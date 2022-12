Cartas de lectores: Federalismo, incumplimiento, guía

escuchar

Federalismo

Ahora resulta que defienden el federalismo los gobernadores que apoyan al gobierno nacional en su intento de quitar a una jurisdicción, en forma unilateral, una parte de los fondos de la coparticipación. Si lo mismo se hiciera con sus provincias, seguramente pondrían el grito en el cielo e irían a golpear la puerta de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación que hoy desconocen. Una vez más, se imponen intereses partidarios por encima de las instituciones de la república y se genera, en este caso, un federalismo absolutamente distorsionado.

Juan Ignacio Casadellá

Incumplimiento

Gran revuelo genera la decisión del Presidente de no acatar el fallo del alto tribunal sobre los fondos conculcados a la CABA. La Anses no da cumplimiento a ninguno de los fallos de la Corte Suprema sobre los juicios por el caso Badaro, y somos miles los jubilados con sentencia firme de la Corte para el ajuste de nuestros beneficios jubilatorios, y la Corte nada hace al respecto. ¿Hará lo mismo con el Presidente?

Roberto Arostegui

Guía

La Argentina, más que una grieta, tiene dos realidades, dos modos de ver la vida que chocan entre sí. Una es la Argentina del esfuerzo, del trabajo, del respeto por el otro, de los valores y el compromiso, del cuidado de lo propio y de lo ajeno, del respeto a las leyes y a lo comunitario. La otra es la Argentina de las masas que se mueven al son de un Estado que no valora el esfuerzo, que no conduce sabiamente a educar en valores al ciudadano al que le ofrece acceder al desborde, lo justifica y no le exige que cumpla con las mínimas reglas del respeto hacia él mismo y hacia los demás. Promoviendo así un grupo de transgresores que creen que tienen derecho a romper con las reglas y con lo se les cruza, no respetar lo que es comunitario, que no ven en el trabajo y el esfuerzo la satisfacción personal.

Necesitamos un presidente capaz de guiarnos por el camino de la coherencia, el respeto, la camaradería, el esfuerzo y que despierte y saque lo mejor de cada uno, como hizo Scaloni con la selección, y lleve al gran equipo que es la Argentina al triunfo.

Viviana Goetz

Disculpas a Scaloni

Luego del título de campeón del mundo que obtuvo la selección de fútbol, hubo todo tipo de festejos -algunos totalmente desubicados-, los jugadores hicieron todo cuanto pudieron para mostrarse con la gente, etc., etc. Lo que no he visto ni oído hasta ahora es el pedido de disculpas de muchos periodistas deportivos a Lionel Scaloni.

Hay muchos videos y audios en los que se escucha a estos periodistas decir barbaridades y opinar en contra de la elección de Scaloni como técnico de la selección. Ahora están todos subidos al podio, alabando y diciendo lo excelente que ha sido su desempeño, desde la Copa América en adelante. Sería muy noble por parte de ellos que reconozcan su error y pidan sinceras disculpas por todo lo mal que lo trataron. A ellos los leen y escuchan millones de argentinos.

Yo soy uno de los que tenían dudas cuando eligieron a Scaloni, por su falta de experiencia, asumo mi error y le pido disculpas al técnico.

Horacio Mieres

Pago de impuestos

Cómo argentina me niego a que mis impuestos sean destinados a arreglar, limpiar, reponer, etc., los desastres perpetrados por los inadaptados que estuvieron el martes pasado en la bienvenida a la selección. Yo pago por educación, salud y seguridad, no para malgastar el dinero en holgazanes que seguramente reciben planes sociales, maleducados, irrespetuosos, mal empoderados y antipatriotas (porque no cuidan lo nuestro). Ya es hora de que las autoridades cuiden y valoren a las personas de bien. Como sigan así, se quedarán sin dinero y serán cautivos de esta clase de individuos.

Y no habrá Dios ni Papa ni Perón que nos salve.

Mariana Nicola

Inhumanidad

El caso del excabo salteño Julio Narciso Flores fue tratado por la nacion en agosto pasado, y también llegó a la televisión, a raíz de lo extenso de su huelga de hambre y de los atropellos que salieron a la luz, como la decisión de trasladarlo a un hospital neuropsiquiátrico para acallarlo, tan típico en la era soviética. Solo la intervención de cuatro diputados nacionales frenó esa locura y llevó al detenido a deponer su ayuno cuando ya entraba en una fase crítica, ante la expectativa de que fuera examinado al fin su pedido de, al menos, cumplir su injusta condena en su domicilio. Cuatro meses después, esa expectativa demostró ser vana. La sevicia de los magistrados no se puede creer. En particular la de la jueza María Claudia Morgese Martin, presidenta del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín. Es la misma jueza que en plena huelga de hambre, y viéndolo desmejorado, le avisó: “No le voy a conceder la prisión domiciliaria”. Esperó cuatro meses para denegar el pedido en medio de las Fiestas, confiando en que ya todos habrían olvidado. Pero no permitiremos que esto se olvide. La condena de Flores como presunto autor de crímenes de lesa humanidad cuando él tenía 19 años se apoya en suposiciones, testimonios que se contradicen y hasta un testigo que súbitamente lo identifica, después de cobrar en forma fraudulenta una indemnización por tercera vez. La parcialidad de estos juicios y el curro de los derechos humanos ya no pueden soslayarse. Como tampoco la inhumanidad de los supuestos humanitarios, que ya buscan entre lo más bajo del escalafón militar a quién acusar en estos juicios políticos de la venganza.

Mario Cabanillas

Presidente / Centro de Estudios Salta (CES)

