la política tratar de recuperar la cultura perdida, educando en la importancia de “ganarse el pan”, que dignifica, y no en la obligación de recibir, que condiciona y somete.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Destrato

Muchos han condenado el maleducado destrato del Presidente a dos indefensos jueces de la Suprema Corte en su discurso de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no es el primer caso de escrache público en esas circunstancias. En 2007, en su primer discurso como presidenta, Cristina Kirchner utilizó esa misma deleznable práctica con el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, quien estaba allí sentado como invitado a la asunción del mando de la nueva presidenta. Dijo la señora Kirchner: “Quiero también agradecer la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Quiero decirle que esta situación que hoy atravesamos no nos es imputable. Porque, más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el Tratado del Río Uruguay al instalar las pasteras”.

Esto demuestra que la patotería y la mala educación son intrínsecas al kirchnerismo y no patrimonio exclusivo de Alberto Fernández.

Raúl Capurro

DNI 7.594.241

Bukele

Respecto de las acciones llevadas a cabo contra integrantes de las maras por el presidente de El Salvador Nayib Bukele, elegido legítimamente por el electorado de su país, realmente mucho me preocupa lo dicho por (HWR) Human Rights Watch respecto de las violaciones generalizadas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, faltas graves al debido proceso, torturas y otros maltratos por parte de las autoridades del país. Yo me pregunto: ¿nada dice HRW sobre las mismas atrocidades que cometen los integrantes de las maras, incluso las muertes que genera su accionar? Hay que darse cuenta de que esto se ha convertido en una guerra, y como tal hay que tomarla. O no existen los derechos humanos que tanto defienden para todo el resto de las personas de bien, que son gran mayoría. Abran los ojos.

Eduardo Labanca

ealabanca@yahoo.com.ar

Massa, The Best

Este gobierno reprogramó la deuda externa para futuros gobiernos, también lo hizo con el FMI y ahora, en una jugada maestra, Massa patea los vencimientos de deuda en pesos para el futuro gobierno (en forma ruinosa para las arcas públicas, con triple garantía, intereses altos, con seguro de cambio y convertibles a deuda con el BCRA). ¿No merece el premio The Best, como ya lo ganaron Messi, Dibu Martínez y la hinchada argentina?

Cristina Sánchez

cristinalilitasanchez@gmail.com

Dislates

En mis 84 años de vida han pasado numerosas presidencias, algunas elegidas, otras de facto, y he registrado cómo los presidentes eran elogiados o criticados duramente (en la mayoría de los casos) por la ciudadanía y los medios. Sin embargo, no recuerdo haber presenciado anteriormente las críticas satíricas y burlonas con que se trata al actual presidente en razón de sus dislates, relatos fantasiosos y errores en que incurre. Cómo ha desprestigiado la institución presidencial.

Jorge A. Blaquier

DNI 4.289.633

Un día en La Plata

1/3/23. Por la mañana me doy cuenta de que me quisieron robar los caños de gas del medidor que está en la vereda. Tengo que comprar una reja. Hace semanas, meses, años que hay problemas con el agua. Llamo a ABSA para hacer el reclamo número mil, me atienden y me cortan. En algún momento del día sale un hilito por un canilla que está cerca del piso, hay que aprovechar entonces para llenar la mayor cantidad posible de baldes, porque en un rato ya no sale más. Tuve que comprar una cisterna, bomba y dos tanques para almacenarla, y compro bidones para consumo. Hay baja tensión de luz, suena continuamente el protector de la heladera que tuve que comprar para que no se queme. A las 3 de la mañana suena la alarma vecinal que compramos con los vecinos de la cuadra: prendieron fuego el auto de mi vecina, que estaba estacionado en la puerta. A las 6 de la mañana suena el despertador: hay que ir a trabajar para comprar todo lo que ya pago en servicios de agua, luz y seguridad porque el Estado no funciona.

Celia Sala Crist

DNI 18.343.804

Hospital Italiano

Quiero compartir mi gratitud por la atención médica y humana que recibí durante mi internación en el Hospital Italiano, donde fui recientemente operada de la columna por el doctor Marcelo Gruenberg y su equipo médico, integrado por la doctora Victoria Barbaglia, el doctor Gonzalo Kido y el doctor Molho. También agradezco la eficiencia de su secretaria, Sandra Travanut, y a todo el equipo de enfermería y mucamas. En esta Argentina tenemos un hospital que hoy es considerado el mejor de Sudamérica, donde trabajan personas muy valiosas y profesionales, que solo hay que descubrirlas.

Patricia Modern

DNI 9.996.208

