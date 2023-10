escuchar

Impunidad

Muy astuto Perón cuando decía que el camino a su retorno lo iban a preparar sus detractores. Con el candidato oficialista a un paso de ganar, el kirchnerismo está a punto de nombrar a sus jueces militantes para lograr el tan ansiado pacto de impunidad. Lo que no pudieron hacer en cuatro años lo harán en 15 días gracias a la inoperancia de la oposición. A los senadores opositores les pido que no se olviden de irse de vacaciones en el momento que corresponda. Cuando más se los necesitaba, han brillado por su ausencia. Que esta vez no ocurra lo mismo.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Nuevas alianzas

Es obvio que los dirigentes políticos no pueden imponer a los ciudadanos votar por determinado partido, pero eso no quiere decir que los partidos minoritarios no puedan concertar alianzas para ganar el balotaje. Esto es similar a lo que sucede en un sistema parlamentario, cuando las minorías pactan para formar gobierno. Para ello, resulta necesario negociar y pactar acuerdos básicos de gobernabilidad. El sistema les concede a las minorías la posibilidad de moderar a las minorías mayoritarias y, en algunos casos, cogobernar. Por eso considero válido que en este período se formen nuevas alianzas, de conformidad con las afinidades de los partidos en disputa. La neutralidad solo asegura un espacio en la oposición; las alianzas pueden cambiar el curso de la historia.

David Cordeviola

DNI 11.480.673

La Argentina decadente

La Argentina obtuvo, en estas últimas elecciones, su certificado de defunción. Un país potencialmente rico, arrastrado por la mafia peronista durante 80 años, en el peor momento sociocultural y económico de toda su historia, decide mayoritariamente, en un acto de suicidio colectivo, confirmar su extinción como país con posibilidades de razonabilidad y desarrollo. Poco importa a esta altura seguir analizando las archiconocidas razones que motivan el voto suicida de buena parte de la población, el hecho es que en esta elección ha desaparecido toda esperanza cierta de aspirar a un país normal. La mafia peronista ha convencido férreamente al argentino medio de que es la mejor opción, aun en la extrema pobreza e indigencia, con máxima inseguridad, ausencia total de educación y salud aceptables, un grado de corrupción de difícil comparación en el mundo y la manifiesta imposibilidad actual de desarrollarse trabajando. Era esta una oportunidad más, pero quizá la última, de encaminar nuestro destino. No solo no la hemos aprovechado, sino que hemos reafirmado nuestra voluntad de subdesarrollo acelerado. Se trata de un punto de inflexión a partir del cual la acelerada desintegración de la Argentina no deberá asombrarnos. La tristeza y desesperanza que embargan a miles de ciudadanos que deseamos un país digno y posible no se puede dimensionar aún en su verdadera magnitud, pero sin duda se verán reflejadas en las decisiones que cada quien vaya tomando en su propia vida para poder sobrevivir al naufragio venidero. Con razón, y a nuestro pesar, nuestros hijos buscan y seguirán buscando, cada vez con mayor celeridad, destinos que les permiten vivir una vida acorde con el esfuerzo realizado.

Pablo Matallana

DNI 12.472.747

Falta de combustible

El domingo 22 viajé al norte de Corrientes por la ruta nacional 14. Me llamó mucho la atención la cantidad de camiones de YPF cargados con combustible rumbo a Misiones. ¿Será que es más redituable para YPF exportar combustible a Brasil que abastecer el mercado interno? Mientras tanto, en la zona no conseguimos gasoil y en Posadas escasea la nafta.

¿Los usuarios? Bien, gracias.

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

Neutralidad

La neutralidad es la nada misma, la neutralidad es mirar para otro lado, es cobardía, vacío, indiferencia. La neutralidad es no salir de tu zona de confort, es no mirar más allá de tu ombligo. La neutralidad es no hacerse cargo, es abandono, es falta de coraje y de pasión por la Argentina. La neutralidad es hacer sin decir. Y hoy es traición a la patria.

Marta Lavalle

DNI 13.137.993

Pragmatismo

El balotaje del 19 de noviembre nos pone a millones de compatriotas ante la disyuntiva de elegir entre una opción clara como es el candidato del gobierno que nos trajo hasta este gravísimo estado de crisis, con altísima inflación, inseguridad insoportable, aumento de la pobreza y la indigencia, políticas permisivas para los delincuentes, etc., entre otras tantos males que el populismo acarrea y nos perjudica como país; y una opción nueva, que genera dudas por la imagen que proyecta su líder, pero que promete cambios reales y absolutamente necesarios ante tanta desidia populista que nos lleva al caos total. Seamos pragmáticos, la urgencia de la hora nos debe hacer ver hacia adelante olvidando rencores y solo pensando en el futuro de nuestros hijos y nietos.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Especie en peligro

Somos los argentinos, sin vuelta, una especie en perpetuo peligro de extinción. Solo que esa sempiterna potencialidad se nos ha vuelto, últimamente, de estricta actualidad. Quien estudie la realidad humana podrá captar esa fragilidad y ese peligro, puesto que por definición se ocupa del “otro” (con todas las dificultades, también lo vimos, que encierra esa categoría). Por supuesto siempre es más fácil descubrir fragilidades y peligros a lo lejos que en nuestra propia casa. Siempre la culpa está en el otro. Así es como reaccionaron los radicales ante la única opción que poseemos para dar batalla en noviembre ante el kirchnerismo. Muchos se han olvidado de que Mauricio Macri rescató de la postergación a todo el radicalismo. Invocando al general San Martín, como hizo la señora Bullrich: “Cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

Fernando Castro Pintos

castropintos@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Suspenden estudios médicos por imágenes por la falta de importación de insumos esenciales

“La salud en peligro, la educación en peligro, la economía en peligro, la sociedad en peligro y todo eso por culpa de un monstruo tan grande llamado corrupción”- Alejandro Latrónico

“¿Se dan cuenta de que a quienes nos gobiernan les importamos un rábano? Pero los votan”- Gra González

