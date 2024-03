Escuchar

Movida estratégica

Más allá del contenido político y económico del discurso del Presidente del viernes, la propuesta del Pacto de Mayo constituye una movida estratégica fenomenal en términos de marcar la agenda política. Hasta ese día el Gobierno parecía tener “fecha de vencimiento” en abril. Luego del discurso, el gobierno tiene un “nuevo inicio” el 25 de mayo. Tiempo precioso en esta época de cambios profundos.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Unámonos

Gobernadores, diputados y senadores deben comprender finalmente que la voluntad popular es la que determinó, mediante el voto, que Javier Milei ocupara el lugar que ocupa para que hiciera lo que está haciendo. Por lo tanto, si realmente quieren ayudar al pueblo argentino, como se supone que deberían, únanse de una vez al Presidente y apóyenlo para que así sea más rápida la liberación argentina del Estado socialista que tanto daño nos está haciendo. Comprendan que si no lo hacen ahora, no solo se perderán la oportunidad única de ser recordados como héroes en la historia del país sino, por lo contrario, como aquellos que quisieron obstruir al Presidente en su lucha por la liberación del pueblo argentino. Recuerden que vivimos en democracia y que el año que viene hay elecciones legislativas y seguramente Milei volverá a tener el apoyo de la gente, porque la gente ya eligió. La mayoría ya la vio y no hay vuelta atrás. Ustedes (Lousteau, Massot, Larreta, etc.) son los únicos que no la estarían viendo. Tengan cuidado porque la condena social es casi peor que ir preso. Sean inteligentes. Reflexionen y sepan interpretar correctamente la realidad de la Argentina hoy. Ojalá yo pudiera estar en alguno de sus zapatos en este momento y así poder ser recordado como un héroe, como lo fueron Moreno, Belgrano, Saavedra, French y Beruti, etc., que nos liberaron de los españoles. Hoy Milei nos liberará del Estado socialista. Ubíquense del lado correcto de la historia. Unámonos por la libertad de todos los argentinos.

Cristián Belgrano

DNI 33.597.240

Una vergüenza

Creo haber entendido que estamos en democracia. También que estamos hablando del Honorable Congreso de la Nación. Es por ello que considero aberrante el hecho de que el diputado Manrique, que tenía el honor de estar presente allí, se sentara de espaldas al Presidente. Es una falta de respeto y la muestra de quien cree poseer la verdad sin diálogo ni consenso. Además de que toda la ciudadanía tiene y lleva sobre sus hombros el gasto que significan los diputados, como se dice habitualmente ahora, “con la nuestra”.

Una vergüenza.

Adriana Maresca

adrianamaresca@gmail.com

Vale la pena

El 1º de marzo de 2020 el presidente Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso hablando de tres temas: aborto, reforma judicial y deuda. Releyendo archivos de medios gráficos de los días previos, se “contaban los muertos” en manos de las mafias del narcotráfico en Rosario y el aborto era casi un hecho, e internacionalmente se mostraba el caos que generaba el Covid en Italia y Europa. No mencionó “ni una palabra” del sistema de salud, y mucho menos del Covid-19. Unos días después, el 19 de marzo, nos encerraron, ante la falta de preparación y el desconocimiento de la pandemia. Encierro que luego excedió el tema de la salud y continuó con lo económico, político y social. Los cuatro años pasados fueron un encierro general. El viernes, el presidente de la Nación nos propuso la libertad. Venimos tan mal acostumbrados y golpeados que nos cuesta entender el cambio propuesto. Ni hablar lo que le cuesta a la “casta”.

Libertad, libertad, libertad...Oíd el ruido de rotas cadenas. Vale la pena el esfuerzo.

Enrique Camerlinckx

DNI 20.665.300

Diálogo

Excelente el artículo de Héctor Guyot sobre “pasar del sectarismo al diálogo” en la contratapa del ejemplar del sábado. Ojalá el Presidente se deje ayudar, tal como lo insinuó en su discurso del viernes.

Jorge Wasserman

jwasserman63@gmail.com

Dirección de museos

En el marco de la tensión generada por los relevos intempestivos de las autoridades de museos nacionales, la señora subsecretaria de Patrimonio de la Nación ha expresado que para la dirección de los museos históricos se prefiere ahora a los historiadores. Este criterio anacrónico no garantiza per se el requisito constitucional de idoneidad, ya que depende de la capacidad de gestión museística del historiador. Al fin y al cabo, un museo no es una academia. Sería lo mismo que afirmar que los museos de artes plásticas deben ser dirigidos por pintores o por escultores. Pero lo grave es que, además de soslayar la competencia profesional y la pertinencia epistémica de los museólogos argentinos, la funcionaria olvida que existe desde hace medio siglo la Escuela Nacional de Museología (fundada por el Dr. Julio César Gancedo), orientada a la disciplina histórica y que depende ¡de la Secretaría de Cultura! De allí han egresado varias promociones con el título de técnico superior en Museología Histórica, y muchos graduados han articulado su carrera con estudios universitarios. ¿Por qué negarles a estos profesionales, formados por el propio Estado nacional, la oportunidad de desempeñarse en museos nacionales?

Oscar Andrés De Masi

Exregente de la Escuela Nacional de Museología

DNI 14.432.346

Consulado

Estimada ministra de Relaciones Exteriores, señora Mondino: escribo esta carta por si usted no está al tanto de lo que ocurre en algunos consulados argentinos en Europa. El consulado situado en Bruselas, que cubre no solo a Bélgica sino también a Luxemburgo, dista de ser eficiente. Sus empleados dejan a los residentes argentinos esperando por horas, aun con turno asignado, mientras ellos se dedican al largo y conocido “cafecito”. Cobran desmesuramente por un trámite, cuando al pie del formulario se indica otro importe. Y, peor aún, no existe un cuadro de Milei, presidente de la Argentina, pero sí de Cristina Fernández de Kirchner. ¿No es hora de remover a estos empleados asignados por el gobierno anterior y reemplazarlos por gente idónea?

Vivian Dietl

vivian.dietl@hotmail.com

