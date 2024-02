escuchar

Golpismo

Está claro que los kirchneristas, sus aliados sindicalistas y aquellos que quieren mantener la Argentina perdedora están haciendo lo imposible para que este gobierno caiga a la vista y paciencia del 56% que termina de votarlos. Si eso no es golpismo, ¿el golpismo dónde está?

Juan Manuel Peire

Provocación

Avergüenza e indigna el desempeño de nuestros diputados en el “debate” de la ley ómnibus. Además, es evidente la premeditada provocación de los sectores opositores tanto dentro como fuera del recinto. Quiero solidarizarme con los diputados agredidos, maltratados, insultados y escrachados por estar a favor del cambio. Y felicitarlos por el despliegue de paciencia y templanza.

Enrique Vidal Bazterrica

Maltrecho

De acuerdo con lo que vamos viendo y escuchando en el Honorable (alguien se acuerda de este término) Congreso de la Nación, la ley ómnibus entró como una uva rozagante y brillante y va a salir como una pasa de uva deshilachada y maltrecha.

¿En serio que tenemos los representantes que nos merecemos?

Gustavo Garavilla

¿Por qué ganó Milei?

¿Por qué ganó Milei? En el reino de Chocolate rompieron a martillazos la máquina donde con el dedo se daba el presente. El Banco Central anterior anuló las máquinas donde jubilados apoyábamos el dedo para dar fe de vida. ¿“Vivos” cobran hoy con esa tarjeta? ¿Milei anulará el absurdo contrato firmado por Alberto antes de irse para hacer nuevos DNI, que pagaremos 47 millones de inocentes, además de YPF?

Patricio Avellaneda

Precio de la nafta

El nuevo aumento de combustible de entre un 6 y un 7% a partir de febrero me lleva a plantear cuál es el real pensamiento económico del actual gobierno. El valor de la nafta súper en CABA sería de alrededor de US$0,70 por litro. Comparado con el valor del litro de nafta súper 95 en Uruguay, US$1,67, o los US$1,20 en Brasil, parece que sigue siendo bajo. Pero no se entiende por qué dentro del precio de la nafta argentina, la alícuota del impuesto Ticlgn será del 70% del precio. Se da una paradoja de propugnar un Estado liberal argentino mínimo, con mercado libre privado en todos sus aspectos. Entonces, ¿por qué seguir recaudando impuestos de forma tan desmesurada?

Alberto Gesualdi

Dos modelos de país

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la batalla de Caseros, en la cual Urquiza derrotó a Rosas. No solo se enfrentaban dos ejércitos, se enfrentaban dos modelos de país. Fue un cambio de época, que con el liderazgo de Urquiza y la Constitución de Alberdi comenzó una nueva Argentina. Nuevas ideas y nuevos hombres que en 30 años nos llevaron a los primeros lugares en el mundo. Muchas similitudes con la actualidad y alguna diferencia. Hoy las rivalidades se dirimen en las urnas y no en el campo de batalla.

Raúl Valdez

Agricultor propone

La siguiente es una sencilla propuesta que hago como simple agricultor: Eliminar las retenciones de todos los granos y reemplazarlas con anticipos a los impuestos de ganancias reforzados, también usando precios en dólares libres. Estos anticipos quedarán en dólares libres hasta su aplicación. De esta manera, el Estado se juntará con un monto mayor que con las retenciones y de una forma justa, y cumplirá con el deber de gravar solo las ganancias reales una vez producidas y no antes. Así los agricultores (alrededor de 200.000 productores) que hoy sembramos 37 millones de hectáreas cosechando 140 millones de toneladas, pasaremos a sembrar 52 millones de hectáreas sobrepasando las 230 millones de toneladas de cosecha, pues, al tener mayor rentabilidad incorporaremos tierras que antes no eran rentables y, además, aplicaremos más tecnología: riego, fertilización, etcétera. Señores políticos y representantes gremiales de nuestro agro, esta sencilla propuesta podría ser aprobada en próximas reuniones, logrando varios objetivos: 1) mayor producción de granos; 2) mayor ingreso fiscal que con las retenciones; 3) Estado cumpliendo con gravar solo las ganancias reales, vigilando los balances de los agricultores y alentándolos a emplear más tecnología y a sembrar mayor superficie.

Ricardo Olaviaga

Protestas en Francia

Recientemente me comuniqué con un amigo, productor lechero francés que participa en la protesta y los bloqueos en Francia. Están luchando porque no se les paga suficiente (a pesar de que cobran por litro de leche 38 centavos de euro), que están asfixiados por los impuestos (no tienen retenciones ni tipo de cambio diferencial) y se enfrentan a la competencia desleal del exterior. Cuando le comenté que aquí cobramos con mucha suerte $230 el litro de leche (equivalente a 18 centavos de euro) y si vendemos cereales nos castigan con retenciones que llegan al 33% del ingreso me dijo que no lo podía creer, que si esto pasaba en Francia seguramente los dirigentes agropecuarios estarían expulsados del país y los bloqueos serían interminables.

Remigio Ehrentraut

Parque Thays

He observado que durante enero han desaparecido gran parte de los cestos de basura (cilíndricos, construidos con perfiles metálicos negros), que fueron colocados durante el segundo semestre de 2023. Estos cestos estaban ubicados tanto en el Parque Thays como en la zona del techo del Centro de Convenciones Buenos Aires. Ahora quedan unos pocos y temo que los sigan sacando... Por otra parte, el pasto se está secando en zonas cada vez más amplias, porque el sistema de riego no está adecuadamente mantenido.

Pido la intervención del área responsable del gobierno de la ciudad para evitar el deterioro de ese espacio verde.

Liliana Punter

En la Red Facebook

Ley ómnibus. Los incidentes fuera del Congreso

“Que aprendan a vivir en el orden y el respeto”- Mabel Moreno

“Si vas a patotear a las fuerzas policiales... hay consecuencias, ¡ese es el mensaje que hay que aprender como sociedad!”- Fernando Javier Valladares

“Yo me equivoqué años anteriores en apoyarlos, pero utilizaron al peronismo para su propio enriquecimiento, lo usaron a Perón y dejamos que lo sigan usando”- Josefina Maestro

LA NACION