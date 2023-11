escuchar

Otra elección

Ante recientes declaraciones, veo con tristeza que continúan las pequeñeces, ambiciones de poder y chicanas. La posición adoptada por Pro puede no gustar, pero no deja de ser realista. Juntos por el Cambio es oposición desde 2019. Quienes votaron a Bullrich y quienes votaron a Milei indudablemente tienen puntos de vista distintos, pero tienen algo en común, no quieren más corrupción, más pobreza, más inflación, más inseguridad; no quieren que les sigan robando el futuro, no quieren más kirchnerismo. El voto neutral no existe, es una falacia, cualquier voto opositor que no se exprese en el balotaje favorece indirectamente a quien ganó la primera vuelta, es decir a Massa, y si alguien cree que Massa se despegará del kirchnerismo o que representa algo distinto ha vivido en otro planeta. Ya pasó en 2019, ya escuchamos sus declaraciones sobre que nunca más se juntaría con los kirchneristas, que iba a meter presa a Cristina Kirchner e iba a terminar con los ñoquis de La Cámpora. Sin embargo, hizo todo lo contrario, y lo hará nuevamente. Juntos por el Cambio lleva en su nombre la esencia de dicha coalición, el cambio, un final a tantos años de decadencia, vergüenza, pobreza y corrupción. ¿Cómo los votantes pueden tener miedo a un cambio porque comience de una manera distinta a la deseada, y no tener miedo a que continúen en el poder aquellos que tanto daño han causado con su accionar corrupto y mediocre, y que eso se profundice y perpetúe?

El país tiene una enfermedad gravísima, el tratamiento que preferíamos falló, queda el que no nos gustaba tanto. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos la enfermedad hasta que sea tarde?

Señores votantes, si ninguna de las candidaturas los convence probablemente serán oposición otros cuatro años más, pero se puede elegir de quién serlo, y modelar el cambio de a poco al gusto de ese espacio.

Martin Ureta Sáenz Peña

musp@hotmail.com

Pollo o pasta

Frente al balotaje del 19 de noviembre se nos ofrece a los argentinos, políticamente hablando, las opciones de los típicos menús de los aviones: ¿pollo o pasta? Pero resulta que muchos somos simultáneamente veganos y celíacos. ¿Qué hacer entonces? El viaje es largo y algo debemos comer. Si soy celíaco la pasta me hará mal, pero siendo vegano el pollo va contra mis convicciones. Yo me he decidido por dejar mis convicciones de lado por una vez y evitar el mal que, en este caso, está representado por la corrupción, el populismo, la falta de escrúpulos y la incompetencia.

Espero que muchos conciudadanos que se sientan en la misma disyuntiva opten por la misma solución frente al dilema pollo o pasta.

Raúl Capurro

DNI 7.594.241

Incomprensión

Confieso que no puedo entender a qué cambio social o humano aspiran los sectores políticos que se dicen progresistas que menudean en los países que conservan niveles razonables de respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, cuando defienden regímenes totalitarios y teocracias medievales que proclaman y actúan la conquista territorial, la destrucción del semejante y el designio de imponer la uniformidad ideológica bajo el imperio del odio al distinto.

Se podría admitir que antes de la estrepitosa caída del régimen soviético, la intelligentzia de la época se sintiera fascinada por implantar un sistema universal que habiéndose apropiado del prestigioso nombre de “científico” lo agregara al de materialismo, para facilitar la implantación en toda la tierra del fantaseado paraíso resultante, aun a costa de campos de trabajo, gulags y muertes. Pero luego de que se demostrara que esa es una empresa imposible para nuestra animalidad, aún no domesticada por la cultura –basta observar lo que pasa en el mundo– ahora se empeñan en denostar y degradar a los países que defienden el universalismo humanista que con todos sus defectos respetan al otro y su diversidad, y a las instituciones y normas que lo hacen posible.

Insisto, no lo puedo entender: ¿alguien puede decir qué cambio social hubo en esos regímenes que aliente la esperanza de un futuro promisorio?

Juan José Ávila

Juanjoseavila39@gmail.com

Depósito

Tiene razón el señor Martín Molek al decir en su carta de lectores del lunes pasado que “el que depositó Bullrichs recibirá Mileis”.

Tal vez le faltó aclarar que el mismo depositante recibirá la esperanza de un país normal y en libertad. Pequeñito detalle tal vez para países de votantes no videntes, cómplices del fracaso y sumidos en el tercer mundo.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Plan de seguridad

Lo manifestado por el candidato de Unión por la Patria en LN+ con respecto a la implementación de una agencia en la ciudad de Rosario para las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas parece una idea poco convincente para enfrentar a organizaciones criminales con el solo hecho de presentar una infraestructura local. Esos delitos ya tienen desde hace años organismos abocados a la tarea de prevenirlos o neutralizarlos: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, si también expresa en llevar el modelo de la localidad en que fue intendente al resto de las provincias con la instalación de cámaras para disuadir a los delincuentes y el éxito de haber mermado el robo de automotores, eso no alcanza: siguen existiendo desarmaderos ilegales en la provincia de Buenos Aires, foco principal de ese delito.

La seguridad no se aborda únicamente en una localidad, departamento o provincia. Debe ser integral en todo el territorio nacional con aportes educativos, económicos, técnicos, de medio ambiente y recursos humanos.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

En la Red Facebook

Frontera sin control: el contrabando de carne a Paraguay

“Aquí, en Jujuy, el contrabando La Quiaca-Villazón es tremendo; nadie controla a la gente boliviana porque pasan cantidades y cantidades de mercadería, carne y todo tipo de insumos. Se llevan todo”- Gloria Amador

“Las fronteras argentinas son un colador, pasa de todo”- Alicia Olivarez

“Hay que meterlos presos y embargarles todo los bienes a estos evasores”- Daniel González

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION