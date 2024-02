escuchar

No sé, pero me opongo

Es respetable que la oposición (Unión por la Patria, Frente de Izquierda, la CGT) no comparta ni apruebe los DNU del presidente Javier Milei. Pero sería sumamente interesante escuchar de parte de estos líderes opositores qué planes y/o alternativas tienen para ofrecer, a fin de encontrar una solución a los graves problemas económicos y sociales que atraviesa la república. Es prioritario que la Argentina reduzca su alto déficit fiscal. Y la solución no está en poner palos en la rueda, sino en empujar entre todos. “No sé de qué se trata, pero me opongo”, parece ser la excusa perfecta de ciertos políticos para no involucrarse en las dificultades actuales de nuestro país.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Colas por el hambre

El lunes pasado miraba por TV la cola a lo largo de la calle Carlos Pellegrini para hablar personalmente con la ministra de Capital Humano. ¡Qué cantidad de jóvenes que había en esa fila! ¿No deberían estar buscando trabajo? En cambio, estaban sentados en la vereda obstruyendo el paso. Todos con celulares. ¿Cómo los consiguieron? Si bien el celular es una necesidad, es de un costo muy alto para comprar y también para mantener, especialmente para aquellos que piden comida porque tienen hambre. La cola se transformó luego en una manifestación, que impidió el libre tránsito de peatones por las veredas por 20 cuadras. ¿Qué pasaría si se hiciera una lista de los que piden trabajo ? Es solo cambiar la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta de la mayoría? Todo un misterio.

Insisto en que, aprovechando estas manifestaciones, con DNI en mano se podrían hacer censos de todo tipo: ¿cuántos son los argentinos que asisten? ¿Cuántos extranjeros con residencia hay? ¿Cuántos trabajan en blanco? ¿Cuántos viven en viviendas o terrenos intrusados? ¿Cuántos reciben planes delinquiendo? ¿Cuántos los reciben pudiendo trabajar? ¿Por qué las mujeres jóvenes, muchas de ellas madres, siendo amas de casa no cocinan y van con el tupper a buscar la comida a los comedores? Y así podríamos seguir preguntando…

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Hospitales porteños

Es, por lo menos, curiosa e inquietante la reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires respecto de la decisión del jefe de gobierno de CABA en el sentido de priorizar a los porteños; esto es, los ciudadanos que vivimos en ese distrito, en la atención de los hospitales públicos. Sería mejor que el gobernador revea sus prioridades y la disposición de los fondos que recauda para que la atención de los bonaerenses quede dentro de su ámbito. No se trata de calificar de egoístas las conductas de otros, sino de asumir que el problema es de su incumbencia y no buscar afuera las responsabilidades que le son propias.

¿O será mucho pedir?

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

Investidura

La alegría que a la mayoría de los argentinos produjo el contundente triunfo de Milei fue enorme. El hecho de que haya expulsado del poder a hombres y mujeres identificados con la corrupción más brutal es suficiente para que en la Argentina vuelva a renacer la esperanza de un país mejor. Repito, una alegría difícil de describir; ahora bien, el Presidente debe saber que al haber llegado a ese cargo debe respetar ciertas normas que son fundamentales, entre ellas hacer valer la investidura presidencial. Es por eso que, a mi criterio, no puede arriesgarse a recibir insultos y agravios gratuitamente, tal como ocurrió el día que fue a votar a Boca, incurriendo en una grave error. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía de trasladarse a ese club si sabía que iba a recibir toda clase de insultos? ¿Acaso no advierte que es una ofensa a su investidura? Lo mismo ocurrió cuando luego de la función de teatro de Fátima Florez se subió al escenario para darse un beso con ella. Es el presidente de la Nación, por lo tanto, no se puede exhibir de esa forma; el respeto debe ser primordial y Milei tiene que darse cuenta de ello, porque al faltarle el respeto a él, se nos falta a todos nosotros.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Estrecho de Taiwán

El 30 de enero, la Administración de Aviación Civil de China decidió revocar unilateralmente tres rutas aéreas, violando las normas y regulaciones establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Cabe recordar que Taiwán y China firmaron un acuerdo en 2015 sobre las rutas aéreas M503, W122 y W123. Asimismo, conforme al Manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo de la OACI, toda modificación de rutas solo debe hacerse una vez que se haya coordinado con todas las partes interesadas. En este sentido, China ajustó sin consulta previa la ruta M503 para acercarse a la línea media del Estrecho de Taiwán; y las rutas W122 y W123, que sobrevuelan más cerca de las islas de Kinmen y Matsu (Taiwán). El accionar chino altera significativamente la confianza y credibilidad de los acuerdos, así como el statu quo en el Estrecho de Taiwán. Además, esa modificación pone en peligro la seguridad de la aviación, y la paz y estabilidad en la región.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que China se avenga a negociar las modificaciones de rutas aéreas con Taiwán. La falta de ello podría traducirse en potenciales riesgos y peligros en materia de aviación, y China será el único responsable.

Embajadora Florencia Miao-Hung Hsie

Directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la Argentina

Baches en La Feliz

Señor intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, lo felicito por la hermosa ciudad a su cargo, con hermosos y nuevos balnearios, limpios y al servicio de los visitantes, atracciones turísticas de todo tipo y con una vista maravillosa de la ciudad. Pero debo manifestarle mi desagrado por el calamitoso estado de las calles, llenas de baches “mortales” y remiendos inconcebibles. Por favor, arregle las calles, incluidas las de Sierra de los Padres, que son una trampa mortal para los que transitamos en auto.

Cordialmente, una asidua turista de su ciudad.

Beatriz Moreno

DNI 10.369.989

En la Red Facebook

Somos Barrios de Pie protesta con ollas vacías y un acampe frente a la quinta de Olivos

“Ahora se acordaron del hambre. Puro circo de la izquierda, como lo hacen en todos lados que no gobiernan”- Agnes De Ferrera

“¿Probaron trabajar?”- Enrique Grandinetti

“Ahora se acuerdan de que la olla está vacía, en cuatro años estaban calladitos”- Dominga Gutierres

