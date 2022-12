Cartas de lectores: Deuda desde 1994, intento desesperado, argumento falaz

escuchar

Deuda desde 1994

La decisión del gobierno nacional de desconocer lo dispuesto por la Corte Suprema es una muestra más de la mediocridad de nuestros gobernantes. El Gobierno no tiene potestad para semejante desacato, aunque luego diera marcha atrás y anunciara el pago con bonos. Puede apelar, pero no puede desconocer, no está entre sus facultades esto último. Los fondos nos son del Gobierno, son de los argentinos, y la Corte decidió en este caso que no eran de la provincia de Buenos Aires, sino de CABA. En realidad, esta situación se genera pues todos los gobiernos, desde 1994 hasta ahora, desconocieron la cláusula transitoria de la reforma constitucional que obliga a definir una nueva ley de coparticipación federal. Mientras hagan jueguito para la tribuna y no trabajen por lo que la Nación necesita, no tendremos destino.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Intento desesperado

Después de la alegría popular por la conquista del Mundial y de la decidida determinación del equipo campeón para no ser utilizados políticamente, emergió la insólita y arbitraria decisión del Poder Ejecutivo respecto al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. Tras haber intentado, sin éxito, colonizar el Poder Judicial para conseguir la impunidad de Cristina Kirchner en sus causas de corrupción, la maniobra oficialista parece ser un nuevo intento desesperado para deslegitimar la Justicia. Si este fracasara –como todo parece indicar–, el presidente Fernández sufriría un nuevo deterioro en su ya escasa autoridad que lo inhabilitaría para intentar su reelección. También implicaría un serio perjuicio en las gestiones que realiza Sergio Massa para controlar la gravedad de la crisis económica y proyectarse políticamente como candidato del Frente de Todos. Aunque tampoco podría descartarse la intención de intentar un golpe de Estado populista, para destruir la independencia de poderes y convertir la República en una autocracia totalitaria al estilo de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Argumento falaz

El Presidente dijo que no podía cumplir con el fallo de la Corte Suprema que le ordena devolver a la ciudad de Buenos Aires los fondos que le fueron sustraídos para beneficiar a la administración del gobernador Kicillof. Afirmó que el fallo era de cumplimiento imposible. “No tengo la plata”, señaló. Primero que nada, quiero aclararle al Presidente que no es él el que no tiene la plata, sino, y en todo caso, su administración. Pero además se trata de un argumento falaz (uno más y van...), ya que lo que le tiene que devolver a la Ciudad es lo que, de manera inconstitucional, al decir de la Corte Suprema, le está dando actualmente a la Provincia. ¡Es la misma plata! ¿Cómo funciona entonces? ¿Para Kici la tengo, pero para “mi amigo Horacio” no?

Señor Presidente, por favor deje de intentar engañarnos y cumpla, aunque no le guste, con sus obligaciones institucionales.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Estamos juntos

Una de las cosas que más me emocionaron de este Mundial fue ver a este equipo en que cada uno valoraba y respetaba al resto. No hubo egoísmos, intentos de brillar individualmente… Todo se hizo con y para el equipo. Y probablemente eso fue lo que los llevó tan lejos.

Si pudiésemos aprender y tener esa actitud en la casa, la pareja, la familia, el trabajo, el barrio, el país y el mundo… seríamos más felices y viviríamos con más justicia. Porque aun en los momentos de fracaso y error (como le ocurrió a la selección) nunca nos sentiríamos solos…

La vida va y viene, te da y te saca, te pone en la cima y luego en el pozo más profundo… La diferencia solo ocurre cuando alguien te tira una mano y te dice: “En esta estamos juntos”.

¡Felicidades, Argentina!

María Laura Aued

DNI 27.287.873

Irresponsabilidad

Con los antecedentes vividos en el velatorio de Maradona, en noviembre de 2020, cuando solo la habilidad de la Casa Militar pudo salvar la integridad de la Casa Rosada de vándalos organizados y el posterior avance de los casos de Covid como consecuencia del amontonamiento de la gente, el Gobierno en forma irresponsable decretó recientemente feriado nacional impulsando al mismo tiempo las concentraciones y aglomeraciones para recibir a la gloriosa selección nacional. Los desmanes estuvieron a la orden del día, robos, depredaciones, vandalismo incluso sobre bienes públicos imprescindibles, como las ambulancias. Todo para lograr lo que finalmente no pudo, asociar el éxito de la selección con el Gobierno. Y el Covid, nuevamente feliz por esta decisión, avanza implacable. Lamentable.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Dibu

Emiliano “Dibu” Martínez arriesga perder su premio como mejor arquero del Mundial, pero no puede poner en riesgo la consideración de Argentina como ejemplo de buen fútbol. Debe pedir disculpas públicamente por su grosera actitud, y si no lo hace de inmediato, la AFA debe sancionarlo. De lo contrario, nos haríamos cómplices de dicha deshonrosa conducta.

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

Cortes de luz

En Manzanares, Pilar, cada vez que llueve (poco, mucho, con o sin viento, con rayos o no), la electricidad se corta rápidamente.

A los señores de Edenor: si en el gobierno de Macri esto no sucedía, ¿qué pasó? ¿En poco tiempo se pudrieron los cables? ¿Explotan los transformadores? Es llamativo que esto suceda siempre cuando cae “una gota”. Señores de Edenor, la electricidad en pleno siglo XXI es indispensable.

Cobrar cobran siempre, pero su servicio es deplorable. Escribo esto a la luz de una vela, y los intimo a que el servicio –que pago puntualmente– funcione.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

En la Red Facebook

El 51,7% de los argentinos recibe algún tipo de ayuda social

“Se tienen que empezar a quitar esos planes. Solo dejarlos a quienes realmente les hagan falta. Tiene que haber un Estado de verdad y no que busque clientelismo”- Seba Oliva

“Al paso que vamos el país terminará como Formosa o Santiago del Estero, un 70-75% de la población viviendo del Estado, votando al feudo gobernante y sin posibilidad de cambiar de gobierno, y sus votantes, en la miseria”- Alejandro Brickmann

