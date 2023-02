Cartas de lectores: Incendio en Chubut, proyectar, policía asesinada

escuchar

Incendio en Chubut

Los informes oficiales sobre el tremendo incendio que afecta a la zona de Laguna Larga, en la provincia de Chubut, hablan de muchas hectáreas quemadas, de cuántos medios aéreos se utilizan, cuántas brigadas combaten... y de siete “estructuras” quemadas. Esa palabra duele mucho, y muestra con cinismo la falta de empatía, a la vez que oculta lo que pudo evitarse y nadie se anima a decir. No son siete estructuras quemadas, son siete hogares quemados, siete familias que han perdido todo. Las familias esperan el llamado de los funcionarios responsables. ¿Por qué no se defendieron esas viviendas?, ¿por qué se ordenó evacuar y ninguna brigada ni medio aéreo defendió esos lugares? Irónicamente, las dos familias que se negaron a evacuar son las que pudieron defender lo suyo; los que obedecieron hoy quedaron sin nada. Ante los llamados desesperados de los vecinos, las brigadas respondían que no les corresponde defender viviendas, entonces… ¿cómo instrumentaron esa acción?, ¿a quién la derivaron?, ¿por qué sí defendieron las viviendas de otras personas y no estas?

Además de un dolor inmenso y de lo que ya no se puede reparar, estas familias esperan un llamado, un funcionario que les responda.

Diego Brand

DNI 11.467.045

Proyectar

Estamos inmersos en una economía indexada, en la cual los precios suben mes tras mes, algunos de ellos autorizados y determinados por el Gobierno, que con su accionar demuestra que no hay un plan económico. Lo único que podemos proyectar es cuánto más pobres seremos el mes siguiente. Con una perspectiva así, los jóvenes continuarán abandonando el país. La Argentina solo les puede prometer obstáculos para alcanzar sus metas.

Gonzalo G. Arias

DNI 17.659.250

Policía asesinada

La Corporación de Abogados Católicos lamenta el homicidio de Maribel Zalazar, madre de familia y oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido cuando intentaba asistir a su propio victimario; hace llegar sus condolencias a su familia y a la institución policial, y eleva a Dios oraciones por su eterno descanso y el de todos aquellos caídos en el cumplimiento del deber. También repudia enérgicamente la limitación, por claros motivos ideológicos, del empleo de medios técnicos modernos, tan necesarios para el combate de la delincuencia y la preservación de la integridad de los ciudadanos de bien que, como el reconocimiento facial a través de las cámaras públicas de vigilancia, o el uso de armas no letales por los agentes del orden, hubieran posibilitado tanto el oportuno comparendo judicial del autor del crimen como evitado el desenlace mortal para la servidora pública.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente

Carlos J. Mosso

Secretario

Pasaportes

Luego de leer las noticias acerca de los miles de ciudadanas rusas que vienen a tener sus hijos a la Argentina para obtener un pasaporte argentino con bastante facilidad, pienso en el maltrato que tienen que sufrir los ciudadanos nativos argentinos viviendo en el exterior para poder obtener el pasaporte argentino para sus hijos. Mi hijo, radicado en Alemania, logró finalmente que el consulado argentino en Fráncfort le enviara el formulario online para solicitar un turno a fines de diciembre de 2022, luego de varios mails de reclamo para saber qué documentación era necesaria. Hasta ahora nunca le han contestado su solicitud. Además, el consulado no atiende llamadas telefónicas, solo es posible la comunicación vía mail. Parece una discriminación hacia los argentinos en el exterior.

Guillermo Mahr von Staszewski

DNI 7.704.435

Espacio público

Por la presente, hacemos llegar nuestro mayor reconocimiento al señor Juan Carlos de Pablo por su columna titulada “Terminemos con la privatización del espacio público”, publicada el 8 de febrero. La ocupación del espacio público tuvo algún sentido cuando los comercios gastronómicos, durante la pandemia, no pudieron usar sus salones. Hoy, terminada la emergencia, ese espacio público, aceras y calzadas ocupadas ahora en forma abusiva, debe ser devuelto a los vecinos para su libre tránsito y circulación.

Coincidimos plenamente con lo expresado por Juan Carlos de Pablo y agregamos que el caso de los bares es solo la punta del iceberg: el actual gobierno de la ciudad propone un modelo de ciudad mercantilista donde lo público se subordina a lo privado arruinando la calidad de vida del vecino.

Este año se vota jefe de gobierno y los vecinos tenemos la oportunidad de elegir otro modelo de ciudad, en la cual la participación ciudadana, el respeto de lo público, la preservación del patrimonio y el cuidado del ambiente nos devuelvan el derecho a vivir mejor.

Andreína de Luca de Caraballo

Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

Cortes de Edesur

Hay cortes, falta energía eléctrica, el representante del ENRE nos dice que se aplican multas y que Edesur padece –cito– “falta de gerenciamiento”. Sin que mi comentario tenga un matiz político, hay un problema de Edesur en CABA. En nuestra cuadra en Almagro había una peluquería, una tienda de comidas en ochava y una casa chorizo donde vivían cuatro personas. Se construyeron tres edificios que albergan unos 600 habitantes, que reciben energía de Edesur en un transformador de la época de la Ítalo Argentina. Si la ciudad no controla que la habilitación, además de los ocho controles de planos, no tenga abastecimiento eléctrico suficiente, ¿qué podemos hacer? En San Pablo la habilitación municipal para nuevos edificios la otorgan los bomberos, y hay que dejar copia de planos, de modo que cuando hay un accidente y se llama a los bomberos vienen con el plano y saben dónde está todo, como debe ser.

Si se puede prevenir, no es un accidente.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

En la Red Facebook

Tolosa Paz cuestionó el acampe por el recorte de los planes

“Cría cuervos y te comerán los ojos”- Fernando Gabriel Martínez

“No les crean, estos no se pelean, es todo para la tribuna, al momento de votar se juntan todos”- Alejandro Albarracín

“Ellos los fomentaron, ¿como se los para?”- Mónica del Prado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION